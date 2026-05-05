Посадовця Луцької міськради затримали на хабарі $30 тисяч, - Нацполіція. ФОТО

У Луцьку затримали посадовця міськради на хабарі, який вимагав гроші за довідки про відсутність культурної спадщини на земельних ділянках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

хабарник з Луцької міськради

Деталі

Як зазначається, викрили корупційну схему в органах місцевої влади оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції та слідчі Луцького районного управління поліції. За даними слідства, до її функціонування причетний заступник начальника відділу Луцької міськради. Він поставив на потік видачу довідок щодо відсутності на розроблюваних земельних ділянках охоронюваних об’єктів культурної та історичної спадщини.

Комерційні структури, які отримали спецдозволи на розробку піщаних кар’єрів, не мали змоги проводити будь-які роботи без цієї довідки. Щоб безперешкодно її отримати підприємці мали сплатити 30 000 доларів хабаря.

Затримання та підозра

  • Поліцейські затримали посадовця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу одразу після отримання коштів на території його власного кафе.
  • Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
  • Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Луцька окружна прокуратура.

Луцьк (446) Волинська область (962) Луцький район (52)
Ну,затримали! І що?
05.05.2026 13:23 Відповісти
Надо штрафбаты для таких в военное время создавать и под заградотрядами на кацапские окопы кидать.По крайней мере я бы так делал если бы стал президентом . Но увы не с нашим либеральными законами при которых я никогда не буду президентом-диктатором в этой стране и не сделаю так, чтобы взяток боялись как огня и не только те кто их берет но и те кто дает. И чтобы страх этот отпечатался на генетическом уровне и стал рефлексом
05.05.2026 13:40 Відповісти
На тій культурній спадщині завжди і всюди хабарі брали. У мене таке враження, до оці функції погодження діяльності за відсутності об'єктів спадщини умисно створили, щоб хабарі брати. А посадовець... Ну фігня насправді, всього лише заступник начальника відділу, а така борзота. Схоже відсотків 90 нагору віддавав.
05.05.2026 13:33 Відповісти
Гарні апетити в посадовця. Знахабнів геть...
05.05.2026 13:46 Відповісти
Завжди саме "заступник" мародер,начальник зажди взірець чеснот
05.05.2026 18:38 Відповісти
 
 