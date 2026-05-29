Тримання під вартою із заставою 5 млн та домашній арешт: обрано запобіжні заходи двом викритим на хабарях посадовцям БЕБ

Суд обрав запобіжні заходи працівникам Бюро економічної безпеки України, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Які запобіжні заходи

Старшому детективу ТУ БЕБ у Київській області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави.

За даними слідства, він вимагав 15 тис. доларів за непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності.

Аналітику БЕБ України, якого підозрюють в одержанні 2 тис. доларів за "вирішення питання" з видачею ліцензії на зберігання пального, суд обрав цілодобовий домашній арешт.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з СБУ та ДБР.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що правоохоронці ліквідували дві злочинні схеми у лавах Бюро економічної безпеки України. Було затримано двох співробітників БЕБ, які вимагали хабарі за "сприяння" у веденні бізнесу та уникнення кримінальної відповідальності.

