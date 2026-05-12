Нацполіція та ДБР ліквідували схему незаконного вивезення військових: за $15 тисяч допомагали тікати зі служби. ФОТОрепортаж

У кількох областях України викрито злочинну мережу, яка за гроші організовувала втечі військовослужбовців із підрозділів сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

На  території Волинської, Львівської, Рівненської, Житомирської та Чернівецької областей учасники угруповання організовували незаконне вивезення військовослужбовців із військових частин та місць несення служби для подальшого ухилення проходженнями ними служби у підрозділах сил оборони.

З листопада 2025 року учасники групи причетні щонайменше до десяти випадків незаконного вивезення військовослужбовців із підрозділів.

"За даними слідства, фігуранти підшуковували військовослужбовців, які бажали самовільно залишити службу, забезпечували їм втечу та подальше переховування. Вартість таких "послуг" становила від 8 до 15 тисяч доларів залежно від складності та рівня конспірації", - йдеться в повідомленні.

Для конспірації учасники схеми використовували орендовані автомобілі, змінювали номерні знаки, застосовували GPS-трекери та спеціальні телефони для координації. Також вони залучали корупційні зв’язки в медичних закладах, через які оформлювали фіктивне лікування військових у цивільних лікарнях, звідки надалі організовували їхнє незаконне переміщення.

Організатора та спільників затримали під час чергової операції

7 травня правоохоронці затримали організатора та двох його спільників під час чергового епізоду незаконного вивезення військовослужбовця та передачі 8 тисяч доларів. Ще одного учасника схеми затримали окремо. Крім того, було затримано трьох військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

У межах спецоперації проведено 23 обшуки на території Волинської та Рівненської областей. Правоохоронці вилучили зброю, транспортні засоби, мобільні телефони, медичну документацію та інші докази протиправної діяльності.

Шістьом особам повідомлено про підозру за статтями, що стосуються самовільного залишення військової частини, дезертирства та участі в злочинній схемі. Усім фігурантам обрано запобіжні заходи.

Операцію проводили співробітники управління стратегічних розслідувань, слідчі ДБР та спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

В Україні затримали організаторів схеми
Дайте вгадаю хто це робив?🤔
Невже не командири цих підрозділів, торгуючі підлеглими як картоплею?
12.05.2026 12:38 Відповісти
Потужно. Розвели самодіяльність. Гроші мімо каси. Вчасно пресікли індивідуальну трудову діяльність. Ви їх ловили? Ви їх бусифікували? Ви їх пресували, гамлесили, охороняли щоб довезти до учєбки? Ні. Ну то не вам заробляти. Забагато ще свободи у холопів залишилось, ой забагато.
12.05.2026 12:57 Відповісти
12.05.2026 13:12 Відповісти
Та куди ж ви всі біжите із самої казкової країни зелених мрій? Такої віртуальної країни немає в жодному куточку світу. Не дивіться на реалії, то ІПСО. Вмикайте марафон - розові окуляри і не відволікайтеся. Впевнений, що у 2019 році якраз за неї і голосували.
12.05.2026 13:47 Відповісти
 
 