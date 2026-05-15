УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8549 відвідувачів онлайн
Новини Стрілянина на Хмельниччині
19 013 187

Ліквідовано чоловіка, який розстріляв поліціянта на Хмельниччині, - Нацполіція

нацполіція

Поліцейські Хмельниччини ліквідували озброєного злочинця, який після розстрілу поліціянта втік у лісосмугу та продовжив чинити смертельну загрозу для оточуючих.

Про це повідомив Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

"Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто. На щастя, вони не постраждали. Йому було вже байдуже, кого позбавляти життя. У якусь хвилину рішення не вчиняти порушень через те, що позбавлений права керування авто, перетворилося у рішення вбивати", - пише він.

На пошуки злочинця були направлені спецпризначенці поліції. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно –– стрільця ліквідовано, додав голова Нацполіції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція розповіла деталі розстрілу поліціянтів на Хмельниччині. ВIДЕО

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що 15 травня у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції. Чоловік відкрив стрілянину по поліцейських, внаслідок чого один правоохоронець загинув, ще одного поранено.
  • Загинув капітан поліції Сергій Чорний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік погрожував влаштувати вибух у будинку в Києві: мешканців багатоповерхівки евакуювали, порушника затримано

Автор: 

Нацполіція (15684) стрілянина (1916) вбивство (3267) Вигівський Іван (100) Хмельницька область (1079) Хмельницький район (54) Терлівка (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+59
Мертвий правду не розкаже.
показати весь коментар
15.05.2026 19:55 Відповісти
+45
За позбавлення прав автомат не беруть до рук
показати весь коментар
15.05.2026 19:58 Відповісти
+40
Та і *** з ним... Поліцейському який загинув "Вічна Пам'ять"
показати весь коментар
15.05.2026 19:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Справедливо
показати весь коментар
15.05.2026 20:24 Відповісти
нащо ти тут пишеш російську маячню?
показати весь коментар
15.05.2026 20:41 Відповісти
Ти не розумієш,вся ця шобла яку ти хочеш загнати на фронт служила системі щоб тримати народ в покорі.Тепер цей народ гонять на бойню бо в Україні вони ще мають власність яку бажають прибрати собі особи з трьома громадянствами і загнати на свої фірми людей з Бангладеш яким та Україна пофіг.Гзерот Тах Тат.
показати весь коментар
15.05.2026 21:47 Відповісти
Залишилося прийняти закон і таким примусово видати пістолети, тоді вони не з двору будуть стріляти а де завгодно "захищатися" від кого завгодно.
показати весь коментар
15.05.2026 20:24 Відповісти
Гарна робота. Відстрілюйте цю ******* погань.
показати весь коментар
15.05.2026 20:29 Відповісти
Так під цю "******* погань" можуть і тебе відстріляти. До цього часу не відомо, що скоїів стрілок, хто винен в конфлікті, чи потрібно було вбивати людину? Ми знаємо тільки повідомлення однієї сторони і як знаємо, вона не порядочною. А легенду в одностороньому порядку можна написати, яку завгодно.
показати весь коментар
15.05.2026 21:14 Відповісти
Що скоїв??? Застрелено поліцейського, ще одного поранено при перевірці документів. Кинув гранату у лісничих. Коли *********** кацап відстрілює людей у Києві, ми також знаємо повідомлення однієї сторони. То може не треба було його вбивати??? Треба було дізнатись "хто винен у конфлікті", "що скоїв стрілок"???
показати весь коментар
15.05.2026 21:36 Відповісти
Документи дома в нього перевіряли? А зап гранату ви звідки знаєте,що кинув?
показати весь коментар
16.05.2026 16:05 Відповісти
Відомо. У нього був автомат, від відтрив вогонь по поліціантах. Це злочинець, без варіантів.
показати весь коментар
16.05.2026 11:28 Відповісти
На основі чого зроблені такі висновки?
показати весь коментар
15.05.2026 21:49 Відповісти
Так під час перевірки документів, чи після погоні?
Автомат він вихопив у поліції, чим мав свій? І звідки він у нього разом з гранатами.

В США після такого оприлюднюють повні записи бодікамер всіх учасників інциденту з моменту першого контакту з загиблим до моменту надання йому першої допомоги після роботи спецпідрозділу.
показати весь коментар
15.05.2026 20:43 Відповісти
Там швидше за все, все так не презентабельно , що було вирішено максимально швидко все це зам'яти будь якою ціною...
показати весь коментар
15.05.2026 20:47 Відповісти
з записами треба обережніше, а то опублікували записи НАБУ по найвеличнішому дипломату Всесвіту і тепер білоруси хочуть напасти на Київ, скоріше всього, на сізо, де в тємніце сирой томітса нєвольнік судьби роковой!
показати весь коментар
15.05.2026 21:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QV_QIPtzScE
показати весь коментар
15.05.2026 21:00 Відповісти
Існує негласний мусорський кодекс, усі хто вбивають мусорів вмирають, його б у сізо вбили чи на зоні, тут без варіантів... мусора це бандити в законі. Тому їх вбивати не можна, майте на увазі.
показати весь коментар
15.05.2026 21:06 Відповісти
Ну і навпаки. Мусор, який вбив цивільного - теж не жилец.
показати весь коментар
15.05.2026 21:09 Відповісти
ботяра ти кацапський.
показати весь коментар
15.05.2026 21:11 Відповісти
Який злочин вчинив вбитий?
показати весь коментар
15.05.2026 21:07 Відповісти
ніякого.вбитий за те що обороняв своє житло від несанкціонованого вторгнення татарви проклятої.
показати весь коментар
15.05.2026 22:14 Відповісти
Хм, дiйсно, який?! Ну вбив одну людину, но то ж дрiбниця якась. Ну кинув гранату у iнших людей, но то ж жарт був такий. А бiльш нiчого - видатний громадянин, мiг ще багато користi принести суспiльству.
показати весь коментар
16.05.2026 00:48 Відповісти
За який злочин його переслідувала поліція? Хотіла виписати штраф витягши його з будинку? Ну і як, виписали?
показати весь коментар
16.05.2026 06:15 Відповісти
народ кошмарять цілодобово.патрульки курсують день і ніч по селах і навіть хуторах де проживає три людини,зупиняють всих підряд,дойобуються до всього.що за терор ? тотальне залякування цивільного населення в тилу.
показати весь коментар
16.05.2026 09:44 Відповісти
Цікаво в срільця один автомат і вякого вже майже не залишилося набоївю Чому спецназівці маючи тисячну перевагу вбивають стрільця, а не захоплюють його. тоді можна було б дізнатися, що сталося дійсно, а не якісь не зрозумілі легкенди написані татаровим.
показати весь коментар
15.05.2026 21:08 Відповісти
А тебе не кажется что он живым даваться не хотел раз стрелял и кидался гранатами во все стороны и по всем не разбирая
показати весь коментар
15.05.2026 21:38 Відповісти
А навіщо ризикувати щоб захопити живцем? Щоб потім утримувати за твої кошти його пожиттєво?
показати весь коментар
16.05.2026 00:23 Відповісти
Смерть має ж бути показовою. Загроза має бути об'єктивною....
показати весь коментар
16.05.2026 10:30 Відповісти
явна брехня від поліції - і Русінов утік з дому,і цей чоловяга.убили у хаті і чешуть народу лапшу.
показати весь коментар
15.05.2026 21:20 Відповісти
Село Терлівка. 363 людини населення. Три вулиці. Що там робив патруль поліції?
показати весь коментар
15.05.2026 21:30 Відповісти
Начебто до 61- річного чоловіка на подвір'я вперлися якийсь незаконні воєнізовани формування під назвою "поліція" . Той вимушен був по ним відкрити вогонь.
показати весь коментар
15.05.2026 21:45 Відповісти
чергового шервудського недо-робіна ліквідували в посадці люди шеріфа за паскудний напад на поліціянта.

.
показати весь коментар
15.05.2026 21:51 Відповісти
Полiцiя в Українi це "незаконне воєнiзоване формування"?! А що, на вашу думку законне , "Ахмат"? Нiяк не дочекаєтесь?
показати весь коментар
16.05.2026 00:53 Відповісти
Незаконними є все те , що не створено законом.
І тому саме ви і вам подібни чекаєте ахмат і руйнацію України.
показати весь коментар
16.05.2026 03:19 Відповісти
Шкода гарну людину, який лише захищав своє подвір'я від невідомих особ переодягнених у поліцейську форму.
показати весь коментар
15.05.2026 22:13 Відповісти
Так ким був цей злочинець? Ну їде по селу на авто, до речі, авто не в угоні, не сказано що бухий в м'ясо... Зупинили, він "позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду" і все!
Основні наслідки за їзду без прав (Україна, 2026):
Забув права (документи будинку): Штраф 425 грн.
Ніколи не отримував права/не навчався: Штраф 3 400 грн.
Управління після позбавлення прав: Штраф 20400 грн.

Через це він почав масштабні бойові дії з поліцейскими? Він був штатним кілером ФСБ під під прикриттям?
показати весь коментар
15.05.2026 22:19 Відповісти
Захищав себе і свою землю від загарбників.
Зрозумів?
показати весь коментар
15.05.2026 23:31 Відповісти
Він почав захищатися, коли вони увірвалися до нього на подвір'я, не маючи ні ордера, ні законних прав. Поліцейські настільки зхабніли, що жодного закону для них вже не писано. Нема довіри до поліціантів, тому і відстрелівають їх в кого є можливість.
показати весь коментар
15.05.2026 23:41 Відповісти
Ви забули додати важливу деталь. Тих кого офіційна пропаганда називає 'ухилянтами' та їх близьких родичів близько 10-13 млн.

Тож буде весело.
показати весь коментар
16.05.2026 07:37 Відповісти
Поліцейські Хмельниччини ліквідували озброєного злочинця, який після розстрілу поліціянта Джерело: https://censor.net/ua/n4003476

Розстріляв чи застрелив? В нашій мові це трохи юридично різні терміни. Розстріляти можна за рішенням суду або трибуналу.
показати весь коментар
15.05.2026 23:20 Відповісти
Взагалі то, в юридичній формі має формулюватись - поранив та смертельно поранив, і аж ніяк не вбив чи розстріляв.
показати весь коментар
16.05.2026 06:32 Відповісти
Тупо вбили людину, що оборонялася у себе на подвір'ї. Життя чоловіка нічого не вартує в Україні
показати весь коментар
15.05.2026 23:24 Відповісти
Таке відбувалось завжди. То татари, то орки, то комуністи, тепер найманці кварталу95 намагаються позбавити свободи майна землі українців, по праву народження яка належить їм.
Отримували і будуть отримувати відсіч.
показати весь коментар
15.05.2026 23:39 Відповісти
хто ж повірить у ментовські фантазії...
показати весь коментар
15.05.2026 23:33 Відповісти
Вменяемые люди в комментариях -ау, отзовитесь, или совсем уже без могов
показати весь коментар
16.05.2026 00:12 Відповісти
Нарешті спрацювали професійно. А то стріляють поліціянтів, як куріпок, аж соромно.
показати весь коментар
16.05.2026 03:01 Відповісти
Вбили йолго кордівці,як Русінова.
показати весь коментар
16.05.2026 16:10 Відповісти
Мусара спрятали концы в воду!!!
показати весь коментар
16.05.2026 00:29 Відповісти
Ідіоти всерівно будуть думати що без Поліції їм би жилося "краще".... доки п'яне без посвідчення водія не зіб'є когось з його (ідіота) рідних чи близьких людей.
показати весь коментар
16.05.2026 03:13 Відповісти
Ага, якщо поліція виконує свої прямі обов'язки, то це дозволяє їй остальне робити "по бєспрєдєлу"? НКВС при сталині теж боровся зі злочинністю, але ж.....
До речі, у вас на батькивщині, тобто у Великої Британії, теж так?
показати весь коментар
16.05.2026 12:54 Відповісти
vit iwit, не повірите, у Британії теж бувають випадки порушення Закону Поліцією, навіть вбивства.
показати весь коментар
16.05.2026 17:00 Відповісти
Забавно как в Украине тупо расстреливают людей власти и еще рассказывают об этом в новостях с гордостью
показати весь коментар
16.05.2026 04:25 Відповісти
Вони застосовують вогнепальну зброю згідно підстав і в цьому випадку підстави були.
показати весь коментар
16.05.2026 08:01 Відповісти
Ви там були чи по ZDF дивилися?
показати весь коментар
16.05.2026 12:57 Відповісти
Прийти и застрелить чела это не пидставы. Это просто отстрел людей.
показати весь коментар
16.05.2026 13:27 Відповісти
Можно застрелить того кто угрожает там убить кого-то в данный конкретный момент. А идея "он опасный" надо его застрелить это полнейшее беззаконие. Все люди имеют права.
показати весь коментар
16.05.2026 13:28 Відповісти
... Яка вільно пересувалась на авто без права на кермування, яка має і використовує незаконну зброю. Ви б хотіли мати собі такого сусіда?
показати весь коментар
16.05.2026 07:42 Відповісти
1. "Яка вільно пересувалась на авто без права на кермування" - це заява мусорів, щоб приховати свої незаконні дії. Існує всього 11 підстав для зупинки авто, які визначені законом. Виключити посвідчення водія з мусорських баз справа пари секунд.
2. Назови закон України, який регламентує законну зброю. Його не існує, тільки мусорський наказ, який суперечить Конституції. Я хочу щоб в Україні кожна людина мала зброю. Хочу, щоб кожен, хто не володіє зброєю платив податки за те, що його захищають інші.
показати весь коментар
16.05.2026 07:54 Відповісти
Основні правила базуються на таких документах:
Наказ МВС України № 622 від 21.08.1998 р.: Головний нормативний акт, який детально прописує порядок придбання, зберігання, обліку та використання зброї.
Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ): Система, через яку здійснюється вся процедура обліку.
Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України»: Визначає особливості отримання та використання зброї цивільними під час дії воєнного стану
показати весь коментар
16.05.2026 08:15 Відповісти
а я хочу щоб тобе обдолбаний мажор нашаткував кулями десь на перехресті . я тому мажору податок заплачу з задоволенням --- може через тиждень і того мажора положать в дерев.яний макінтош я ще раз заплачу податок . так ми нашу землю і очистимо від руськіх алкашей
показати весь коментар
16.05.2026 14:03 Відповісти
Мені пікуй хто і куди їде і яка у нього зброя. Україна країна вільних людей, а не рабів.
показати весь коментар
16.05.2026 07:55 Відповісти
Ви це серйозно ?
показати весь коментар
16.05.2026 07:59 Відповісти
Напишу на свинособачьем, Ынна: конечно серьёзно
показати весь коментар
16.05.2026 08:04 Відповісти
В автобусе алкаш девушке:
- Инна!
- Я не Инна!
- Инна!
-Я не Инна, я Света!
- Иннахуй отсюда, С-cвета!
показати весь коментар
16.05.2026 09:44 Відповісти

Це так Ви бачите вільних людей? Закони до Вас не мають ніякого відношення?
показати весь коментар
16.05.2026 08:18 Відповісти
А до вас?
показати весь коментар
16.05.2026 09:46 Відповісти
Звісно мають відношення, як і до всіх громадян країни. І якщо я захочу мати власну зброю для особистого користування, то почну з отримання дозволу, а вже потім придбаю зброю і звісно зареєструю її.
показати весь коментар
16.05.2026 10:59 Відповісти
мабуть твій ..бояришнік.. манька допила поки ти спав . заряди їй в око і ****** в аптеку якщо ви з манькою ще не все пропили
показати весь коментар
16.05.2026 06:35 Відповісти
Млсковське походження є ?
показати весь коментар
16.05.2026 07:58 Відповісти
Ага, мусора еще те сказочники.
показати весь коментар
16.05.2026 08:20 Відповісти
Ну звичайно,бий своїх щоб чужі боялись. Повно неадекватні яким дали в руки зброю в контролю ніякого . Іди вбий москаля і застрілься, може хотя добрим словом згадають.
показати весь коментар
16.05.2026 10:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 