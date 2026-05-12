Нацполиция и ГБР ликвидировали схему незаконного вывоза военных: за $15 тысяч помогали сбежать со службы. ФОТОрепортаж
В нескольких областях Украины раскрыта преступная сеть, которая за деньги организовывала побеги военнослужащих из подразделений сил обороны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
На территории Волынской, Львовской, Ривненской, Житомирской и Черновицкой областей участники группировки организовывали незаконный вывоз военнослужащих из воинских частей и мест несения службы для дальнейшего уклонения от прохождения ими службы в подразделениях сил обороны.
С ноября 2025 года участники группы причастны как минимум к десяти случаям незаконного вывоза военнослужащих из подразделений.
"По данным следствия, фигуранты подбирали военнослужащих, желавших самовольно покинуть службу, обеспечивали им побег и дальнейшее укрытие. Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 15 тысяч долларов в зависимости от сложности и уровня конспирации", — говорится в сообщении.
Для конспирации участники схемы использовали арендованные автомобили, меняли номерные знаки, применяли GPS-трекеры и специальные телефоны для координации. Также они задействовали коррупционные связи в медицинских учреждениях, через которые оформляли фиктивное лечение военных в гражданских больницах, откуда в дальнейшем организовывали их незаконное перемещение.
Организатора и сообщников задержали во время очередной операции
7 мая правоохранители задержали организатора и двух его сообщников во время очередного эпизода незаконного вывоза военнослужащего и передачи 8 тысяч долларов. Еще одного участника схемы задержали отдельно. Кроме того, были задержаны трое военнослужащих, самовольно покинувших часть.
В рамках спецоперации проведено 23 обыска на территории Волынской и Ривненской областей. Правоохранители изъяли оружие, транспортные средства, мобильные телефоны, медицинскую документацию и другие доказательства противоправной деятельности.
Шести лицам сообщено о подозрении по статьям, касающимся самовольного оставления воинской части, дезертирства и участия в преступной схеме. Всем фигурантам избраны меры пресечения.
Операцию проводили сотрудники управления стратегических расследований, следователи ГБР и специализированная прокуратура в сфере обороны.
Невже не командири цих підрозділів, торгуючі підлеглими як картоплею?