"Я ж не буду договорюватися з простим смертним": подробиці схеми прикриття "порноофісів" у Нацполіції. ВIДЕО

Посадовці Нацполіції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих "порноофісів".

Відео оприлюднив генпрокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, зокрема, на відео зафіксовано десятків тисяч доларів США хабаря. Частина цих коштів, за даними слідства, призначалася керівництву поліції однієї з областей, частина - самому посереднику.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.

+26
Розумні країни законодавчо організовують і отримують податки з порнографії, дебіли борються з нею і з наслідками корупціі ввд неї ...
чому дурні бо бідні чому бідні бо дурні
20.05.2026 11:43 Відповісти
20.05.2026 11:43 Відповісти
+18
Як тут піною бризкали що поліцаїв на фронт ніззя бо їх в тилу не вистачає. Як бачимо поліцаї і ТЦКшники працюють над захистом українського народу аж гай шумить. Доречі українського народу вже поменшало аж в 2 рази а ні поліцаїі ні чиновників ні депутанів в 2 рази скорочувати не збираються. Скоро в країні залишаться одні пенсіонери, інваліди і депутати з поліцаями.
20.05.2026 11:56 Відповісти
20.05.2026 11:56 Відповісти
+11
Ніт у поліції не дурні , а ОПГ у всій красі , так вони грабвють українців та державу ,з дозвілу самих можновладців ,а потім відкати по кишенях...
20.05.2026 11:47 Відповісти
20.05.2026 11:47 Відповісти
20.05.2026 11:43 Відповісти
В нас для українських чоловіків буде економічне брпонювання,чи з Бангладеш завезуть?
20.05.2026 11:47 Відповісти
Дозвіл на порно не принесе податків в бюджет,при такій системі,як дозволи грального бізнесу не приніс.
20.05.2026 11:49 Відповісти
І гральний бізнес і порнобізнес принесуть великі гроші в казну, якщо їх правильно організувати. А в нас вони приносять гроші тільки представникам влади на місцях і до Офісу Президента. Без дозволу "з гори" жоден бізнес при цій владі працювати не буде.
20.05.2026 12:20 Відповісти
Шо ти мелеш...

С момента легализации азартных игр в 2020 году игорный бизнес принес в государственный бюджет Украины более 40 миллиардов гривен. [https://nsn.net.ua/rm/novye-kazyno-ukrayny-y-biudzhet-kak-yhornyj-byznes-napolniaet-hoskaznu/ 1]
20.05.2026 12:21 Відповісти
Невже? А ігровий бізнес, без корупційних схем мав би принести в бюджет набагато більше. Чи не так? Де втрачається?
20.05.2026 13:39 Відповісти
Порно легально в усіх країнах ЄС, жодних проблем.
20.05.2026 12:28 Відповісти
Тише, тише ато моралісти, пенси, малолітки та баби жирухи гвалт піднімуть.
20.05.2026 12:30 Відповісти
Дивлячись яке порно. От мені тут написав https://censor.net/ua/user/472605
Що є доволі жорсткі відео.А є навіть з вбивствами.Їх під замовлення знімають.
20.05.2026 11:53 Відповісти
Вбивства це снаф відео,і снаф порно.Є навіть фільми про таке.На темній стороні інтернету можна знайти багато чого.А жорсткі відео у вільному доступі.Люди дурні і в головах придумують все що завгодно.
20.05.2026 11:59 Відповісти
Так і є.
Зараз в тг під ціми новинами зустріла коментар щодо декриміналізації порно, яке начебто має покласти край корупції у цій сфері.
Коментатор відповідає там бужанському на такі пропозиції і прпонує взагалі скасувати ККУ для народного українського щастя з повним подоланням корупції і криміналу.
Конгеніально.
Здається ми рузаємось до цієї мети країни зелених мрій.
Паралельно і одночасно з скасуванням ККУ можна прийняти пам'ятку для громадян України де написати, що їм дозволено : народжуватись, дихати через раз, знімати картуз перед начХальством, старанно працювати де і ким скажуть і скільки скажуть, їсти що дадуть і вмерти згідно затвердженого владою графіку.
20.05.2026 12:10 Відповісти
дада! під замовлення і з вбивствами! і замовні убивства треба легалізувати - заплатив податок -і вбивайкого хочеш.
20.05.2026 12:14 Відповісти
Шо ти мелеш?
20.05.2026 12:29 Відповісти
дебілам - аби зброї постріляти і порноофіс під вікном. а все починалося з шашликів...
20.05.2026 12:46 Відповісти
Polini, то по вашій логіці виходить що Британія не розумна країна, бо знімати порно у Британії заборонено.
20.05.2026 13:07 Відповісти
Це не цікаво.Тут суми не на мільярди.
20.05.2026 11:45 Відповісти
20.05.2026 11:47 Відповісти
Який зеленський з моноШоблою аброхамія у ВРУ стефанчука-разумкова, такі й наслідки подій в Україні, яка бореться ще і з окупантами ******!?!?!?!
20.05.2026 11:51 Відповісти
Певно у мєнтів зарплати низькі,пільг мало,пенсії скромні...
20.05.2026 11:53 Відповісти
Треба набрати ще поліцейсих, щоб контролювали роботу поліцейських
20.05.2026 11:55 Відповісти
колись моїй жінці пропонували роботу в магазині котролер касира, вона перепитала, касир-контролер? -ніт. контролер касира.
20.05.2026 12:04 Відповісти
20.05.2026 11:56 Відповісти
Актуальне питання, кількість населення скоротилось, а кількість дармоїдів тільки збільшується
20.05.2026 12:17 Відповісти
вони переживають що гроші невіддадуть !!

Це капець.
20.05.2026 11:59 Відповісти
Така собі новина, бо корупціонерами нас вже не здивуєш, а так
ні тобі майбутніх послиць в ніглеже та в "бойовій розмальовці",
ні тобі "бойових" сцен з фігурантами розслідування. Не цікаво!
20.05.2026 12:01 Відповісти
То піпець (
20.05.2026 12:05 Відповісти
це вже перші кадри їхнього гей офісу ? хто з них кого ? той хто дає , чи той хто бере ?
20.05.2026 12:07 Відповісти
Перебили, перебили всю інформацію про злочини влади - міндичів, єрмаків, невідомих Вову та інших. Кинули наріду записи корумпованих мусорів і сьогодні та неділю будуть перетирати про них, а про головних мародерів і корупціонерів забудуть.
20.05.2026 12:07 Відповісти
Вони вже "виявили бажання" співпрацювати зі слідством або піти на фронт, як всі їх попередники?
Там звання не капітан чи лейтенант, то в ЗСУ в окопах сидіти не будуть.
20.05.2026 12:09 Відповісти
Позачергове підтвердження під...рської сутності мусорів. Вони не гребують нічим від слова. Починаючи від мзди з бабусь на переходах за торгівлю петрушкою, закінчуючи кришуванням педофілів і уйобків при владі. Їм пофіг на чому робити кеш.
20.05.2026 12:16 Відповісти
Тому у нас порнуху і не легалізують щоб було з кого "доїти". "Країна можливостей"
20.05.2026 12:19 Відповісти
В країні з президентом-порноактрисою процвітання порноофісів це норма.
20.05.2026 12:19 Відповісти
Ой та *** не звизди наче сам порнушку не дивишся. Взагалі столиця порно в ЄС Прага, там що теж клоун зєля президент,чи живуть бідно нещасно?
20.05.2026 12:28 Відповісти
Але прості смертні мають на фронті захищати не навчених воювати
20.05.2026 12:25 Відповісти
Давно назріло питання легалізації порно та проституції. Це як мінімум мільярди в бюджет, а не в коррупційні кишені мєнтам та прокуроським. Дєбілам "моралістам" що будуть писати гнєвні коммєнти: так зробили абсолютна більшіть розвинених країн. Повій і порнухи в нас і так повно і менеше не стане, бо за це добре платять. Дєбільну статтю "про порнографію" часів дрємучого совка взагалі давно треба прибрати.
20.05.2026 12:26 Відповісти
У всьому світі порнографія давно декриміналізована.
20.05.2026 12:34 Відповісти
знов ці Андрій та Вова, коли вони встигають і Династію будувати і порноофіси кришувати), так хто такий цей Вова?!?
20.05.2026 12:40 Відповісти
Ах ти ж ****! То ти не простий смертний?
20.05.2026 12:41 Відповісти
Ну тепер всі знаємо, що порноофіс був в Тернополі за адресою - вул. Циганська, 7 під'їзд 1, кв. 8
20.05.2026 12:44 Відповісти
Зе влада це не прості смертні,а "обрані зебогом"...с..у..к..и зелені.
20.05.2026 12:56 Відповісти
Ну якщо на порнусі по двадцятці розвозять, навіть страшно уявити скільки по наркоті ходить. Вся країна знає що силовики все кришують і тільки силовики нічого не бачать... я не про дільничих, які там за перукарнями чи квітковими магазинами слідкують... хоча і там не все добре. Країна мрій, та щей з війною.
20.05.2026 13:00 Відповісти
Половина поліції займається кришуванням того, що в цивілізованих країнах декриміналізовано
20.05.2026 13:02 Відповісти
Це постійний бізнес мусорні (не плутати з Поліцією) порно, проституція, наркотики, зброя. Подолати це можна- тільки кому воно треба? Половина , як мінімум, критиканів-"антикорупціонерів" самі б робили те саме допусти їх до великих грошей .
20.05.2026 13:10 Відповісти
Дивно, як після цього всього Клименко втримається на посаді міністра? Чи може він уже не людина, а бронзовий пам'ятник?
20.05.2026 13:14 Відповісти
 
 