Чеченскому оккупанту объявили подозрение за пытки жителя Запорожья и имитацию казни
Чеченскому оккупанту предъявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны в связи с пытками гражданского жителя Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Подозрение получил старший лейтенант одного из подразделений МВД РФ в Чеченской Республике Ибриев Тимур Адманович с позывным "Талиб".
Похитили из дома и вывезли в застенок
По данным следствия, вечером 13 апреля 2022 года российские военные ворвались в дом семьи в селе Осипенко Бердянского района.
Угрожая оружием, они требовали от хозяина информацию о якобы имеющемся оружии. После избиения мужчине надели на голову мешок, заковали в наручники и вывезли на территорию местного стадиона.
Там оккупанты устроили незаконное место содержания людей и застенки.
Избивали молотком и угрожали расстрелом
Следователи установили, что Ибриев лично участвовал в пытках.
Потерпевшего били молотком по голове и спине, приковывали к металлической трубе, угрожали убийством и неоднократно имитировали казнь, производя выстрелы рядом с его головой.
Мужчину удерживали в котельной стадиона в течение 43 суток – до 26 мая 2022 года.
За это время он находился без надлежащего питания, питьевой воды, медицинской помощи и элементарных санитарных условий.
В результате пыток потерпевший получил многочисленные травмы, в частности - переломы трех ребер.
Также следствие установило, что во время пребывания мужчины в плену его двум несовершеннолетним сыновьям угрожали оружием и расстрелом, что привело к тяжелым психологическим последствиям.
Оккупанту инкриминируют нарушение законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль