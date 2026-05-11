Побилися, а потім вчинили стрілянину: на Рівненщині двох чоловіків госпіталізували з вогнепальними пораненнями. ФОТО

У селі Вітковичі  Рівненського району поліцейські затримали 32-річного місцевого жителя, який після бійки відкрив стрілянину біля кафе. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Поліція Рівненської області.

Інцидент стався вночі 10 травня у селі Вітковичі.

Як сталася стрілянина

За даними поліції, між компанією чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку.

Після цього 32-річний місцевий житель поїхав додому, взяв мисливську рушницю та повернувся до кафе.

Під час сутички чоловік отримав тілесні ушкодження по тілу та голові.

Згодом він дістав із автомобіля зброю, двічі вистрілив угору, а потім відкрив вогонь у бік 27-річного односельця та 51-річного місцевого жителя.

Що відомо 

Унаслідок стрілянини обидва чоловіки отримали вогнепальні поранення стегон та були госпіталізовані.

Поліцейські вилучили гільзи, зареєстрований дробовик та інші речові докази.

Після бійки стан самого стрілка погіршився, тому його також госпіталізували.

Правоохоронці затримали чоловіка та забезпечили цілодобову охорону в медзакладі.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Топ коментарі
+4
Дивно, шо в статті не дописали "міліціянти не втекли, а навпаки - прибули і героїчно затримали! Ось бачите до чого призводить зброя в населення?"
показати весь коментар
11.05.2026 16:12 Відповісти
+2
Так вони ж традиційно прибули, коли все вже скінчилося
Іноді спостерігаю такі "вистави" з вікна, - у сусідньому будинку хтось назло сусідам продав свою квартиру ромам, і тепер вони не сумують. Щотижня в теплу пору року там якісь крики, бійки, гвалт...
... а потім, коли все затихає, прибуває поліція 😂
показати весь коментар
11.05.2026 16:19 Відповісти
+2
А мудрый нарид еще и вымагает для себя легализацию короткоствольного оружия.Вы же перестреляете друг друга додики .Нет уж ваш уровень это травмат максимум.Или опять скажете что это ментовская постанова. Ну а если руки чешутся пострелять или хотите пар выпустить то welcome в рекрутинговый центр или тцк and to the frontline.
показати весь коментар
11.05.2026 16:22 Відповісти
Коментувати
Не поліція, а владоохоронці.
показати весь коментар
11.05.2026 20:26 Відповісти
Так будь-ласка купуйте собі дробовик. Це не заборонено.
показати весь коментар
11.05.2026 16:20 Відповісти
Один пішов додому по рушницю. Бо гарантовано знав що в противника рушниці немає. Чи пішов би він по рушницю знаючи що в супротивника є пістолет??? Саме в цьому вся суть- дозволу на володіння вогнепальною короткостовбуровою зброєю адекватними людьми.
показати весь коментар
11.05.2026 20:23 Відповісти
Напевно як завжди багатодітні заброньовані, доречі одне із самих дурних видів бронювання на мою думку 🤬
показати весь коментар
11.05.2026 16:20 Відповісти
..а хіба не помітили, як у тих, хто мав двох дітей навіть старшого шкільного віку у 2023-25роках раптово понароджувалися дітки?...
просто якись ло-кальний "демографічний вибух"..
звісно, краще вже так, чим масовий заплив через Тису ..
показати весь коментар
11.05.2026 17:19 Відповісти
А ти уявляєш, як три чи більше дітей благополучно підняти матері-одиначці самотужки? Ти пробував один хоча б з двома малолітніми дітьми один місяць прожити, але не в час відпустки, а по повній програмі - ти на роботі, школа, садочок, гуртки, спортивні секції, прання, кухня, хвороби, травми, поліклініки, домашні завдання? А ще важливо приділяти увагу дозвіллю дітей, бо вибравши пріорітетом бізнес і заробітки можеш з великою долею імовірності на виході отримати наркоманів. Я бачив біду, до якої приводить недогляд через бізнес навіть небагатодітні, заможні і повні сім'ї. Коли отримаєш досвід, перестанеш дурню писати.
показати весь коментар
11.05.2026 23:05 Відповісти
Угу. Класно, багатодітні весь час на пільгах, ще й батько однієї дитини має йти воювати ( навіть з хворобами) , а багатодітний спокійно в спорт зал, на літо відпочити. Я вже не кажу про тих у кого ні сім'ї, ні дітей. Не ображайтеся але моя думка не змінилася.
показати весь коментар
11.05.2026 23:10 Відповісти
так побилися, що одяг один з одного зривали?
і штани?
показати весь коментар
11.05.2026 16:21 Відповісти
Дайте народові зброю!!!
показати весь коментар
11.05.2026 16:29 Відповісти
Дивно, що в наших села ще є такі активні чоловіки... А чому вони не на фронті? Мабуть село не бідне і це зчіпилися два місцевих "голігархи", що від армії відкупилися...
показати весь коментар
11.05.2026 16:39 Відповісти
Вранье это все ухылянтское что из сел всех повыгребали на фронт и некому воевать.Сам лично из села и знаю одного дезертира пардон сзчшника,который после первого же боя сдрыснул домой и теперь прячется боясь на улицу выйти и двоих таких же военнообязанных
показати весь коментар
11.05.2026 17:11 Відповісти
Москвороті у нас на Україні переважно по містах мешкають. З якого ж ти села взявся весь такий москворотий? Та ще й брехунами тут всіх обзиваєш? Я мав на увазі нормальних мужиків, а не сзчешників і блатних, - віком до 25-ти і після 60-ти та з відстрочками
показати весь коментар
11.05.2026 20:02 Відповісти
Поїхав за рушницею, час згаяв, а був би пісталєт , швиденько б "захистився" від відвідувачів кафе у яких теж повинні бути пісталєти про що тут багато дописувачів мріють.
показати весь коментар
11.05.2026 19:44 Відповісти
 
 