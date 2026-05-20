Голова Нацполіції Вигівський не подавав у відставку
Голова Національної поліції Іван Вигівський не подавав рапорт про відставку.
Про це заявила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Подробиці
"Ця інформація не відповідає дійсності, Вигівський не подавав рапорт про відставку, перебуває на місці і виконує свої обов’язки", - зазначила вона.
Раніше у соцмережах повідомляли, що Вигівський нібито подав у відставку.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що високопосадовців затримали при одержанні хабаря, серед підозрюваних - помічник заступника глави МВС, начальник поліції Івано-Франківщини та його заступник.
- Пізніше у Нацполіції підтвердили інформацію про обшуки у головних управліннях Нацполіції трьох областей
Допоки журналісти не накопають на них такого лайна, що вже неможливо відхреститися, вони зубами тримаються за свої посади і страхують одне одного.
(хто знає - той знає ).
Ваш коментар таки ідіотський
а звідки у мусора вигівського честь