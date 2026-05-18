$100 тис. хабаря і схема відкатів: завершено розслідування щодо екскерівників прокуратури Івано-Франківщини, - НАБУ

НАБУ і САП завершили розслідування у справі екскерівника Івано-Франківської обласної прокуратури та ексначальника одного з управлінь цієї ж прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Вимагання хабаря

Як зазначається, у 2021 році підозрювані вимагали $100 тис. за ухвалення рішень в інтересах службових осіб держпідприємства та приватної компанії та закриття справи і непритягнення до відповідальності осіб, що заволоділи майном цього ДП.

Система відкатів

Окрім того, вони налагодили систему відкатів від підприємства, що займалося будівництвом доріг в області. За 3% від контрактів посадовці обіцяли заплющувати очі на можливі порушення під час робіт.

Що передувало?

НАБУ і САП викрили злочинні дії в лютому 2026 року.

Під час досудового розслідування підозрювані намагалися впливати на свідків і спотворювати докази.

