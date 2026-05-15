УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8486 відвідувачів онлайн
Новини Стрілянина на Хмельниччині
7 964 101

Чоловік вбив поліцейського під час перевірки документів та втік: стрільця шукають

Чоловік стріляв у поліцейських на Хмельниччині: що відомо?

На Хмельниччині чоловік відкрив стрілянину по поліцейських під час перевірки документів. Внаслідок цього один правоохоронець загинув, ще одного поранено.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Сьогодні, 15 травня, близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції.

Попередньо відомо, що внаслідок події один поліцейський загинув, ще один отримав тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Побилися, а потім вчинили стрілянину: на Рівненщині двох чоловіків госпіталізували з вогнепальними пораненнями. ФОТО

Підозрюваний з місця події втік. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування та затримання.

На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Обставини та мотиви злочину встановлюються.

Читайте: Чоловік погрожував влаштувати вибух у будинку в Києві: мешканців багатоповерхівки евакуювали, порушника затримано

Автор: 

Нацполіція (15684) стрілянина (1916) Хмельницька область (1079) Хмельницький район (54) Терлівка (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
щоб зняти питання,хай покажуть відео з бодікамер,але ж його ж не буде???
показати весь коментар
15.05.2026 15:55 Відповісти
+26
Ви статтю читали, чи тільки заголовок???

А потім такі, як Ви будуть нити - а де була поліція/ТЦК - коли таке бидло, позбавлене прав вбив людей на зупинці/пішохідному переході і т.і.
показати весь коментар
15.05.2026 15:51 Відповісти
+23
Люди все розуміють, люди не дурні!
показати весь коментар
15.05.2026 15:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Квартальну?? Це стьоб такий??? Ще імені 95'зеленого назвіть..

Крім того - от прикиньте, скільки років депутати той закон будуть коригувати та приймати..а потім зе! затверджувати..
показати весь коментар
15.05.2026 19:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 