Чоловік погрожував влаштувати вибух у будинку в Києві: мешканців багатоповерхівки евакуювали, порушника затримано

У Шевченківському районі Києва чоловік погрожував напустити у квартиру газ і влаштувати вибух. Наразі його доставлено до управління поліції. За фактом розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в місті Києві, передає Цензор.НЕТ.

Погрожував напустити газ

"Сьогодні вранці на спецлінію 102 у Києві надійшло повідомлення від чоловіка, який заявив про намір напустити природний газ у квартиру багатоповерхового будинку на вулиці Ігоря Турчина та влаштувати вибух", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місце події негайно прибули правоохоронці. Вони евакуювали мешканців будинку, зокрема, було оперативно перекрито газопостачання, задля недопущення можливих наслідків.



Оперативники також швидко встановили квартиру, в якій перебував чоловік. Він зачинився всередині помешкання й через двері погрожував завдати собі тілесних ушкоджень, а також заявляв про наявність гранати.

Перемовини

Повідомляється, що поліцейські провели з порушником перемовини та невдовзі він вийшов із помешкання. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Під час обшуку його оселі жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.



Наразі фігуранта доставлено до управління поліції для встановлення усіх обставин.

Слідчі розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру.