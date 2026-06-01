Пытки, похищение и убийство ради пропаганды: в Харьковской области будут судить 13 коллаборационистов. ФОТО
Прокуроры Харьковской областной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 13 человек, причастных к массовым похищениям, жестоким пыткам и убийствам мирных жителей во время оккупации города Изюм в 2022 году.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Кто среди обвиняемых?
Перед судом предстанут участники преступной группы, среди которых:
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11 военнослужащих подконтрольного РФ незаконного вооруженного формирования "ЛНР";
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депутат так называемой "ЛНР";
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председатель "союза кинематографистов ДНР".
Все фигуранты в настоящее время находятся в розыске, поэтому их будут судить заочно.
По данным следствия, во время оккупации Изюмского района обвиняемые устроили настоящий террор. Они похищали местных жителей, незаконно удерживали их в подвалах, систематически избивали, имитировали расстрелы и угрожали расправой над семьями. Таким образом боевики пытались выбить информацию об украинских военных, ветеранах АТО/ООС и патриотически настроенных гражданах, которые помогали Силам обороны Украины.
Свои издевательства над беззащитными гражданскими лицами коллаборационисты фиксировали на видеокамеры. Впоследствии эти записи передавались российским СМИ и использовались для создания фейковых пропагандистских сюжетов о так называемой "борьбе с бандеровцами".
Убийство патриота
Один из самых тяжелых эпизодов дела касается зверского убийства 46-летнего местного жителя - пластуна и помощника депутата Изюмского городского совета. После задержания мужчину подвергли жестоким пыткам и избиению, после чего оккупанты его убили. Тело погибшего патриота захватчики просто выбросили возле железнодорожного переезда.
Всем 13 фигурантам инкриминируется государственная измена, а также нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.
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