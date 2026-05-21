Комплексні перевірки розпочато в регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, - Нацполіція
За дорученням Голови Національної поліції України Івана Вигівського до Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де 20 травня 2026 року СБУ, ОГП за сприяння МВС та НПУ викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників Голови Нацполіції - Максима Цуцкірідзе, Андрія Нєбитова та Сергія Кобця.
Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Склад груп
Зазначається, що до складу перевіряючих груп увійшли працівники Департаменту головної інспекції, Департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів.
Мета перевірок
Так, метою перевірок є всебічне вивчення діяльності територіальних підрозділів, оцінка ефективності управлінських рішень, дотримання службової дисципліни та недопущення фактів корупції й зловживань серед особового складу.
Наголошується, що позиція керівництва НПУ залишається незмінною - жоден випадок порушення закону, незалежно від посади чи звання, не буде проігнорований. Нацполіція і надалі продовжить системну роботу з очищення лав поліції від осіб, які дискредитують звання поліцейського.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.
- Відомо, що від виконання обов’язків відсторонили чотирьох посадовців регіональних підрозділів, які фігурують у справі про одержання неправомірної вигоди, а саме про схему прикриття "порноофісів".
це по всій Україні перевірки? чи де?
Поки суспільство чекає на гучні «посадки», українські суди від початку року обмежувалися лише штрафами для корупціонерів.
Начальником Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (попередня назва - УВС/УМВС) є полковник поліції Зюбаненко Сергій Вікторович. Він був призначений на цю посаду влітку 2023 року.
Догадайтесь з трьох разів, а ХТО його призначив? Хто за ним стоїть, чия то креатура?
Ну і з КИМ погоджено його призначення?