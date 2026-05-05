Чиновника Луцкого горсовета задержали на взятке в $30 тысяч, - Нацполиция. ФОТО
В Луцке задержали чиновника горсовета, который вымогал взятку в виде денег за справки об отсутствии объектов культурного наследия на земельных участках.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.
Детали
Как отмечается, коррупционную схему в органах местной власти раскрыли оперативники управления стратегических расследований в Волынской области Нацполиции и следователи Луцкого районного управления полиции. По данным следствия, к ее функционированию причастен заместитель начальника отдела Луцкого горсовета. Он наладил выдачу справок об отсутствии на разрабатываемых земельных участках охраняемых объектов культурного и исторического наследия.
Коммерческие структуры, получившие специальные разрешения на разработку песчаных карьеров, не имели возможности проводить какие-либо работы без этой справки. Чтобы беспрепятственно ее получить, предприниматели должны были заплатить 30 000 долларов взятки.
Задержание и подозрение
- Полицейские задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса сразу после получения средств на территории его собственного кафе.
- В настоящее время следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
- Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Луцкая окружная прокуратура.
