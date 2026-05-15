РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8798 посетителей онлайн
Новости Стрельба на Хмельнитчине
12 633 129

Ликвидирован мужчина, расстрелявший полицейского на Хмельнитчине, - Нацполиция

нацполіція

Полицейские Хмельницкой области ликвидировали вооруженного преступника, который после расстрела полицейского скрылся в лесополосе и продолжал представлять смертельную угрозу для окружающих.

Об этом сообщил Иван Выгивский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

"Спасаясь бегством, он бросил гранату в сторону лесников, которые ехали на машине. К счастью, они не пострадали. Ему было уже все равно, кого лишать жизни. В какой-то момент решение не совершать правонарушений из-за того, что он лишен права управления автомобилем, превратилось в решение убивать", - пишет он.

На поиски преступника были направлены спецназовцы полиции. Когда нападавший увидел бронеавтомобиль полицейских, он снова начал стрелять. В ответ полицейские действовали профессионально - стрелок ликвидирован, добавил глава Нацполиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция рассказала подробности расстрела полицейских в Хмельницкой области. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что 15 мая в селе Терлевка Летичевской территориальной громады Хмельницкого района во время проверки документов у водителя, который был лишен права управления транспортными средствами по решению суда, совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. Мужчина открыл стрельбу по полицейским, в результате чего один правоохранитель погиб, еще один - ранен.
  • Погиб капитан полиции Сергей Черный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина угрожал устроить взрыв в доме в Киеве: жителей многоэтажки эвакуировали, нарушителя задержали

Автор: 

Нацполиция (16910) стрельба (3333) убийство (6508) Выговский Иван (82) Хмельницкая область (1055) Хмельницкий район (50) Терловка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+51
Мертвий правду не розкаже.
показать весь комментарий
15.05.2026 19:55 Ответить
+41
За позбавлення прав автомат не беруть до рук
показать весь комментарий
15.05.2026 19:58 Ответить
+37
Та і *** з ним... Поліцейському який загинув "Вічна Пам'ять"
показать весь комментарий
15.05.2026 19:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
https://www.youtube.com/watch?v=QV_QIPtzScE
показать весь комментарий
15.05.2026 21:00 Ответить
Існує негласний мусорський кодекс, усі хто вбивають мусорів вмирають, його б у сізо вбили чи на зоні, тут без варіантів... мусора це бандити в законі. Тому їх вбивати не можна, майте на увазі.
показать весь комментарий
15.05.2026 21:06 Ответить
Ну і навпаки. Мусор, який вбив цивільного - теж не жилец.
показать весь комментарий
15.05.2026 21:09 Ответить
ботяра ти кацапський.
показать весь комментарий
15.05.2026 21:11 Ответить
Який злочин вчинив вбитий?
показать весь комментарий
15.05.2026 21:07 Ответить
ніякого.вбитий за те що обороняв своє житло від несанкціонованого вторгнення татарви проклятої.
показать весь комментарий
15.05.2026 22:14 Ответить
Хм, дiйсно, який?! Ну вбив одну людину, но то ж дрiбниця якась. Ну кинув гранату у iнших людей, но то ж жарт був такий. А бiльш нiчого - видатний громадянин, мiг ще багато користi принести суспiльству.
показать весь комментарий
16.05.2026 00:48 Ответить
Цікаво в срільця один автомат і вякого вже майже не залишилося набоївю Чому спецназівці маючи тисячну перевагу вбивають стрільця, а не захоплюють його. тоді можна було б дізнатися, що сталося дійсно, а не якісь не зрозумілі легкенди написані татаровим.
показать весь комментарий
15.05.2026 21:08 Ответить
А тебе не кажется что он живым даваться не хотел раз стрелял и кидался гранатами во все стороны и по всем не разбирая
показать весь комментарий
15.05.2026 21:38 Ответить
А навіщо ризикувати щоб захопити живцем? Щоб потім утримувати за твої кошти його пожиттєво?
показать весь комментарий
16.05.2026 00:23 Ответить
явна брехня від поліції - і Русінов утік з дому,і цей чоловяга.убили у хаті і чешуть народу лапшу.
показать весь комментарий
15.05.2026 21:20 Ответить
Село Терлівка. 363 людини населення. Три вулиці. Що там робив патруль поліції?
показать весь комментарий
15.05.2026 21:30 Ответить
Начебто до 61- річного чоловіка на подвір'я вперлися якийсь незаконні воєнізовани формування під назвою "поліція" . Той вимушен був по ним відкрити вогонь.
показать весь комментарий
15.05.2026 21:45 Ответить
чергового шервудського недо-робіна ліквідували в посадці люди шеріфа за паскудний напад на поліціянта.

.
показать весь комментарий
15.05.2026 21:51 Ответить
Полiцiя в Українi це "незаконне воєнiзоване формування"?! А що, на вашу думку законне , "Ахмат"? Нiяк не дочекаєтесь?
показать весь комментарий
16.05.2026 00:53 Ответить
Шкода гарну людину, який лише захищав своє подвір'я від невідомих особ переодягнених у поліцейську форму.
показать весь комментарий
15.05.2026 22:13 Ответить
Так ким був цей злочинець? Ну їде по селу на авто, до речі, авто не в угоні, не сказано що бухий в м'ясо... Зупинили, він "позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду" і все!
Основні наслідки за їзду без прав (Україна, 2026):
Забув права (документи будинку): Штраф 425 грн.
Ніколи не отримував права/не навчався: Штраф 3 400 грн.
Управління після позбавлення прав: Штраф 20400 грн.

Через це він почав масштабні бойові дії з поліцейскими? Він був штатним кілером ФСБ під під прикриттям?
показать весь комментарий
15.05.2026 22:19 Ответить
Захищав себе і свою землю від загарбників.
Зрозумів?
показать весь комментарий
15.05.2026 23:31 Ответить
Він почав захищатися, коли вони увірвалися до нього на подвір'я, не маючи ні ордера, ні законних прав. Поліцейські настільки зхабніли, що жодного закону для них вже не писано. Нема довіри до поліціантів, тому і відстрелівають їх в кого є можливість.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:41 Ответить
Беззаконна поведінка ТЦК це був тільки початок. Далі буде. Беркутня звикла викрадати людей та бити безкарно і продовжать це робити, але це ще не повернулися з фронту ті самі забусярени, а до них ще теж з задоволенням приеднаются так звани "ухилянти".
показать весь комментарий
15.05.2026 22:40 Ответить
Поліцейські Хмельниччини ліквідували озброєного злочинця, який після розстрілу поліціянта Джерело: https://censor.net/ua/n4003476

Розстріляв чи застрелив? В нашій мові це трохи юридично різні терміни. Розстріляти можна за рішенням суду або трибуналу.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:20 Ответить
Тупо вбили людину, що оборонялася у себе на подвір'ї. Життя чоловіка нічого не вартує в Україні
показать весь комментарий
15.05.2026 23:24 Ответить
Таке відбувалось завжди. То татари, то орки, то комуністи, тепер найманці кварталу95 намагаються позбавити свободи майна землі українців, по праву народження яка належить їм.
Отримували і будуть отримувати відсіч.
показать весь комментарий
15.05.2026 23:39 Ответить
хто ж повірить у ментовські фантазії...
показать весь комментарий
15.05.2026 23:33 Ответить
Вменяемые люди в комментариях -ау, отзовитесь, или совсем уже без могов
показать весь комментарий
16.05.2026 00:12 Ответить
Мусара спрятали концы в воду!!!
показать весь комментарий
16.05.2026 00:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 