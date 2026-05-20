Новости
СБУ и Офис генпрокурора проводят обыски в главных управлениях Нацполиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях

Министерство внутренних дел

В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию об обысках в главных управлениях Нацполиции в связи с задержанием высокопоставленных чиновников при получении взятки.

Об этом заявили в МВД в комментарии для Цензор.НЕТ.

Первая официальная информация

Как сообщили нашему изданию, обыски проводят СБУ и Офис генпрокурора в главных управлениях Нацполиции Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей. 

Также в министерстве отметили, что всячески содействуют проведению следственных действий.

Более подробная официальная информация будет предоставлена позже.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что высокопоставленных чиновников задержали при получении взятки, среди подозреваемых - помощник заместителя главы МВД, начальник полиции Ивано-Франковской области и его заместитель.

Це їх робота СБУ - ГПУ, ДБР, МВС, виявляти та карати за ЗЛОЧИНИ, у першу чергу отих єрмака-татарова-кабміндічів з Урядового кварталу, а не погрожувати експертам, які викривають ЗЛОЧИНИ ОЗУ кабміндічів!!
20.05.2026 09:41 Ответить
Одних вичавлять,інших,своїх поставлять,і все буде в них як і було
20.05.2026 09:42 Ответить
Кожного дня відправляють на вулиці своїх цуциків бусярити народ щоб йшов захищати їхню корупцію. Нормально,хулє
20.05.2026 09:48 Ответить
довіра до поліції росте кожного дня!
20.05.2026 09:50 Ответить
Если кто-то, кое-где у нас порой...(с)
20.05.2026 09:53 Ответить
Запрацювали? Пару плям змиють з репутації! Підстав звинувачувати, що на службі ОП не було. 🤨
