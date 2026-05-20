Новини Схема прикриття порноофісів у Нацполіції
Чотирьох топпосадовців Нацполіції відсторонили від посад через справу про кришування "порноофісів"

Прикриття порноофісів - відсторонено 4 посадовців Нацполіції

Голова Нацполіції Іван Вигівський ініціював службове розслідування та відсторонив від виконання обов’язків чотирьох посадовців регіональних підрозділів, які фігурують у справі про одержання неправомірної вигоди, а саме про схему прикриття "порноофісів".

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Зазначається, що досудове розслідування щодо корупційних схем окремих регіональних керівників наразі спільно здійснюють Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора. У Нацполіції запевняють, що за результатами внутрішньої перевірки щодо фігурантів оперативно ухвалять відповідні "кадрові рішення".

"Очищення системи від недоброчесних працівників залишається одним із ключових пріоритетів Національної поліції. На будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем буде жорстка та принципова реакція незалежно від посади, спеціального звання чи заслуг", - заявили у там, додавши, що відомство повністю сприяє слідству.

Водночас у Нацполіції формально нагадали про презумпцію невинуватості згідно зі ст. 62 Конституції України, зазначивши, що остаточну крапку у справі має поставити суд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кришування "порноофісів": у топпосадовців Нацполіції вилучили понад 22 млн грн готівкою та елітний автопарк. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.

Дивіться також: "Я ж не буду договорюватися з простим смертним": подробиці схеми прикриття "порноофісів" у Нацполіції. ВIДЕО

Топ коментарі
+6
Нє неможливо, вони ж наш захист, надія і опора. Не сплять бздять бдять наш спокій.😸. Вони тихі, невидимі герої, навіть тихо часто на сторону ворога переходять, але то таке 😸
показати весь коментар
20.05.2026 17:37 Відповісти
+6
Добре, що не звільнили. Не можна, бо треба скоро перед ними вибачитись і все повернути. Видно ж чесні люди, як сльоза дитини.

Скотство стає нормою верхівки влади.
показати весь коментар
20.05.2026 17:38 Відповісти
+6
От цікаво, " ухилянтам" має бути соромно перед сім'єю, дитиною, суспільством , а ці для свої дітей герої. " Тато чим ти займався під час війни?" - парнуху кришував доню.
показати весь коментар
20.05.2026 17:45 Відповісти
Не здивуюсь коли дитячі сльози ще й кришували дитяче прн 🤬
показати весь коментар
20.05.2026 17:40 Відповісти
Так раз їх відсторонили чи звільнили то може їх на фронт? Ах ні. Вони ж ненавчені воювати. Скоріше перейдуть в інший відділ чи в ТЦК будуть зганяти злість на інших і також заробляти бабки
показати весь коментар
20.05.2026 17:39 Відповісти
Доречі, чому тільки чотирьох звільнили? А інші їхні колеги типу не знали чим займаються їхні колеги? А це вже мінімум співучасть чи пиховування злочину. Тобто всі полюція це злочинці в законі
показати весь коментар
20.05.2026 17:43 Відповісти
а куди дивився департамент внутрішньої безпеки? чи не буде конфлікту інтересів, якщо поліцію буде перевіряти поліція?
показати весь коментар
20.05.2026 17:42 Відповісти
ой йой!
а, клименко досі на посаді?
і вигівській?
і будь яке мєнтовське бидло?

це, все фундамент української алегорхічної жадібної афтократії!
тридцять років у сраку!!!!
кров страждання та невизнаність!!!
сім років гундосого пейсатого прикольного криворагуля!!!!
вітаю всіх.
не має значення бюлетені 2019!
має значення сьогодення!

до речі!
а, де отой новий завгосп буданго ялтінский?
те ж виявився з їхніх, з пейсатих?
показати весь коментар
20.05.2026 17:45 Відповісти
Как то вы не толерантны. Есть враги и "враги", важно не перепутать...
показати весь коментар
20.05.2026 17:49 Відповісти
Різниця від суми відкату?
показати весь коментар
20.05.2026 17:52 Відповісти
Разница в отличии административной от уголовной. С нюансами).
показати весь коментар
20.05.2026 17:54 Відповісти
Та всі просто пишаються такою "країною мрій". Тим більше, шо це лише початок. Саме цікаве почнеться, коли закінчаться активні бойові дії. Уххх заживемо
показати весь коментар
20.05.2026 18:16 Відповісти
АААААААААА

мусара кришують дитячу парнуху
показати весь коментар
20.05.2026 17:52 Відповісти
СБУ та офіс генпрокурора - ну, а хто б ще міг вступити у боротьбу з порноофісами? А от цікаво, офіс пріпіздєнта, де коїться така порнуха, їх не зацікавив? Народу знову згодовують з лопати смажене гівно, аби відволікти від справжніх проблем. Боротьба з проституцією, ну, так на часі, що 3,14здець
показати весь коментар
20.05.2026 17:55 Відповісти
Простітутки кришують простітуток....все як і повинно бути в країні мрій нюхача звичайного...
показати весь коментар
20.05.2026 18:03 Відповісти
Так а шо там міністр, піде чи ні?
показати весь коментар
20.05.2026 18:14 Відповісти
Суворе покарання в військовий час... Тому і не декриміналізовують цю совдепіську дічь, що мусора годуються гарно з неї.
показати весь коментар
20.05.2026 18:15 Відповісти
мусорня вже просто "зажралась" через це: єдиний спосіб "очистити всю мусорську мразоту" то це-всіх "прогнати" через фронт; хай міняють там-справжніх поліцейских, бо прийдуть ветерани-будуть суди Лінча
показати весь коментар
20.05.2026 18:15 Відповісти
 
 