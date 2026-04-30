8 тыс. долларов за "должность" в ВСП: раскрыта схема платного трудоустройства в Одесской области, - ГБР. ФОТО

Раскрыта и пресечена схема продажи должностей в Военной службе правопорядка (ВСП) в Одесской области.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Что известно

Начальник одного из отделов казенного предприятия в сфере морской охраны организовал себе "подработку на стороне". Он подбирал желающих устроиться на работу в ВСП, а его знакомый, занимавший руководящую должность в подразделении военной службы правопорядка, согласовывал кандидатов.

Отмечается, что стоимость "услуги" составляла 8 тысяч долларов.

Читайте также: В Запорожье будут судить замкомбата за схему с фиктивными боевыми выплатами

Что грозит

В ГБР сообщили, что 23 апреля 2026 года правоохранители задержали фигурантов после передачи части оговоренной суммы.

Им сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Фигурантам избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в размере 1 млн гривен.

Читайте: ВАКС взыскал в доход государства почти 3 млн грн необоснованных активов экс-начальника склада воинской части

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.