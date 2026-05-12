Нацполиция и ГБР ликвидировали схему незаконного вывоза военных: за $15 тысяч помогали сбежать со службы. ФОТОрепортаж

В нескольких областях Украины раскрыта преступная сеть, которая за деньги организовывала побеги военнослужащих из подразделений сил обороны.

На территории Волынской, Львовской, Ривненской, Житомирской и Черновицкой областей участники группировки организовывали незаконный вывоз военнослужащих из воинских частей и мест несения службы для дальнейшего уклонения от прохождения ими службы в подразделениях сил обороны.

С ноября 2025 года участники группы причастны как минимум к десяти случаям незаконного вывоза военнослужащих из подразделений.

"По данным следствия, фигуранты подбирали военнослужащих, желавших самовольно покинуть службу, обеспечивали им побег и дальнейшее укрытие. Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 15 тысяч долларов в зависимости от сложности и уровня конспирации", — говорится в сообщении.

Для конспирации участники схемы использовали арендованные автомобили, меняли номерные знаки, применяли GPS-трекеры и специальные телефоны для координации. Также они задействовали коррупционные связи в медицинских учреждениях, через которые оформляли фиктивное лечение военных в гражданских больницах, откуда в дальнейшем организовывали их незаконное перемещение.

Организатора и сообщников задержали во время очередной операции

7 мая правоохранители задержали организатора и двух его сообщников во время очередного эпизода незаконного вывоза военнослужащего и передачи 8 тысяч долларов. Еще одного участника схемы задержали отдельно. Кроме того, были задержаны трое военнослужащих, самовольно покинувших часть.

В рамках спецоперации проведено 23 обыска на территории Волынской и Ривненской областей. Правоохранители изъяли оружие, транспортные средства, мобильные телефоны, медицинскую документацию и другие доказательства противоправной деятельности.

Шести лицам сообщено о подозрении по статьям, касающимся самовольного оставления воинской части, дезертирства и участия в преступной схеме. Всем фигурантам избраны меры пресечения.

Операцию проводили сотрудники управления стратегических расследований, следователи ГБР и специализированная прокуратура в сфере обороны.

В Украине задержали организаторов схемы
Дайте вгадаю хто це робив?🤔
Невже не командири цих підрозділів, торгуючі підлеглими як картоплею?
12.05.2026 12:38 Ответить
Потужно. Розвели самодіяльність. Гроші мімо каси. Вчасно пресікли індивідуальну трудову діяльність. Ви їх ловили? Ви їх бусифікували? Ви їх пресували, гамлесили, охороняли щоб довезти до учєбки? Ні. Ну то не вам заробляти. Забагато ще свободи у холопів залишилось, ой забагато.
12.05.2026 12:57 Ответить
12.05.2026 13:12 Ответить
Та куди ж ви всі біжите із самої казкової країни зелених мрій? Такої віртуальної країни немає в жодному куточку світу. Не дивіться на реалії, то ІПСО. Вмикайте марафон - розові окуляри і не відволікайтеся. Впевнений, що у 2019 році якраз за неї і голосували.
12.05.2026 13:47 Ответить
 
 