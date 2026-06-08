Чеченському окупанту оголосили підозру за катування жителя Запоріжжя та імітацію страти

Чеченському окупанту повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни через катування цивільного жителя Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національна поліція України.

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Підозру отримав старший лейтенант одного з підрозділів МВС РФ у Чеченській Республіці Ібрієв Тимур Адманович із позивним "Таліб".

Викрали з дому та вивезли до катівні

За даними слідства, ввечері 13 квітня 2022 року російські військові увірвалися до будинку родини в селі Осипенко Бердянського району.

Погрожуючи зброєю, вони вимагали від господаря інформацію про нібито наявну зброю. Після побиття чоловіку наділи на голову мішок, закували в кайданки та вивезли на територію місцевого стадіону.

Там окупанти облаштували незаконне місце утримання людей та катівню.

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Били молотком і погрожували розстрілом

Слідчі встановили, що Ібрієв особисто брав участь у тортурах.

Потерпілого били молотком по голові та спині, приковували до металевої труби, погрожували вбивством та неодноразово імітували страту, здійснюючи постріли біля його голови.

Чоловіка утримували у котельні стадіону протягом 43 діб – до 26 травня 2022 року.

За цей час він перебував без належного харчування, питної води, медичної допомоги та елементарних санітарних умов.

Унаслідок катувань потерпілий отримав численні травми, зокрема переломи трьох ребер.

Також слідство встановило, що під час перебування чоловіка в полоні його двом неповнолітнім синам погрожували зброєю та розстрілом, що призвело до тяжких психологічних наслідків.

Окупанту інкримінують порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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