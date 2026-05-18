100 тыс. долларов взятки и схема откатов: завершено расследование в отношении бывших руководителей прокуратуры Ивано-Франковской области, - НАБУ
НАБУ и САП завершили расследование по делу бывшего руководителя Ивано-Франковской областной прокуратуры и бывшего начальника одного из управлений этой же прокуратуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Вымогательство взятки
Как отмечается, в 2021 году подозреваемые вымогали $100 тыс. за принятие решений в интересах должностных лиц госпредприятия и частной компании, а также за закрытие дела и непривлечение к ответственности лиц, завладевших имуществом этого госпредприятия.
Система откатов
Кроме того, они наладили систему откатов от предприятия, занимавшегося строительством дорог в области. За 3% от контрактов чиновники обещали закрывать глаза на возможные нарушения во время работ.
Что предшествовало?
- НАБУ и САП раскрыли преступные действия в феврале 2026 года.
- Во время досудебного расследования подозреваемые пытались влиять на свидетелей и фальсифицировать доказательства.
