ГБР разоблачило чиновников Гоструда на схеме сборов за допуск к опасным работам: ежемесячно получали до 700 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР задержали заместителя начальника Южного межрегионального управления Гоструда, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме с взяточничеством за сдачу экзаменов и допуск к опасным работам.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении заместителю начальника Южного межрегионального управления Государственной службы Украины по вопросам труда, который участвовал в масштабной коррупционной схеме по получению взяток от субъектов хозяйствования", — говорится в сообщении.

Организовали схему системного вымогательства взяток

Установлено, что в начале 2026 года должностные лица управления организовали схему системного вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяного чиновника Госгеокадастра задержали за вымогательство 300 тыс. гривен у фермера, - ГБР. ФОТО

Они должны были контролировать соблюдение трудового законодательства, охраны труда, промышленной безопасности и законности использования труда, но вместо этого – поставили на "платный" поток сдачу экзаменов по охране труда и допуск работников к работам повышенной опасности.

В случае отказа платить участники махинации искусственно затрудняли процедуру, из-за чего предприятия рисковали остаться без необходимых допусков и были бы вынуждены остановить производственные процессы.

К сведению, такие экзамены сдают электрики, газовики, сварщики, работники строительной отрасли, высотники и другие специалисты, от уровня подготовки которых напрямую зависит безопасность людей на всех производствах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция и ГБР ликвидировали схему незаконного вывоза военных: за $15 тысяч помогали сбежать со службы. ФОТОрепортаж

Участники схемы не только распределили роли между должностными лицами управления, привлекли посредников, но и обеспечили механизм конспирации полученных средств. В частности, для передачи и дальнейшего распределения денег они использовали нелегальный пункт обмена валют.













Какие суммы получили взяточники-госслужащие

По оперативным данным, ежемесячно дельцы получали примерно 700 тыс. гривен от 5-7 различных предприятий.

5 мая 2026 года после очередной передачи 428 тыс. грн от одного из предприятий задержали первого заместителя начальника Южного межрегионального управления Государственной службы Украины по вопросам труда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вымогал "откаты" за обслуживание Starlink: СБУ задержала чиновника мэрии. ФОТО

























Ему сообщено о подозрении в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Что грозит задержанному

Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога – 1 млн 164 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается. На данный момент задержан только один из ключевых участников схемы.

После проведения необходимых следственных действий и получения всех доказательств будет дана правовая оценка действиям всех участников сделки.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Смотрите также: Чиновника Луцкого горсовета задержали на взятке в 30 тысяч долларов, - Нацполиция. ФОТО