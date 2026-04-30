8 тыс. долларов за "должность" в ВСП: раскрыта схема платного трудоустройства в Одесской области, - ГБР. ФОТО
Раскрыта и пресечена схема продажи должностей в Военной службе правопорядка (ВСП) в Одесской области.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Начальник одного из отделов казенного предприятия в сфере морской охраны организовал себе "подработку на стороне". Он подбирал желающих устроиться на работу в ВСП, а его знакомый, занимавший руководящую должность в подразделении военной службы правопорядка, согласовывал кандидатов.
Отмечается, что стоимость "услуги" составляла 8 тысяч долларов.
Что грозит
В ГБР сообщили, что 23 апреля 2026 года правоохранители задержали фигурантов после передачи части оговоренной суммы.
Им сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Фигурантам избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в размере 1 млн гривен.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Рейтерович про друзів і кумів зелі у владі:
"Згідно наукових досліджень - ми маємо найвищий рівень непотизму в українській владі за весь період після відновлення незалежності в 91 році.
Нинішня влада на усіх рівнях (ВР, Кабмін, ОП) переплюнула у цьому навіть режим януковича".
чого?
то був сімейний клан донбасяо.
тут, транс національний юдоклан.
чіпати не можна, бо закон про антисемітизм!!!!!
який, до речі, прийшов до влади, забагато раніше, ніж 2019.....
Кажуть міндіч має діамантовий бізнес на росії.