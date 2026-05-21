Комплексні перевірки розпочато в регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, - Нацполіція

За дорученням Голови Національної поліції України Івана Вигівського до Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де 20 травня 2026 року СБУ, ОГП за сприяння МВС та НПУ викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників Голови Нацполіції - Максима Цуцкірідзе, Андрія Нєбитова та Сергія Кобця.

Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Склад груп

Зазначається, що до складу перевіряючих груп увійшли працівники Департаменту головної інспекції, Департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів.

Мета перевірок

Так, метою перевірок є всебічне вивчення діяльності територіальних підрозділів, оцінка ефективності управлінських рішень, дотримання службової дисципліни та недопущення фактів корупції й зловживань серед особового складу.



Наголошується, що позиція керівництва НПУ залишається незмінною - жоден випадок порушення закону, незалежно від посади чи звання, не буде проігнорований. Нацполіція і надалі продовжить системну роботу з очищення лав поліції від осіб, які дискредитують звання поліцейського.

