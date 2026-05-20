Голова Нацполіції Вигівський не подавав у відставку

Голова Національної поліції Іван Вигівський не подавав рапорт про відставку.

Про це заявила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця інформація не відповідає дійсності, Вигівський не подавав рапорт про відставку, перебуває на місці і виконує свої обов’язки", - зазначила вона.

Раніше у соцмережах повідомляли, що Вигівський нібито подав у відставку.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що високопосадовців затримали при одержанні хабаря, серед підозрюваних - помічник заступника глави МВС, начальник поліції Івано-Франківщини та його заступник.

Пізніше у Нацполіції підтвердили інформацію про обшуки у головних управліннях Нацполіції трьох областей

