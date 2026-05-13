Пьяного чиновника Госгеокадастра задержали за вымогательство 300 тыс. гривен у фермера, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили заведующего одним из секторов Госгеокадастра в Харьковской области, который вымогал и получил 300 тыс. гривен взятки от руководителя местного фермерского хозяйства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Схема искусственного давления на агрария

По данным следствия, чиновник фактически организовал схему искусственного давления на агрария, чтобы заставить его платить. Поскольку внеплановые проверки сейчас находятся под мораторием, он убедил фермера самостоятельно написать заявление с просьбой провести такую проверку. Взамен обещал, что после этого хозяйство несколько лет будет работать спокойно без дополнительных проблем и проверок.

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Также чиновник гарантировал "беспроблемное" прохождение проверки и отсутствие препятствий во время обработки земли и посевной кампании. В случае отказа от такого сотрудничества намекал на возможные проблемы с документацией, бюрократическое затягивание процедур и постоянный контроль со стороны госорганов.

Передача денег происходила в два этапа. Сначала фермер передал 100 тыс. гривен. После этого чиновник продемонстрировал результаты проверки, в которых не было зафиксировано существенных нарушений, и договорился о передаче остальной суммы.

Задержание и подозрение

В день получения второй части взятки чиновник на работу не явился и приказал аграрию привезти средства к нему домой. Как выяснилось, в этот момент он вместо рабочего кабинета дома употреблял алкогольные напитки. Еле держась на ногах, чиновник забрал деньги у фермера, после чего и произошло задержание.

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