$8 тис. за "посаду" у ВСП: викрито схему платного працевлаштування на Одещині, - ДБР. ФОТО
Викрито та зупинено схему продажу посад до Військової служби правопорядку (ВСП) на Одещині.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Начальник одного з відділів казенного підприємства у сфері морської охорони організував собі "підробіток на стороні". Він підшуковував охочих працевлаштуватись до ВСП, а його знайомий, який обіймав керівну посаду в підрозділі військової служби правопорядку, погоджував кандидатів.
Зазначається, що вартість "послуги" становила 8 тисяч доларів.
Що загрожує
У ДБР повідомили, що 23 квітня 2026 року правоохоронці затримали фігурантів після передачі частини обумовленої суми.
Їм повідомлено про підозру у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Фігурантам обрано запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави 1 млн гривень.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Рейтерович про друзів і кумів зелі у владі:
"Згідно наукових досліджень - ми маємо найвищий рівень непотизму в українській владі за весь період після відновлення незалежності в 91 році.
Нинішня влада на усіх рівнях (ВР, Кабмін, ОП) переплюнула у цьому навіть режим януковича".
