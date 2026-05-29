Содержание под стражей с залогом в 5 млн и домашний арест: избраны меры пресечения двум уличенным в получении взяток должностным лицам БЭБ
Суд избрал меры пресечения в отношении сотрудников Бюро экономической безопасности Украины, уличенных в получении неправомерной выгоды
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Какие меры пресечения
- Старшему детективу ТУ БЭБ в Киевской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн.
По данным следствия, он требовал 15 тыс. долларов за непривлечение мужчины к уголовной ответственности.
- Аналитику БЭБ Украины, которого подозревают в получении 2 тыс. долларов за "решение вопроса" с выдачей лицензии на хранение горючего, суд избрал круглосуточный домашний арест.
Отмечается, что досудебное расследование в уголовных производствах осуществляется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора во взаимодействии с СБУ и ГБР.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что правоохранители ликвидировали две преступные схемы в рядах Бюро экономической безопасности Украины. Были задержаны два сотрудника БЭБ, которые вымогали взятки за "содействие" в ведении бизнеса и уклонение от уголовной ответственности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль