Високопосадовців затримали при одержанні хабаря, серед підозрюваних - помічник заступника глави МВС, начальник поліції Івано-Франківщини та його зам

Затримано кількох високопосадовців правоохоронних органів під час отримання хабаря.

Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

За словами Гончаренка, усім затриманим оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Кого затримано?

Як інформує нардеп, серед підозрюваних:

• помічник заступника міністра МВС Тетері - В.В. Воробей;
• начальник поліції Івано-Франківської області С.В. Безпалько;
• заступник начальника поліції Івано-Франківської області В.В. Яцюк;
• перший заступник начальника - начальник слідчого управління поліції Тернопільської області А.Б. Ткачик;
• заступник начальника поліції Житомирської області І.Д. Гулеватий.

Оновлена інформація

Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердили у МВС.

Як зазначили нашому виданню, наразі відбуваються обшуки у головних управліннях Нацполіції на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині.

Більше офіційної інформації наразі немає.

Топ коментарі
+15
Танцюють всі!
показати весь коментар
20.05.2026 08:45 Відповісти
+12
Якісь заступники заступників підрозділів в підрозділах.
Наплодили трутнів а вони жерти ж хочуть на рівні з начальством.
Поганий той службовець який не хоче стати президентом Вовою.
показати весь коментар
20.05.2026 08:52 Відповісти
+11
Мер Івано - Франківська писав шо ЛГБТешників потрібно гасити ше в зародку - мабуть це вони
показати весь коментар
20.05.2026 09:01 Відповісти
це він трошки переплутав поняття - не ЛГБТ, а пдрси в даному випадку
показати весь коментар
20.05.2026 09:12 Відповісти
Нема мови
показати весь коментар
20.05.2026 09:13 Відповісти
ПРАВООХОРОНЦІ І ДЕРЖАВНІ ДІЯЧІ ! Всі у Вову !
показати весь коментар
20.05.2026 09:37 Відповісти
Це ті особи, які допомагали кабміндічам виводити гроші на будівництво у Козині??? Чи це вони пісок з кладовища вантажили для династії з Козина??
показати весь коментар
20.05.2026 09:54 Відповісти
Помічник заступника міністра навряд щоб щось міг вирішити без відома безпосередньо заступника міністра. Але новина гучна, без перебільшення.
показати весь коментар
20.05.2026 08:56 Відповісти
Воювати вони не навчені,а тільки розводити корупцію навчені !
показати весь коментар
20.05.2026 09:11 Відповісти
Тому для пересічного мудрого наріду і був вигаданий та розповсюджений серед них термін " ухилчнт" .
показати весь коментар
20.05.2026 10:57 Відповісти
Якщо згадати, яке лайно призначають замами (це я пишу про корєша пана Буданова, Гогілашвілі), то в цій новині нічого дивного. Поліцаї лишаються тими самими мусорами, що й до реформи.
показати весь коментар
20.05.2026 09:27 Відповісти
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Так а нафіга писати?
показати весь коментар
20.05.2026 08:56 Відповісти
А зелена влада не дасть такого підтвердження, тут перемоги немає і не про Порошенко, і його ніяк не можна прив'язати до цієї справи.
показати весь коментар
20.05.2026 09:08 Відповісти
Зеленський, уже більше пів року, як у рота лайна набрав про кабміндічів і незламно мовчить, витріщивши очі!! Єрмак-оманський з татаровим, йому це лайно запропонували, от він і мовчить!!
показати весь коментар
20.05.2026 09:49 Відповісти
Вашого роботодавця затримали? Співчуваю 😂
показати весь коментар
20.05.2026 09:29 Відповісти
Кришували бізнес схеми і швидше за все зажерлися, тому й погоріли. Тому що без прямої заяви від бізнесу таку опг важко накрити на гарячому.
показати весь коментар
20.05.2026 08:57 Відповісти
Коли ж нарешті вони нажеруться на чолі із Зеленським?!🤦‍♀️
показати весь коментар
20.05.2026 09:00 Відповісти
С права в тому що всі ці заступники помічники, хабарі передають керівникам щоб ті самі не марались...
показати весь коментар
20.05.2026 09:03 Відповісти
Головний мент Клименко: "В той же час ви говорите, що поліцейський є навчений. Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинця. Але це немає нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, нічого спільного з діями у складі відділення, взводу чи роти..."
https://www.radiosvoboda.org/a/klymenko-pro-koruptsiyu-v-mvs-mobilizatsiyu-i-sluzhbu-syna/33000431.html

Наші менти, як показує реальність, достатньо добре навчені брати хабарі, працювати в складі злочинних груп, бити і крутити неозброєних громадян, а от що стосується служби в ЗСУ, то їм як то кажуть "не по дорозі".
показати весь коментар
20.05.2026 09:10 Відповісти
Автомеханик,скрипаль чи архитектор,у відміну від поліціянтів,чудово виглядають у складі взводу,в окопі,бо мають більш спільного з війной?
показати весь коментар
20.05.2026 10:19 Відповісти
Але ж кривавої стрілянини не було?
показати весь коментар
20.05.2026 09:19 Відповісти
Охеріли повністю….
Безкарність….
служба охорони, пожежники, податкова,охорона праці.. скільки їх ще таких?
показати весь коментар
20.05.2026 09:27 Відповісти
Не може бути!!! Це ІПСО порохоботів)))))))))))))))
показати весь коментар
20.05.2026 09:29 Відповісти
А шо міністр?
Не в курсі був чи в долі?
Якщо не в курсі - то нахіба такий лох на посаді, а якщо в долі - то був у курсі всіх схем....
показати весь коментар
20.05.2026 09:33 Відповісти
І вкурсі і отримував кеш як і ваван криворожський.
показати весь коментар
20.05.2026 09:41 Відповісти
"НЕ НАВЧЕНІ ВОЮВАТИ"

"НАВЧЕНІ ВАРАВАТИ"
показати весь коментар
20.05.2026 09:56 Відповісти
Тю, дивні якісь ви, люди. Брати хабарі - це і є їхня робота.
показати весь коментар
20.05.2026 10:06 Відповісти
у кожного своя дінастія!
показати весь коментар
20.05.2026 10:07 Відповісти
Якщо Вова краде , то чому їм не можна???
показати весь коментар
20.05.2026 10:16 Відповісти
Виговського і Клименка в відставку з подальшом на нари за бездіяльність
показати весь коментар
20.05.2026 10:32 Відповісти
А заступник міністра МВС Тетеря піде у відставку після затримання його помічника?
показати весь коментар
20.05.2026 10:35 Відповісти
не розумію тільки до чого тут гончаренко ?
в країні багато патріотів, чому в медіа знову розкручують кацапську консерву? невже в ЄС немає менш зашквареної балакаючої голови ?
показати весь коментар
20.05.2026 11:00 Відповісти
Не має. Іншої "опозиції " у нас для вас не має.
показати весь коментар
20.05.2026 11:10 Відповісти
 
 