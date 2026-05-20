Высокопоставленных чиновников задержали при получении взятки, среди подозреваемых - помощник заместителя главы МВД, начальник полиции Ивано-Франковской области и его заместитель - Гончаренко

Задержаны несколько высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов при получении взятки.

Об этом пишет в Telegram-канале народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Первые подробности

По словам Гончаренко, всем задержанным объявили подозрение по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

Кого задержали?

Как сообщает нардеп, среди подозреваемых:

• помощник заместителя министра МВД Тетери - В.В. Воробей;
• начальник полиции Ивано-Франковской области С.В. Безпалько;
• заместитель начальника полиции Ивано-Франковской области В.В. Яцюк;
• первый заместитель начальника - начальник следственного управления полиции Тернопольской области А.Б. Ткачик;
• заместитель начальника полиции Житомирской области И.Д. Гулеватый.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

+10
Танцюють всі!
показать весь комментарий
20.05.2026 08:45 Ответить
+8
С права в тому що всі ці заступники помічники, хабарі передають керівникам щоб ті самі не марались...
показать весь комментарий
20.05.2026 09:03 Ответить
+7
Якісь заступники заступників підрозділів в підрозділах.
Наплодили трутнів а вони жерти ж хочуть на рівні з начальством.
Поганий той службовець який не хоче стати президентом Вовою.
показать весь комментарий
20.05.2026 08:52 Ответить
Мер Івано - Франківська писав шо ЛГБТешників потрібно гасити ше в зародку - мабуть це вони
показать весь комментарий
20.05.2026 09:01 Ответить
це він трошки переплутав поняття - не ЛГБТ, а пдрси в даному випадку
показать весь комментарий
20.05.2026 09:12 Ответить
Нема мови
показать весь комментарий
20.05.2026 09:13 Ответить
ПРАВООХОРОНЦІ І ДЕРЖАВНІ ДІЯЧІ ! Всі у Вову !
показать весь комментарий
20.05.2026 09:37 Ответить
Це ті особи, які допомагали кабміндічам виводити гроші на будівництво у Козині??? Чи це вони пісок з кладовища вантажили для династії з Козина??
показать весь комментарий
20.05.2026 09:54 Ответить
Помічник заступника міністра навряд щоб щось міг вирішити без відома безпосередньо заступника міністра. Але новина гучна, без перебільшення.
показать весь комментарий
20.05.2026 08:56 Ответить
Воювати вони не навчені,а тільки розводити корупцію навчені !
показать весь комментарий
20.05.2026 09:11 Ответить
Якщо згадати, яке лайно призначають замами (це я пишу про корєша пана Буданова, Гогілашвілі), то в цій новині нічого дивного. Поліцаї лишаються тими самими мусорами, що й до реформи.
показать весь комментарий
20.05.2026 09:27 Ответить
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Так а нафіга писати?
показать весь комментарий
20.05.2026 08:56 Ответить
А зелена влада не дасть такого підтвердження, тут перемоги немає і не про Порошенко, і його ніяк не можна прив'язати до цієї справи.
показать весь комментарий
20.05.2026 09:08 Ответить
Зеленський, уже більше пів року, як у рота лайна набрав про кабміндічів і незламно мовчить, витріщивши очі!! Єрмак-оманський з татаровим, йому це лайно запропонували, от він і мовчить!!
показать весь комментарий
20.05.2026 09:49 Ответить
Вашого роботодавця затримали? Співчуваю 😂
показать весь комментарий
20.05.2026 09:29 Ответить
Кришували бізнес схеми і швидше за все зажерлися, тому й погоріли. Тому що без прямої заяви від бізнесу таку опг важко накрити на гарячому.
показать весь комментарий
20.05.2026 08:57 Ответить
Коли ж нарешті вони нажеруться на чолі із Зеленським?!🤦‍♀️
показать весь комментарий
20.05.2026 09:00 Ответить
Головний мент Клименко: "В той же час ви говорите, що поліцейський є навчений. Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинця. Але це немає нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, нічого спільного з діями у складі відділення, взводу чи роти..."
https://www.radiosvoboda.org/a/klymenko-pro-koruptsiyu-v-mvs-mobilizatsiyu-i-sluzhbu-syna/33000431.html

Наші менти, як показує реальність, достатньо добре навчені брати хабарі, працювати в складі злочинних груп, бити і крутити неозброєних громадян, а от що стосується служби в ЗСУ, то їм як то кажуть "не по дорозі".
показать весь комментарий
20.05.2026 09:10 Ответить
Але ж кривавої стрілянини не було?
показать весь комментарий
20.05.2026 09:19 Ответить
Охеріли повністю….
Безкарність….
служба охорони, пожежники, податкова,охорона праці.. скільки їх ще таких?
показать весь комментарий
20.05.2026 09:27 Ответить
Не може бути!!! Це ІПСО порохоботів)))))))))))))))
показать весь комментарий
20.05.2026 09:29 Ответить
А шо міністр?
Не в курсі був чи в долі?
Якщо не в курсі - то нахіба такий лох на посаді, а якщо в долі - то був у курсі всіх схем....
показать весь комментарий
20.05.2026 09:33 Ответить
І вкурсі і отримував кеш як і ваван криворожський.
показать весь комментарий
20.05.2026 09:41 Ответить
"НЕ НАВЧЕНІ ВОЮВАТИ"

"НАВЧЕНІ ВАРАВАТИ"
показать весь комментарий
20.05.2026 09:56 Ответить
 
 