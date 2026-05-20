Высокопоставленных чиновников задержали при получении взятки, среди подозреваемых - помощник заместителя главы МВД, начальник полиции Ивано-Франковской области и его заместитель - Гончаренко

Задержаны несколько высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов при получении взятки.

Об этом пишет в Telegram-канале народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Первые подробности

По словам Гончаренко, всем задержанным объявили подозрение по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

Кого задержали?

Как сообщает нардеп, среди подозреваемых:

• помощник заместителя министра МВД Тетери - В.В. Воробей;

• начальник полиции Ивано-Франковской области С.В. Безпалько;

• заместитель начальника полиции Ивано-Франковской области В.В. Яцюк;

• первый заместитель начальника - начальник следственного управления полиции Тернопольской области А.Б. Ткачик;

• заместитель начальника полиции Житомирской области И.Д. Гулеватый.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

