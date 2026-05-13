ДБР викрило посадовців Держпраці на схемі поборів за допуски до небезпечних робіт: щомісяця отримували до 700 тис. грн. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР затримали заступника начальника Південного міжрегіонального управління Держпраці, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми з хабарями за складання іспитів та допуски до небезпечних робіт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

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"Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру заступнику начальника Південного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці, який брав участь у масштабній корупційній схемі щодо отримання хабарів від суб’єктів господарювання", - ідеться в повідомленні.

Організували схему системного вимагання хабарів

Встановлено, що на початку 2026 року посадовці управління організували схему системного вимагання та одержання неправомірної вигоди.

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Вони мали контролювати дотримання трудового законодавства, охорони праці, промислової безпеки та законності використання праці, але натомість – поставили на "платний" потік складання іспитів з охорони праці і допуску працівників до робіт підвищеної небезпеки.

У разі відмови платити учасники оборудки штучно ускладнювали процедуру, через що підприємства ризикували залишитися без необхідних допусків і були б змушені зупинити виробничі процеси.

До відома, такі іспити проходять електрики, газовики, зварювальники, працівники будівельної галузі, висотники та інші спеціалісти, від рівня підготовки яких безпосередньо залежить безпека людей на всіх виробництвах.

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Учасники схеми не лише розподілили ролі між службовими особами управління, залучили посередників, а й забезпечили механізм конспірації отриманих коштів. Зокрема, для передачі та подальшого розподілу грошей вони використовували нелегальний пункт обміну валют.













Які суми отримали хабарники-держпосадовці

За оперативними даними, щомісячно ділки отримували приблизно 700 тис. гривень від 5-7 різних підприємств.

5 травня 2026 року після чергової передачі 428 тис. грн від одного з підприємств затримали першого заступника начальника Південного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці.

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Йому повідомлено про підозру в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Що загрожує затриманому

Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави – 1 млн 164 тис. грн.

Досудове розслідування триває. Наразі затримано лише одного з ключових учасників схеми.

Після проведення необхідних слідчих дій та отримання всіх доказів буде надано правову оцінку діям всіх учасників оборудки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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