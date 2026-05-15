Ліквідовано чоловіка, який розстріляв поліціянта на Хмельниччині, - Нацполіція
Поліцейські Хмельниччини ліквідували озброєного злочинця, який після розстрілу поліціянта втік у лісосмугу та продовжив чинити смертельну загрозу для оточуючих.
Про це повідомив Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто. На щастя, вони не постраждали. Йому було вже байдуже, кого позбавляти життя. У якусь хвилину рішення не вчиняти порушень через те, що позбавлений права керування авто, перетворилося у рішення вбивати", - пише він.
На пошуки злочинця були направлені спецпризначенці поліції. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно –– стрільця ліквідовано, додав голова Нацполіції.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 15 травня у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції. Чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, внаслідок чого один правоохоронець загинув, ще одного поранено.
- Загинув капітан поліції Сергій Чорний.
Автомат він вихопив у поліції, чим мав свій? І звідки він у нього разом з гранатами.
В США після такого оприлюднюють повні записи бодікамер всіх учасників інциденту з моменту першого контакту з загиблим до моменту надання йому першої допомоги після роботи спецпідрозділу.
Основні наслідки за їзду без прав (Україна, 2026):
Забув права (документи будинку): Штраф 425 грн.
Ніколи не отримував права/не навчався: Штраф 3 400 грн.
Управління після позбавлення прав: Штраф 20400 грн.
Через це він почав масштабні бойові дії з поліцейскими? Він був штатним кілером ФСБ під під прикриттям?
Розстріляв чи застрелив? В нашій мові це трохи юридично різні терміни. Розстріляти можна за рішенням суду або трибуналу.
2. Назови закон України, який регламентує законну зброю. Його не існує, тільки мусорський наказ, який суперечить Конституції. Я хочу щоб в Україні кожна людина мала зброю. Хочу, щоб кожен, хто не володіє зброєю платив податки за те, що його захищають інші.
Наказ МВС України № 622 від 21.08.1998 р.: Головний нормативний акт, який детально прописує порядок придбання, зберігання, обліку та використання зброї.
Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ): Система, через яку здійснюється вся процедура обліку.
Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України»: Визначає особливості отримання та використання зброї цивільними під час дії воєнного стану
