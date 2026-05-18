$100 тис. хабаря і схема відкатів: завершено розслідування щодо екскерівників прокуратури Івано-Франківщини, - НАБУ
НАБУ і САП завершили розслідування у справі екскерівника Івано-Франківської обласної прокуратури та ексначальника одного з управлінь цієї ж прокуратури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
Вимагання хабаря
Як зазначається, у 2021 році підозрювані вимагали $100 тис. за ухвалення рішень в інтересах службових осіб держпідприємства та приватної компанії та закриття справи і непритягнення до відповідальності осіб, що заволоділи майном цього ДП.
Система відкатів
Окрім того, вони налагодили систему відкатів від підприємства, що займалося будівництвом доріг в області. За 3% від контрактів посадовці обіцяли заплющувати очі на можливі порушення під час робіт.
Що передувало?
- НАБУ і САП викрили злочинні дії в лютому 2026 року.
- Під час досудового розслідування підозрювані намагалися впливати на свідків і спотворювати докази.
Ярослав Кийко
