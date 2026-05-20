Чотирьох топпосадовців Нацполіції відсторонили від посад через справу про кришування "порноофісів"

Голова Нацполіції Іван Вигівський ініціював службове розслідування та відсторонив від виконання обов’язків чотирьох посадовців регіональних підрозділів, які фігурують у справі про одержання неправомірної вигоди, а саме про схему прикриття "порноофісів".

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що досудове розслідування щодо корупційних схем окремих регіональних керівників наразі спільно здійснюють Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора. У Нацполіції запевняють, що за результатами внутрішньої перевірки щодо фігурантів оперативно ухвалять відповідні "кадрові рішення".

"Очищення системи від недоброчесних працівників залишається одним із ключових пріоритетів Національної поліції. На будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем буде жорстка та принципова реакція незалежно від посади, спеціального звання чи заслуг", - заявили у там, додавши, що відомство повністю сприяє слідству.

Водночас у Нацполіції формально нагадали про презумпцію невинуватості згідно зі ст. 62 Конституції України, зазначивши, що остаточну крапку у справі має поставити суд.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.

