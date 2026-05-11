Побилися, а потім вчинили стрілянину: на Рівненщині двох чоловіків госпіталізували з вогнепальними пораненнями. ФОТО
У селі Вітковичі Рівненського району поліцейські затримали 32-річного місцевого жителя, який після бійки відкрив стрілянину біля кафе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Поліція Рівненської області.
Інцидент стався вночі 10 травня у селі Вітковичі.
Як сталася стрілянина
За даними поліції, між компанією чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку.
Після цього 32-річний місцевий житель поїхав додому, взяв мисливську рушницю та повернувся до кафе.
Під час сутички чоловік отримав тілесні ушкодження по тілу та голові.
Згодом він дістав із автомобіля зброю, двічі вистрілив угору, а потім відкрив вогонь у бік 27-річного односельця та 51-річного місцевого жителя.
Що відомо
Унаслідок стрілянини обидва чоловіки отримали вогнепальні поранення стегон та були госпіталізовані.
Поліцейські вилучили гільзи, зареєстрований дробовик та інші речові докази.
Після бійки стан самого стрілка погіршився, тому його також госпіталізували.
Правоохоронці затримали чоловіка та забезпечили цілодобову охорону в медзакладі.
Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Іноді спостерігаю такі "вистави" з вікна, - у сусідньому будинку хтось назло сусідам продав свою квартиру ромам, і тепер вони не сумують. Щотижня в теплу пору року там якісь крики, бійки, гвалт...
... а потім, коли все затихає, прибуває поліція 😂
