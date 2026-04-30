$8 тис. за "посаду" у ВСП: викрито схему платного працевлаштування на Одещині, - ДБР. ФОТО

Викрито та зупинено схему продажу посад до Військової служби правопорядку (ВСП) на Одещині.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Начальник одного з відділів казенного підприємства у сфері морської охорони організував собі "підробіток на стороні". Він підшуковував охочих працевлаштуватись до ВСП, а його знайомий, який обіймав керівну посаду в підрозділі військової служби правопорядку, погоджував кандидатів.

Зазначається, що вартість "послуги" становила 8 тисяч доларів.

Що загрожує

У ДБР повідомили, що 23 квітня 2026 року правоохоронці затримали фігурантів після передачі частини обумовленої суми.

Їм повідомлено про підозру у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Фігурантам обрано запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави 1 млн гривень.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.