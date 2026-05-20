СБУ и Офис генпрокурора проводят обыски в главных управлениях Нацполиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях

В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию об обысках в главных управлениях Нацполиции в связи с задержанием высокопоставленных чиновников при получении взятки.

Об этом заявили в МВД в комментарии для Цензор.НЕТ.

Первая официальная информация

Как сообщили нашему изданию, обыски проводят СБУ и Офис генпрокурора в главных управлениях Нацполиции Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей.

Также в министерстве отметили, что всячески содействуют проведению следственных действий.

Более подробная официальная информация будет предоставлена позже.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что высокопоставленных чиновников задержали при получении взятки, среди подозреваемых - помощник заместителя главы МВД, начальник полиции Ивано-Франковской области и его заместитель.

