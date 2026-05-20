Глава Нацполиции Выговский не подавал в отставку

Глава Национальной полиции Иван Выговский не подавал рапорт об отставке.

Об этом заявила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эта информация не соответствует действительности, Выговский не подавал рапорт об отставке, находится на месте и исполняет свои обязанности", - отметила она.

Ранее в соцсетях сообщалось, что Выговский якобы подал в отставку.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что высокопоставленных чиновников задержали при получении взятки, среди подозреваемых - помощник заместителя главы МВД, начальник полиции Ивано-Франковской области и его заместитель.

Позже в Нацполиции подтвердили информацию об обысках в главных управлениях Нацполиции трех областей

