Ліквідовано чоловіка, який розстріляв поліціянта на Хмельниччині, - Нацполіція

Поліцейські Хмельниччини ліквідували озброєного злочинця, який після розстрілу поліціянта втік у лісосмугу та продовжив чинити смертельну загрозу для оточуючих.

Про це повідомив Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто. На щастя, вони не постраждали. Йому було вже байдуже, кого позбавляти життя. У якусь хвилину рішення не вчиняти порушень через те, що позбавлений права керування авто, перетворилося у рішення вбивати", - пише він.

На пошуки злочинця були направлені спецпризначенці поліції. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно –– стрільця ліквідовано, додав голова Нацполіції.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 15 травня у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції. Чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, внаслідок чого один правоохоронець загинув, ще одного поранено.

Загинув капітан поліції Сергій Чорний.

