100 тыс. долларов взятки и схема откатов: завершено расследование в отношении бывших руководителей прокуратуры Ивано-Франковской области, - НАБУ

НАБУ и САП завершили расследование по делу бывшего руководителя Ивано-Франковской областной прокуратуры и бывшего начальника одного из управлений этой же прокуратуры.

Вымогательство взятки

Как отмечается, в 2021 году подозреваемые вымогали $100 тыс. за принятие решений в интересах должностных лиц госпредприятия и частной компании, а также за закрытие дела и непривлечение к ответственности лиц, завладевших имуществом этого госпредприятия.

Система откатов

Кроме того, они наладили систему откатов от предприятия, занимавшегося строительством дорог в области. За 3% от контрактов чиновники обещали закрывать глаза на возможные нарушения во время работ.

Что предшествовало?

НАБУ и САП раскрыли преступные действия в феврале 2026 года.

Во время досудебного расследования подозреваемые пытались влиять на свидетелей и фальсифицировать доказательства.

