ГБР разоблачило чиновников Гоструда на схеме сборов за допуск к опасным работам: ежемесячно получали до 700 тыс. грн. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР задержали заместителя начальника Южного межрегионального управления Гоструда, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме с взяточничеством за сдачу экзаменов и допуск к опасным работам.
Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении заместителю начальника Южного межрегионального управления Государственной службы Украины по вопросам труда, который участвовал в масштабной коррупционной схеме по получению взяток от субъектов хозяйствования", — говорится в сообщении.
Организовали схему системного вымогательства взяток
Установлено, что в начале 2026 года должностные лица управления организовали схему системного вымогательства и получения неправомерной выгоды.
Они должны были контролировать соблюдение трудового законодательства, охраны труда, промышленной безопасности и законности использования труда, но вместо этого – поставили на "платный" поток сдачу экзаменов по охране труда и допуск работников к работам повышенной опасности.
В случае отказа платить участники махинации искусственно затрудняли процедуру, из-за чего предприятия рисковали остаться без необходимых допусков и были бы вынуждены остановить производственные процессы.
К сведению, такие экзамены сдают электрики, газовики, сварщики, работники строительной отрасли, высотники и другие специалисты, от уровня подготовки которых напрямую зависит безопасность людей на всех производствах.
Участники схемы не только распределили роли между должностными лицами управления, привлекли посредников, но и обеспечили механизм конспирации полученных средств. В частности, для передачи и дальнейшего распределения денег они использовали нелегальный пункт обмена валют.
Какие суммы получили взяточники-госслужащие
По оперативным данным, ежемесячно дельцы получали примерно 700 тыс. гривен от 5-7 различных предприятий.
5 мая 2026 года после очередной передачи 428 тыс. грн от одного из предприятий задержали первого заместителя начальника Южного межрегионального управления Государственной службы Украины по вопросам труда.
Ему сообщено о подозрении в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Что грозит задержанному
- Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога – 1 млн 164 тыс. грн.
- Досудебное расследование продолжается. На данный момент задержан только один из ключевых участников схемы.
- После проведения необходимых следственных действий и получения всех доказательств будет дана правовая оценка действиям всех участников сделки.
- Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль