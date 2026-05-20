Високопосадовців затримали при одержанні хабаря, серед підозрюваних - помічник заступника глави МВС, начальник поліції Івано-Франківщини та його зам
Затримано кількох високопосадовців правоохоронних органів під час отримання хабаря.
Про це пише у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За словами Гончаренка, усім затриманим оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).
Кого затримано?
Як інформує нардеп, серед підозрюваних:
• помічник заступника міністра МВС Тетері - В.В. Воробей;
• начальник поліції Івано-Франківської області С.В. Безпалько;
• заступник начальника поліції Івано-Франківської області В.В. Яцюк;
• перший заступник начальника - начальник слідчого управління поліції Тернопільської області А.Б. Ткачик;
• заступник начальника поліції Житомирської області І.Д. Гулеватий.
Оновлена інформація
Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердили у МВС.
Як зазначили нашому виданню, наразі відбуваються обшуки у головних управліннях Нацполіції на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині.
Більше офіційної інформації наразі немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наплодили трутнів а вони жерти ж хочуть на рівні з начальством.
Поганий той службовець який не хоче стати президентом Вовою.
https://www.radiosvoboda.org/a/klymenko-pro-koruptsiyu-v-mvs-mobilizatsiyu-i-sluzhbu-syna/33000431.html
Наші менти, як показує реальність, достатньо добре навчені брати хабарі, працювати в складі злочинних груп, бити і крутити неозброєних громадян, а от що стосується служби в ЗСУ, то їм як то кажуть "не по дорозі".
Безкарність….
служба охорони, пожежники, податкова,охорона праці.. скільки їх ще таких?
Не в курсі був чи в долі?
Якщо не в курсі - то нахіба такий лох на посаді, а якщо в долі - то був у курсі всіх схем....
"НАВЧЕНІ ВАРАВАТИ"
в країні багато патріотів, чому в медіа знову розкручують кацапську консерву? невже в ЄС немає менш зашквареної балакаючої голови ?