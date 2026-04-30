1 339 9

$8 тис. за "посаду" у ВСП: викрито схему платного працевлаштування на Одещині, - ДБР. ФОТО

Викрито та зупинено схему продажу посад до Військової служби правопорядку (ВСП) на Одещині.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Схема платного працевлаштування до ВСП

Що відомо

Начальник одного з відділів казенного підприємства у сфері морської охорони організував собі "підробіток на стороні". Він підшуковував охочих працевлаштуватись до ВСП, а його знайомий, який обіймав керівну посаду в підрозділі військової служби правопорядку, погоджував кандидатів.

Зазначається, що вартість "послуги" становила 8 тисяч доларів.

Що загрожує

У ДБР повідомили, що 23 квітня 2026 року правоохоронці затримали фігурантів після передачі частини обумовленої суми.

Їм повідомлено про підозру у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Фігурантам обрано запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави 1 млн гривень.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

корупція (5027) Одеська область (4010) ДБР (3890) Військова служба правопорядку ВСП (58)
Маріупольська перепічка
@Info_teymushka
·
3 год
Рейтерович про друзів і кумів зелі у владі:

"Згідно наукових досліджень - ми маємо найвищий рівень непотизму в українській владі за весь період після відновлення незалежності в 91 році.

Нинішня влада на усіх рівнях (ВР, Кабмін, ОП) переплюнула у цьому навіть режим януковича".
30.04.2026 15:20 Відповісти
нууу....
чого?
то був сімейний клан донбасяо.
тут, транс національний юдоклан.
чіпати не можна, бо закон про антисемітизм!!!!!
який, до речі, прийшов до влади, забагато раніше, ніж 2019.....
30.04.2026 15:25 Відповісти
Вони ще і пов'язані з таким саме кланом який доїть рашку.
Кажуть міндіч має діамантовий бізнес на росії.
30.04.2026 15:28 Відповісти
Так на всі теплі посади тільки через великі гроші, і не тільки туди, навіть у мобільні вогневі групи.
30.04.2026 15:25 Відповісти
Нє, ну дивні якісь люди, - шо, мало бути бесплатно? В Одесі?
30.04.2026 15:27 Відповісти
Щось кожного дня щось там викривають,когось ловлять,а не посадили ще нікого!
30.04.2026 15:35 Відповісти
Статтю на хліб не намажеш
30.04.2026 15:39 Відповісти
вже не садити треба, занадто м'яко, якщо брати до уваги все ними скоєне
30.04.2026 15:42 Відповісти
Таку суму можна "відбити" за один місяць на посаді в ВСП!!!
30.04.2026 15:38 Відповісти
 
 