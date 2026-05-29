Тримання під вартою із заставою 5 млн та домашній арешт: обрано запобіжні заходи двом викритим на хабарях посадовцям БЕБ

Які запобіжні заходи

  • Старшому детективу ТУ БЕБ у Київській області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави.

За даними слідства, він вимагав 15 тис. доларів  за непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності.

  • Аналітику БЕБ України, якого підозрюють в одержанні 2 тис. доларів за "вирішення питання" з видачею ліцензії на зберігання пального, суд обрав цілодобовий домашній арешт.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з СБУ та ДБР.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що правоохоронці ліквідували дві злочинні схеми у лавах Бюро економічної безпеки України. Було затримано двох співробітників БЕБ, які вимагали хабарі за "сприяння" у веденні бізнесу та уникнення кримінальної відповідальності.

