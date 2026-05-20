В Нацполіції підтвердили обшуки у головних управліннях Нацполіції на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині

У Нацполіції підтвердили інформацію про обшуки у головних управліннях Нацполіції трьох областей.

Про це заявила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі для Цензор.НЕТ.

Перша офіційна інформація

Як розповіли нашому виданню, обшуки проводяться у головних управліннях Нацполіції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей.

Також у Нацполіції зазначили, що всіляко сприяють проведенню слідчих дій. Більше подробиць наразі там не повідомили, зазначився, що вся офіційна інформація буде надана згодом.

За даними Цензор.НЕТ, обшуки проводять СБУ спільно з Офісом генпрокурора.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що високопосадовців затримали при одержанні хабаря, серед підозрюваних - помічник заступника глави МВС, начальник поліції Івано-Франківщини та його зам.

