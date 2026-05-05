Чиновника Луцкого горсовета задержали на взятке в $30 тысяч, - Нацполиция. ФОТО

В Луцке задержали чиновника горсовета, который вымогал взятку в виде денег за справки об отсутствии объектов культурного наследия на земельных участках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

взяточник из Луцкого горсовета

Детали

Как отмечается, коррупционную схему в органах местной власти раскрыли оперативники управления стратегических расследований в Волынской области Нацполиции и следователи Луцкого районного управления полиции. По данным следствия, к ее функционированию причастен заместитель начальника отдела Луцкого горсовета. Он наладил выдачу справок об отсутствии на разрабатываемых земельных участках охраняемых объектов культурного и исторического наследия.

Коммерческие структуры, получившие специальные разрешения на разработку песчаных карьеров, не имели возможности проводить какие-либо работы без этой справки. Чтобы беспрепятственно ее получить, предприниматели должны были заплатить 30 000 долларов взятки.

Задержание и подозрение

  • Полицейские задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса сразу после получения средств на территории его собственного кафе.
  • В настоящее время следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
  • Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Луцкая окружная прокуратура.

Ну,затримали! І що?
05.05.2026 13:23 Ответить
Надо штрафбаты для таких в военное время создавать и под заградотрядами на кацапские окопы кидать.По крайней мере я бы так делал если бы стал президентом . Но увы не с нашим либеральными законами при которых я никогда не буду президентом-диктатором в этой стране и не сделаю так, чтобы взяток боялись как огня и не только те кто их берет но и те кто дает. И чтобы страх этот отпечатался на генетическом уровне и стал рефлексом
05.05.2026 13:40 Ответить
На тій культурній спадщині завжди і всюди хабарі брали. У мене таке враження, до оці функції погодження діяльності за відсутності об'єктів спадщини умисно створили, щоб хабарі брати. А посадовець... Ну фігня насправді, всього лише заступник начальника відділу, а така борзота. Схоже відсотків 90 нагору віддавав.
05.05.2026 13:33 Ответить
Гарні апетити в посадовця. Знахабнів геть...
05.05.2026 13:46 Ответить
Завжди саме "заступник" мародер,начальник зажди взірець чеснот
05.05.2026 18:38 Ответить
 
 