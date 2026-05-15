Чоловік вбив поліцейського під час перевірки документів та втік: стрільця шукають

На Хмельниччині чоловік відкрив стрілянину по поліцейських під час перевірки документів. Внаслідок цього один правоохоронець загинув, ще одного поранено.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Сьогодні, 15 травня, близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції.

Попередньо відомо, що внаслідок події один поліцейський загинув, ще один отримав тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Побилися, а потім вчинили стрілянину: на Рівненщині двох чоловіків госпіталізували з вогнепальними пораненнями. ФОТО

Підозрюваний з місця події втік. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування та затримання.

На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Обставини та мотиви злочину встановлюються.

Читайте: Чоловік погрожував влаштувати вибух у будинку в Києві: мешканців багатоповерхівки евакуювали, порушника затримано