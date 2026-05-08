Військовий відкрив стрілянину біля магазину в Запоріжжі: поранено підлітка та чоловіка

Військовий стріляв у Запоріжжі: поранено підлітка та чоловіка

У Запоріжжі затримано військовослужбовця, який вистрілив з пістолета в людей біля магазину. Поранення дістав 17-річний підліток та 33-річний чоловік.

Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Словесна сварка між місцевими жителями переросла в бійку, далі - в стрілянину. Поранення отримали двоє учасників інциденту – 17-річний підліток і 33-річний чоловік. Їх госпіталізовано. Чоловіка, який застосував зброю, затримали. За цим фактом розпочато кримінальне провадження", - йдеться в поівдомленні.

Повідомлення про стрілянину у Шевченківському районі міста надійшло 7 травня близько 21:00.

"У результаті негайного реагування поліцейські затримали стрільця поблизу місця події. А ще до прибуття наряду буквально "на гарячому" його встиг перехопити оперативник карного розшуку терпідрозділу, який у позаслужбовий час відреагував на стрілянину. На місці він побачив правопорушника і утримував його до приїзду інших поліцейських", - зазначили там.

Затриманим виявився військовослужбовець 1983 року народження.

"Попередньо встановлено, що інцидент виник у місцевому магазині, де чоловік у стані алкогольного сп’яніння поводився грубо й зухвало, чим викликав обурення інших покупців.

Вже надворі біля торгівельного закладу між ним і трьома іншими учасниками події виникла бійка, під час якої фігурант дістав пістолет та здійснив кілька пострілів у бік опонентів. Двох потерпілих з вогнепальними пораненнями госпіталізовано", - розповіли у поліції.

Наразі стрільця затримано. Йому інкримінують ч. 4 ст. 296 (Хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

А шо за військовлслужбовці вештаються зі зброєю по магазинам?
08.05.2026 11:45 Відповісти
Ще питання, з чого там все почалось.
Може, ті двоє підстрелених якраз з тих, хто військові автівки палять.
Що тоді?
08.05.2026 11:57 Відповісти
Мораль: по перше - наша поліція нас береже! Вони герої - зарплатню їм вдесятеро підняти!... То на фронті рутина...
... Тобто виконання поліцією своїх обов'язків це великий героїзм!?!...
08.05.2026 11:56 Відповісти
А шо за військовлслужбовці вештаються зі зброєю по магазинам?
08.05.2026 11:45 Відповісти
Дуже цікаве питання, чекаємо на продовження.
08.05.2026 11:49 Відповісти
Особисту зброю та право постійного носіння мають переважно офіцери.
Але чому ***********?
*********** це порушення громадського порядку. Під це може підпадати бикування в магазині.
А все, що було далі, це (як мінімум) перевищення службових повноважень, та замах на вбивство кількох осіб. Це цілком усвідомлена дія.
Тобто, тут повинна бути сукупність злочинів, а не якась "бакланка".
Бакланами, в кримінальному світі називають ********* (за аналогією з бакланом - дурнуватим та крикливим птахом).
А тут ми маємо вбивцю, який не довів свій задум з незалежних від нього причин.
І, непогано було б, перевірити на якій підставі командування частини дозволяє носіння зброї поза службою? А то взагалі виявиться, що зброя "ліва", привезена з зони бойових і не облікована.
08.05.2026 12:09 Відповісти
Тому що ваші орки стоять у 40 км від Запоріжжя. Це фактично прифронирве місто. І зброї там вистачає
08.05.2026 12:20 Відповісти
Кацапы стоят в Степногорске, это 22 км от Запорожья(ваши данные давно устарели).
08.05.2026 12:29 Відповісти
Я тебе може розчарую, але у всіх хто на війні побував під подушкою є навіть рпг
08.05.2026 12:32 Відповісти
Це хріново
08.05.2026 14:22 Відповісти
Треба закрити, магазини і не буде проблем. Бо питання що там робив ухилянт 33 -х річний, якщо бронь, то як він її отримав, якщо вештається.
08.05.2026 13:14 Відповісти
Якщо скромно приховали, схоже з ТЦК.
09.05.2026 02:52 Відповісти
мусора 100%. вони по закону прирівняні до військових, за одно дескредітація військових.
09.05.2026 06:51 Відповісти
то ж бачите?
застосування вогнепальної зброї, навіть з постраждалими, це всього навсього ***********!
мабуть, тому що п'яний був?
а чого, в голосіїві тероризм?
08.05.2026 11:49 Відповісти
Залежить від мотиву. А за *********** не 3, а 7, саме тому, що п'яний.
08.05.2026 13:15 Відповісти
Мораль: по перше - наша поліція нас береже! Вони герої - зарплатню їм вдесятеро підняти!... То на фронті рутина...
... Тобто виконання поліцією своїх обов'язків це великий героїзм!?!...
08.05.2026 11:56 Відповісти
Ще питання, з чого там все почалось.
Може, ті двоє підстрелених якраз з тих, хто військові автівки палять.
Що тоді?
08.05.2026 11:57 Відповісти
Тоді виходить, що поліція разом з СБУ системно захищає і покриває шпигунів, зрадників і терористів.
08.05.2026 13:16 Відповісти
Не факт. Але тут вже наїхали на військового, виключаючи імовірність, що то могли бути два агресивних "ждуна".
08.05.2026 13:33 Відповісти
Нема такого питання, один злочин ніяк не відмінне інший, тим більше набагато важчий.
08.05.2026 17:34 Відповісти
Ну а теоретично, якщо виявиться, що та парочка таки або палії, або агітатори - категорії, які тутешня публіка закликає розстрілювати/вішати на місці - що тоді? Військовий все одно був би винний?
08.05.2026 17:37 Відповісти
Ким би не були ті двоє, вину з стрілка не знімає ніяк.
08.05.2026 18:26 Відповісти
Какой то суперэлитный вийсковослужбовец,с оружием, в тылув алкогольном отделе под действием алкоголя,наверное посланец из киевского суперсекретного штаба прибыл в город.
08.05.2026 11:57 Відповісти
А какие супрэлетные полицейские, судьи-взяточники, прокуроры-инвалиды, СБУшники-коррупционеры, депутаты предатели в тылу с оружием?
08.05.2026 13:17 Відповісти
між ним і трьома іншими учасниками події виникла бійка

Ну звісно ж, що військовий зухвало накинувся одразу на трьох.

Про те чи не щвучали у магазині слова "Я вас туда нє посилал" питати ніхто не буде.
08.05.2026 11:59 Відповісти
Вже надворі біля торгівельного закладу між ним і трьома іншими учасниками події виникла бійка, під час якої фігурант дістав пістолет та здійснив кілька пострілів Джерело: https://censor.net/ua/n4002130

Бійка із застосуванням одним з фігурантів табельної зброї виникла поза межами торговельного закладу, надворі.
Чи мав військовослужбовець законні підстави застосувати табельну зброю з метою самооборони під час бійки, встановлять слідство і суд.
08.05.2026 13:41 Відповісти
Іііііі...

Він вивів їх розстрілювати чи шо?
Чи може три довбойоби доїбалися до нетверезої потенційно небезпечної людини і отримали саме те, що у таких ситуаціях отримують?

Повір, такого буде все більше і все частіше, коли люди з пекла будуть зтикатися з ситими, невдячними молокососами.
08.05.2026 21:33 Відповісти
Довели однозначно. Зараз на військових стільки бидлонаїздів, підпалювачів і тп.
08.05.2026 12:18 Відповісти
Пошана поліцейському , який не побоявся і затримав цього недоумка .Якщо б такий поліцейський трапився на шляху київського терориста то скількох жертв вдалося б уникнути .
08.05.2026 12:29 Відповісти
так от для кого ці байки вигадуються....
радий бачити.
08.05.2026 13:00 Відповісти
корупціонер-поліцай з переляку тікав, впав, їх ноги заплутались, прибігла сфора бігунів від терористів із числа пепсів і допомгли "херою"-колезі втікачів від терористів. Тому і затримали, що військовий не терорист, інакше б вже відділ поліції евакуювався би в Дніпро.
08.05.2026 13:20 Відповісти
Скоріше за все, військовий просто віддав зброю і здався.

Бо отой, що "утримував" - це звучить типу заклинаннями знерухомив і перетворив на камінь.
08.05.2026 21:36 Відповісти
Тут ще треба розібратись. Якщо військовий був напідпитку - тут без варіантів, тюрма. А от цивільним я би радив не бузити і тихенько сидіти, а то як піти у військо так всі заброньовані працівники ЖКХ інваліди багатодітні опікуни. Чому ці герої, що втрьох виховували офіцера чи сержанта ЗСУ самі не в ЗСУ. Я не виправдовую його якщо він був на підпидку, але у прифронтовому місті стріляти в трьох цивільних, що на тебе напали мабуть це перше, що має зробити військовий, а потім вже розбиратись чи була у них бронь чи може вони інваліди.
08.05.2026 13:12 Відповісти
Більше того, якщо військовий напідпитку у прифронтовій зоні якою є Запоріжжя по факту, ліпше стулити пельку якщо є інстинкт самозахисту. Не виправдовую трагедію. Просто потрібно головою осягнути прикру реальність кожному.
08.05.2026 13:42 Відповісти
А що військовослужбовцю бути на підпитку заборонено законом? Скільки проміле? Є висновки експертизи? Якщо троє дорослих громадян почали поза межами торговельного закладу утрьох "виховувати" одного військовослужбовця ЗСУ шляхом нанесення тілесних ушкоджень (бійка), під час якої він був вимушений з метою самооборони застосувати табельну зброю і поранив (не вбив) двох з трьох нападників, врятував себе і припинив бійку, а потім дозволив себе утримувати правоохоронцю до приїзду наряду, то за цих обставин військовослужбовець ЗСУ діяв адекватно обставинам, що склалися. Він один захищався від нападу трьох.
08.05.2026 13:58 Відповісти
Врятує тільки дозвіл на шастання по вулицях з пістолетом, тоді такого буде сотнями на добу.
08.05.2026 13:16 Відповісти
Тобто якщо заборонити цивільні автомобілі зможемо позбутися аварій? Думає терміново треба забороняти? Продовжуєм, щоб люди не топились - позакривати пляжі, заборонити мисливство та риболовлю, заборонити жертвам оборонятися, бо якщо будуть пошкоджені напданики - це в двічі підвищить статистику постраждалих (нападник також буде постраждалим). Ви геній.
08.05.2026 13:23 Відповісти
Якщо люди топляться то вони не несуть небезпеки для навколишніх людей на відміну від придурка який випхався поміж людей чогось з пістолетом і від косого погляду буде застосовувати зброю для "захисту". Хоч це зрозуміло?
08.05.2026 14:45 Відповісти
Водії авто вибвають людей тисячами на рік.
08.05.2026 21:38 Відповісти
Та просто бачив як багато психічних придурків поводяться зі зброєю і що потім буває.
08.05.2026 14:05 Відповісти
Придурки еволюційно необхідні. Вони були, є і будуть поки людство еволюціонує в необхідному для виживання напрямі. Криву Гауса ніхто не відміняв. Все, що створено культурою та цивілізацією людства може бути використане як знаряддя вбивства чи іншого злочину, як придурками, так і розумними.
І це не привід відмовляти притомним і законослухняним громадянам в праві володіння і носіння КВЗ, а також у праві використання КВЗ для самоборони, згідно ретельно і зрозуміло власникам зброї виписаних правил використання вогнепальної зброї, передбачених окремим Законом про самоборону.
