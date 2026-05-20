Високопосадовців затримали при одержанні хабаря, серед підозрюваних - помічник заступника глави МВС, начальник поліції Івано-Франківщини та його зам

Затримано кількох високопосадовців правоохоронних органів під час отримання хабаря.

Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

За словами Гончаренка, усім затриманим оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Кого затримано?

Як інформує нардеп, серед підозрюваних:

• помічник заступника міністра МВС Тетері - В.В. Воробей;

• начальник поліції Івано-Франківської області С.В. Безпалько;

• заступник начальника поліції Івано-Франківської області В.В. Яцюк;

• перший заступник начальника - начальник слідчого управління поліції Тернопільської області А.Б. Ткачик;

• заступник начальника поліції Житомирської області І.Д. Гулеватий.

Оновлена інформація

Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердили у МВС.

Як зазначили нашому виданню, наразі відбуваються обшуки у головних управліннях Нацполіції на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині.

Більше офіційної інформації наразі немає.

