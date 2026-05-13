П’яного посадовця Держгеокадастру затримали за вимагання 300 тис. гривень у фермера, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ викрили завідувача одного із секторів Держгеокадастру у Харківській області, який вимагав та одержав 300 тис. гривень хабаря від керівника місцевого фермерського господарства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Схема штучного тиску на аграрія

За даними слідства, посадовець фактично організував схему штучного тиску на аграрія, аби змусити його платити. Оскільки позапланові перевірки нині перебувають під мораторієм, він переконав фермера самостійно написати заяву з проханням провести таку перевірку. Натомість обіцяв, що після цього господарство кілька років працюватиме спокійно без додаткових проблем і перевірок.

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Також чиновник гарантував "безпроблемне" проходження перевірки та відсутність перешкод під час обробітку землі й посівної кампанії. У разі відмови від такої співпраці натякав на можливі проблеми з документацією, бюрократичне затягування процедур та постійний контроль з боку держорганів.

Передача грошей відбувалася у два етапи. Спочатку фермер передав 100 тис. гривень. Після цього посадовець продемонстрував результати перевірки, у яких не було зафіксовано суттєвих порушень, та домовився про передачу решти суми.

Затримання та підозра

У день отримання другої частини хабаря чиновник на роботу не з’явився та наказав аграрію привезти кошти до нього додому. Як з’ясувалося, у цей момент він замість робочого кабінету вдома вживав алкогольні напої. Ледь тримаючись на ногах, посадовець забрав гроші у фермера, після чого і відбулося затримання.

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