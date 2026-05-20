В Нацполіції підтвердили обшуки у головних управліннях Нацполіції на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині
У Нацполіції підтвердили інформацію про обшуки у головних управліннях Нацполіції трьох областей.
Про це заявила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі для Цензор.НЕТ.
Перша офіційна інформація
Як розповіли нашому виданню, обшуки проводяться у головних управліннях Нацполіції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей.
Також у Нацполіції зазначили, що всіляко сприяють проведенню слідчих дій. Більше подробиць наразі там не повідомили, зазначився, що вся офіційна інформація буде надана згодом.
За даними Цензор.НЕТ, обшуки проводять СБУ спільно з Офісом генпрокурора.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що високопосадовців затримали при одержанні хабаря, серед підозрюваних - помічник заступника глави МВС, начальник поліції Івано-Франківщини та його зам.
Жорстко і по плану.
Контррозвідка та слідчі Служби безпеки виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку рашисти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона «Герань-2» під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня цього року.
Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу «повітря-повітря», які було знайдено поблизу селища Камка.
Встановлено, що російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА.
Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров'ю людини.
СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони України привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.
За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238.
За цим фактом слідчими Служби безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.
З огляду на токсичність і радіоактивність збідненого урану, закликаємо громадян бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших ***********. Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі **********, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля.
У разі виявлення таких предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся та не переміщуйте їх. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про це за номерами гарячих ліній: СБУ - 15-16, ДСНС - 101 або Національної поліції - 102.
