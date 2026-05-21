Новини Хабарники Схема прикриття порноофісів у Нацполіції
Комплексні перевірки розпочато в регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, - Нацполіція

Нацполіція розпочала перевірки в регіонах

За дорученням Голови Національної поліції України Івана Вигівського до Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де 20 травня 2026 року СБУ, ОГП за сприяння МВС та НПУ викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників Голови Нацполіції - Максима Цуцкірідзе, Андрія Нєбитова та Сергія Кобця.

Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Склад груп

Зазначається, що до складу перевіряючих груп увійшли працівники Департаменту головної інспекції, Департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів.

Мета перевірок

Так, метою перевірок є всебічне вивчення діяльності територіальних підрозділів, оцінка ефективності управлінських рішень, дотримання службової дисципліни та недопущення фактів корупції й зловживань серед особового складу.

Наголошується, що позиція керівництва НПУ залишається незмінною - жоден випадок порушення закону, незалежно від посади чи звання, не буде проігнорований. Нацполіція і надалі продовжить системну роботу з очищення лав поліції від осіб, які дискредитують звання поліцейського.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.
  • Відомо, що від виконання обов’язків відсторонили чотирьох посадовців регіональних підрозділів, які фігурують у справі про одержання неправомірної вигоди, а саме про схему прикриття "порноофісів".

Топ коментарі
А ваня разом з міністром у відставку не збираються?
21.05.2026 12:48 Відповісти
Бджоли проти меду.
21.05.2026 12:50 Відповісти
Зараз Україна це корупційна ЗЕлена помийка яка копіює кацапську модель держави
21.05.2026 12:51 Відповісти
значить будуть грабіть
21.05.2026 12:44 Відповісти
Ділитися треба було своєчасно, а вони знахабніли, ось зараз і перевіряти скільки не додали і скільки можна у них взяти
21.05.2026 13:30 Відповісти
Ну, а #улє?
21.05.2026 13:58 Відповісти
довіра до поліції росте кожного дня! а вони взагалі вкурсі що у нас війна? хоча для великого пласту в Україні -війна це спосіб заробити на біді прикриваючись бронню липовою!
21.05.2026 12:48 Відповісти
"Комплексні перевірки розпочато в регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах"

це по всій Україні перевірки? чи де?
21.05.2026 12:49 Відповісти
тіко там, де піймали. у решті регіонів - крістально чєсні
21.05.2026 12:51 Відповісти
Тіко там де не поділились награбованим!
21.05.2026 12:57 Відповісти
Циган сина бив не за то, що вкрав, а за то, що впіймали.
21.05.2026 13:04 Відповісти
У мухи проти лайна...
21.05.2026 13:33 Відповісти
Нет, скорее, проверки закончатся - "Мухи за Говно!"
21.05.2026 13:54 Відповісти
Ну нові "патужні приколи зе-городка-95"
21.05.2026 12:50 Відповісти
Всім, хто засвітився буде винесена догана без занесення.
21.05.2026 12:50 Відповісти
складемо графік... , проведемо заходи... ,розробили план..., викриємо торгівлю впливом... ну-ну цирк продовжується
21.05.2026 12:53 Відповісти
Воювати не навчені, а схеми вибудовувати то так. Давно треба керівництво міняти разом з міністром.
21.05.2026 12:54 Відповісти
Хтось може назвати хоч одну сферу кримінальної діяльності в Україні в якій би не приймали участі або не "кришували" б бандити у формі поліцейських яких в народі називають "мусором"???
21.05.2026 12:54 Відповісти
Може потрібні комплекси посадок на нари?
21.05.2026 12:54 Відповісти
Они сами на себя выйти хотят?
21.05.2026 12:59 Відповісти
Ось вам шановні українці відповіть чим ця ЗЕлена клоунада закінчиться! "В Україні цьогоріч не посадили жодного корупціонера".
Поки суспільство чекає на гучні «посадки», українські суди від початку року обмежувалися лише штрафами для корупціонерів.
21.05.2026 13:05 Відповісти
А ще зовсім недавно, здавалось би:
Начальником Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (попередня назва - УВС/УМВС) є полковник поліції Зюбаненко Сергій Вікторович. Він був призначений на цю посаду влітку 2023 року.
Догадайтесь з трьох разів, а ХТО його призначив? Хто за ним стоїть, чия то креатура?
Ну і з КИМ погоджено його призначення?
21.05.2026 13:10 Відповісти
Кто поспел не отправлять долю на Киев,того накажут.
21.05.2026 13:13 Відповісти
Тоб то в усіх???
21.05.2026 13:25 Відповісти
Скеровано комплексні перевірки від міністерства мвс,щоб часом на них не вийшли.
21.05.2026 13:55 Відповісти
Якась дивна вибірковість на тлі того шо мусарня вся та повсюди однакова.
21.05.2026 13:59 Відповісти
Одні заносять, а інші забувають
21.05.2026 14:06 Відповісти
 
 