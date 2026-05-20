Чотирьох топпосадовців Нацполіції відсторонили від посад через справу про кришування "порноофісів"
Голова Нацполіції Іван Вигівський ініціював службове розслідування та відсторонив від виконання обов’язків чотирьох посадовців регіональних підрозділів, які фігурують у справі про одержання неправомірної вигоди, а саме про схему прикриття "порноофісів".
Про це повідомила пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Зазначається, що досудове розслідування щодо корупційних схем окремих регіональних керівників наразі спільно здійснюють Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора. У Нацполіції запевняють, що за результатами внутрішньої перевірки щодо фігурантів оперативно ухвалять відповідні "кадрові рішення".
"Очищення системи від недоброчесних працівників залишається одним із ключових пріоритетів Національної поліції. На будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем буде жорстка та принципова реакція незалежно від посади, спеціального звання чи заслуг", - заявили у там, додавши, що відомство повністю сприяє слідству.
Водночас у Нацполіції формально нагадали про презумпцію невинуватості згідно зі ст. 62 Конституції України, зазначивши, що остаточну крапку у справі має поставити суд.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.
бздятьбдять наш спокій.😸. Вони тихі, невидимі герої, навіть тихо часто на сторону ворога переходять, але то таке 😸
Скотство стає нормою верхівки влади.
а, клименко досі на посаді?
і вигівській?
і будь яке мєнтовське бидло?
це, все фундамент української алегорхічної жадібної афтократії!
тридцять років у сраку!!!!
кров страждання та невизнаність!!!
сім років гундосого пейсатого прикольного криворагуля!!!!
вітаю всіх.
не має значення бюлетені 2019!
має значення сьогодення!
до речі!
а, де отой новий завгосп буданго ялтінский?
те ж виявився з їхніх, з пейсатих?
мусара кришують дитячу парнуху