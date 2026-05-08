Військовий відкрив стрілянину біля магазину в Запоріжжі: поранено підлітка та чоловіка
У Запоріжжі затримано військовослужбовця, який вистрілив з пістолета в людей біля магазину. Поранення дістав 17-річний підліток та 33-річний чоловік.
Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Словесна сварка між місцевими жителями переросла в бійку, далі - в стрілянину. Поранення отримали двоє учасників інциденту – 17-річний підліток і 33-річний чоловік. Їх госпіталізовано. Чоловіка, який застосував зброю, затримали. За цим фактом розпочато кримінальне провадження", - йдеться в поівдомленні.
Повідомлення про стрілянину у Шевченківському районі міста надійшло 7 травня близько 21:00.
"У результаті негайного реагування поліцейські затримали стрільця поблизу місця події. А ще до прибуття наряду буквально "на гарячому" його встиг перехопити оперативник карного розшуку терпідрозділу, який у позаслужбовий час відреагував на стрілянину. На місці він побачив правопорушника і утримував його до приїзду інших поліцейських", - зазначили там.
Затриманим виявився військовослужбовець 1983 року народження.
"Попередньо встановлено, що інцидент виник у місцевому магазині, де чоловік у стані алкогольного сп’яніння поводився грубо й зухвало, чим викликав обурення інших покупців.
Вже надворі біля торгівельного закладу між ним і трьома іншими учасниками події виникла бійка, під час якої фігурант дістав пістолет та здійснив кілька пострілів у бік опонентів. Двох потерпілих з вогнепальними пораненнями госпіталізовано", - розповіли у поліції.
Наразі стрільця затримано. Йому інкримінують ч. 4 ст. 296 (Хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.
Але чому ***********?
*********** це порушення громадського порядку. Під це може підпадати бикування в магазині.
А все, що було далі, це (як мінімум) перевищення службових повноважень, та замах на вбивство кількох осіб. Це цілком усвідомлена дія.
Тобто, тут повинна бути сукупність злочинів, а не якась "бакланка".
Бакланами, в кримінальному світі називають ********* (за аналогією з бакланом - дурнуватим та крикливим птахом).
А тут ми маємо вбивцю, який не довів свій задум з незалежних від нього причин.
І, непогано було б, перевірити на якій підставі командування частини дозволяє носіння зброї поза службою? А то взагалі виявиться, що зброя "ліва", привезена з зони бойових і не облікована.
застосування вогнепальної зброї, навіть з постраждалими, це всього навсього ***********!
мабуть, тому що п'яний був?
а чого, в голосіїві тероризм?
... Тобто виконання поліцією своїх обов'язків це великий героїзм!?!...
Може, ті двоє підстрелених якраз з тих, хто військові автівки палять.
Що тоді?
Ну звісно ж, що військовий зухвало накинувся одразу на трьох.
Про те чи не щвучали у магазині слова "Я вас туда нє посилал" питати ніхто не буде.
Бійка із застосуванням одним з фігурантів табельної зброї виникла поза межами торговельного закладу, надворі.
Чи мав військовослужбовець законні підстави застосувати табельну зброю з метою самооборони під час бійки, встановлять слідство і суд.
Він вивів їх розстрілювати чи шо?
Чи може три довбойоби доїбалися до нетверезої потенційно небезпечної людини і отримали саме те, що у таких ситуаціях отримують?
Повір, такого буде все більше і все частіше, коли люди з пекла будуть зтикатися з ситими, невдячними молокососами.
радий бачити.
Бо отой, що "утримував" - це звучить типу заклинаннями знерухомив і перетворив на камінь.
І це не привід відмовляти притомним і законослухняним громадянам в праві володіння і носіння КВЗ, а також у праві використання КВЗ для самоборони, згідно ретельно і зрозуміло власникам зброї виписаних правил використання вогнепальної зброї, передбачених окремим Законом про самоборону.