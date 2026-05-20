Высокопоставленных чиновников задержали при получении взятки, среди подозреваемых - помощник заместителя главы МВД, начальник полиции Ивано-Франковской области и его заместитель - Гончаренко
Задержаны несколько высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов при получении взятки.
Об этом пишет в Telegram-канале народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По словам Гончаренко, всем задержанным объявили подозрение по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).
Кого задержали?
Как сообщает нардеп, среди подозреваемых:
• помощник заместителя министра МВД Тетери - В.В. Воробей;
• начальник полиции Ивано-Франковской области С.В. Безпалько;
• заместитель начальника полиции Ивано-Франковской области В.В. Яцюк;
• первый заместитель начальника - начальник следственного управления полиции Тернопольской области А.Б. Ткачик;
• заместитель начальника полиции Житомирской области И.Д. Гулеватый.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Наплодили трутнів а вони жерти ж хочуть на рівні з начальством.
Поганий той службовець який не хоче стати президентом Вовою.
https://www.radiosvoboda.org/a/klymenko-pro-koruptsiyu-v-mvs-mobilizatsiyu-i-sluzhbu-syna/33000431.html
Наші менти, як показує реальність, достатньо добре навчені брати хабарі, працювати в складі злочинних груп, бити і крутити неозброєних громадян, а от що стосується служби в ЗСУ, то їм як то кажуть "не по дорозі".
Безкарність….
служба охорони, пожежники, податкова,охорона праці.. скільки їх ще таких?
Не в курсі був чи в долі?
Якщо не в курсі - то нахіба такий лох на посаді, а якщо в долі - то був у курсі всіх схем....
"НАВЧЕНІ ВАРАВАТИ"