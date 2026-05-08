Військовий відкрив стрілянину біля магазину в Запоріжжі: поранено підлітка та чоловіка

У Запоріжжі затримано військовослужбовця, який вистрілив з пістолета в людей біля магазину. Поранення дістав 17-річний підліток та 33-річний чоловік.

Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.

"Словесна сварка між місцевими жителями переросла в бійку, далі - в стрілянину. Поранення отримали двоє учасників інциденту – 17-річний підліток і 33-річний чоловік. Їх госпіталізовано. Чоловіка, який застосував зброю, затримали. За цим фактом розпочато кримінальне провадження", - йдеться в поівдомленні.

Повідомлення про стрілянину у Шевченківському районі міста надійшло 7 травня близько 21:00.

"У результаті негайного реагування поліцейські затримали стрільця поблизу місця події. А ще до прибуття наряду буквально "на гарячому" його встиг перехопити оперативник карного розшуку терпідрозділу, який у позаслужбовий час відреагував на стрілянину. На місці він побачив правопорушника і утримував його до приїзду інших поліцейських", - зазначили там.

Затриманим виявився військовослужбовець 1983 року народження.

"Попередньо встановлено, що інцидент виник у місцевому магазині, де чоловік у стані алкогольного сп’яніння поводився грубо й зухвало, чим викликав обурення інших покупців.

Вже надворі біля торгівельного закладу між ним і трьома іншими учасниками події виникла бійка, під час якої фігурант дістав пістолет та здійснив кілька пострілів у бік опонентів. Двох потерпілих з вогнепальними пораненнями госпіталізовано", - розповіли у поліції.

Наразі стрільця затримано. Йому інкримінують ч. 4 ст. 296 (Хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

