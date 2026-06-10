Погрожував відрізати пальці болгаркою: російського поліцейського засудили на 10 років за катування у Херсоні

Російського поліцейського Олександра Медельського засудили до 10 років позбавлення волі за катування цивільного жителя під час окупації Херсона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах, оприлюднених проєктом "Книга катів українського народу". За даними слідства, Медельський прибув до окупованого Херсона в липні 2022 року у складі групи російських поліцейських, яких направили для роботи в незаконно створеному "управлінні МВС РФ" на захопленій території.

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Бив кийком і погрожував болгаркою

15 серпня 2022 року озброєні окупанти затримали колишнього українського поліцейського у Херсоні та доправили його до захопленого ізолятора тимчасового тримання.

Після допитів співробітниками ФСБ чоловіка передали Медельському, який вимагав інформацію про співпрацю із Силами оборони України та місця зберігання зброї.

За матеріалами справи, росіянин бив потерпілого гумовим кийком по голові, шиї, руках і ногах. Від побоїв чоловік кілька разів втрачав свідомість.

Крім того, окупант погрожував відрізати йому пальці, кисті рук і ноги болгаркою, а також імітував розстріл, наставляючи зброю та досилаючи патрон у патронник.

Після багатогодинного допиту потерпілого повернули до камери. Загалом його незаконно утримували майже місяць – до 12 вересня 2022 року.

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Суд виніс вирок окупанту

Після звільнення Херсона в будівлі ізолятора правоохоронці виявили численні сліди катувань, зокрема засохлу кров, скотч, стяжки, биту та обладнання, яке використовували під час знущань над людьми.

Херсонський міський суд визнав Олександра Медельського винним у порушенні законів та звичаїв війни за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Йому призначили 10 років позбавлення волі.

Вирок ухвалили за спеціальною процедурою in absentia – без присутності обвинуваченого. Строк покарання рахуватимуть із моменту його затримання.

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