8 тыс. долларов за "должность" в ВСП: раскрыта схема платного трудоустройства в Одесской области, - ГБР. ФОТО

Раскрыта и пресечена схема продажи должностей в Военной службе правопорядка (ВСП) в Одесской области.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Схема платного трудоустройства в ВСП

Что известно

Начальник одного из отделов казенного предприятия в сфере морской охраны организовал себе "подработку на стороне". Он подбирал желающих устроиться на работу в ВСП, а его знакомый, занимавший руководящую должность в подразделении военной службы правопорядка, согласовывал кандидатов.

Отмечается, что стоимость "услуги" составляла 8 тысяч долларов.

Что грозит

В ГБР сообщили, что 23 апреля 2026 года правоохранители задержали фигурантов после передачи части оговоренной суммы.

Им сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Фигурантам избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в размере 1 млн гривен.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

коррупция Одесская область ГБР Военная служба правопорядка
Маріупольська перепічка
@Info_teymushka
·
3 год
Рейтерович про друзів і кумів зелі у владі:

"Згідно наукових досліджень - ми маємо найвищий рівень непотизму в українській владі за весь період після відновлення незалежності в 91 році.

Нинішня влада на усіх рівнях (ВР, Кабмін, ОП) переплюнула у цьому навіть режим януковича".
30.04.2026 15:20 Ответить
нууу....
чого?
то був сімейний клан донбасяо.
тут, транс національний юдоклан.
чіпати не можна, бо закон про антисемітизм!!!!!
який, до речі, прийшов до влади, забагато раніше, ніж 2019.....
30.04.2026 15:25 Ответить
Вони ще і пов'язані з таким саме кланом який доїть рашку.
Кажуть міндіч має діамантовий бізнес на росії.
30.04.2026 15:28 Ответить
Так на всі теплі посади тільки через великі гроші, і не тільки туди, навіть у мобільні вогневі групи.
30.04.2026 15:25 Ответить
Нє, ну дивні якісь люди, - шо, мало бути бесплатно? В Одесі?
30.04.2026 15:27 Ответить
Щось кожного дня щось там викривають,когось ловлять,а не посадили ще нікого!
30.04.2026 15:35 Ответить
Статтю на хліб не намажеш
30.04.2026 15:39 Ответить
вже не садити треба, занадто м'яко, якщо брати до уваги все ними скоєне
30.04.2026 15:42 Ответить
Таку суму можна "відбити" за один місяць на посаді в ВСП!!!
30.04.2026 15:38 Ответить
 
 