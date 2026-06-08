Чеченскому оккупанту объявили подозрение за пытки жителя Запорожья и имитацию казни

Чеченскому оккупанту предъявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны в связи с пытками гражданского жителя Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подозрение получил старший лейтенант одного из подразделений МВД РФ в Чеченской Республике Ибриев Тимур Адманович с позывным "Талиб".

Похитили из дома и вывезли в застенок

По данным следствия, вечером 13 апреля 2022 года российские военные ворвались в дом семьи в селе Осипенко Бердянского района.

Угрожая оружием, они требовали от хозяина информацию о якобы имеющемся оружии. После избиения мужчине надели на голову мешок, заковали в наручники и вывезли на территорию местного стадиона.

Там оккупанты устроили незаконное место содержания людей и застенки.

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Избивали молотком и угрожали расстрелом

Следователи установили, что Ибриев лично участвовал в пытках.

Потерпевшего били молотком по голове и спине, приковывали к металлической трубе, угрожали убийством и неоднократно имитировали казнь, производя выстрелы рядом с его головой.

Мужчину удерживали в котельной стадиона в течение 43 суток – до 26 мая 2022 года.

За это время он находился без надлежащего питания, питьевой воды, медицинской помощи и элементарных санитарных условий.

В результате пыток потерпевший получил многочисленные травмы, в частности - переломы трех ребер.

Также следствие установило, что во время пребывания мужчины в плену его двум несовершеннолетним сыновьям угрожали оружием и расстрелом, что привело к тяжелым психологическим последствиям.

Оккупанту инкриминируют нарушение законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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