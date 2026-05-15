Ликвидирован мужчина, расстрелявший полицейского на Хмельнитчине, - Нацполиция

Полицейские Хмельницкой области ликвидировали вооруженного преступника, который после расстрела полицейского скрылся в лесополосе и продолжал представлять смертельную угрозу для окружающих.

Об этом сообщил Иван Выгивский, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"Спасаясь бегством, он бросил гранату в сторону лесников, которые ехали на машине. К счастью, они не пострадали. Ему было уже все равно, кого лишать жизни. В какой-то момент решение не совершать правонарушений из-за того, что он лишен права управления автомобилем, превратилось в решение убивать", - пишет он.

На поиски преступника были направлены спецназовцы полиции. Когда нападавший увидел бронеавтомобиль полицейских, он снова начал стрелять. В ответ полицейские действовали профессионально - стрелок ликвидирован, добавил глава Нацполиции.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 15 мая в селе Терлевка Летичевской территориальной громады Хмельницкого района во время проверки документов у водителя, который был лишен права управления транспортными средствами по решению суда, совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. Мужчина открыл стрельбу по полицейским, в результате чего один правоохранитель погиб, еще один - ранен.

Погиб капитан полиции Сергей Черный.

