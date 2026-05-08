Стрельба в Запорожье
Военный открыл стрельбу возле магазина в Запорожье: ранены подросток и мужчина

В Запорожье задержан военнослужащий, открывший огонь из пистолета по людям возле магазина. Ранения получили 17-летний подросток и 33-летний мужчина.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Словесная ссора между местными жителями переросла в драку, далее - в стрельбу. Ранения получили двое участников инцидента - 17-летний подросток и 33-летний мужчина. Их госпитализировали. Мужчину, применившего оружие, задержали. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.

Сообщение о стрельбе в Шевченковском районе города поступило 7 мая около 21:00.

"В результате немедленного реагирования полицейские задержали стрелка вблизи места происшествия. А еще до прибытия наряда буквально "на горячем" его успел перехватить оперативник уголовного розыска терподразделения, который в нерабочее время отреагировал на стрельбу. На месте он увидел правонарушителя и удерживал его до приезда других полицейских", - отметили там.

Задержанным оказался военнослужащий 1983 года рождения.

"Предварительно установлено, что инцидент произошел в местном магазине, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя грубо и вызывающе, чем вызвал возмущение других покупателей.

Уже на улице возле торгового заведения между ним и тремя другими участниками происшествия возникла драка, во время которой фигурант достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. Двое пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализированы", - рассказали в полиции.

В настоящее время стрелок задержан. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 296 (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

А шо за військовлслужбовці вештаються зі зброєю по магазинам?
08.05.2026 11:45
08.05.2026 11:45 Ответить
Ще питання, з чого там все почалось.
Може, ті двоє підстрелених якраз з тих, хто військові автівки палять.
Що тоді?
08.05.2026 11:57 Ответить
Мораль: по перше - наша поліція нас береже! Вони герої - зарплатню їм вдесятеро підняти!... То на фронті рутина...
... Тобто виконання поліцією своїх обов'язків це великий героїзм!?!...
08.05.2026 11:56 Ответить
08.05.2026 11:45 Ответить
Дуже цікаве питання, чекаємо на продовження.
08.05.2026 11:49 Ответить
Особисту зброю та право постійного носіння мають переважно офіцери.
Але чому ***********?
*********** це порушення громадського порядку. Під це може підпадати бикування в магазині.
А все, що було далі, це (як мінімум) перевищення службових повноважень, та замах на вбивство кількох осіб. Це цілком усвідомлена дія.
Тобто, тут повинна бути сукупність злочинів, а не якась "бакланка".
Бакланами, в кримінальному світі називають ********* (за аналогією з бакланом - дурнуватим та крикливим птахом).
А тут ми маємо вбивцю, який не довів свій задум з незалежних від нього причин.
І, непогано було б, перевірити на якій підставі командування частини дозволяє носіння зброї поза службою? А то взагалі виявиться, що зброя "ліва", привезена з зони бойових і не облікована.
08.05.2026 12:09 Ответить
Тому що ваші орки стоять у 40 км від Запоріжжя. Це фактично прифронирве місто. І зброї там вистачає
08.05.2026 12:20 Ответить
Кацапы стоят в Степногорске, это 22 км от Запорожья(ваши данные давно устарели).
08.05.2026 12:29 Ответить
Я тебе може розчарую, але у всіх хто на війні побував під подушкою є навіть рпг
08.05.2026 12:32 Ответить
Це хріново
08.05.2026 14:22 Ответить
Треба закрити, магазини і не буде проблем. Бо питання що там робив ухилянт 33 -х річний, якщо бронь, то як він її отримав, якщо вештається.
08.05.2026 13:14 Ответить
Якщо скромно приховали, схоже з ТЦК.
09.05.2026 02:52 Ответить
то ж бачите?
застосування вогнепальної зброї, навіть з постраждалими, це всього навсього ***********!
мабуть, тому що п'яний був?
а чого, в голосіїві тероризм?
08.05.2026 11:49 Ответить
Залежить від мотиву. А за *********** не 3, а 7, саме тому, що п'яний.
08.05.2026 13:15 Ответить
Мораль: по перше - наша поліція нас береже! Вони герої - зарплатню їм вдесятеро підняти!... То на фронті рутина...
... Тобто виконання поліцією своїх обов'язків це великий героїзм!?!...
08.05.2026 11:56 Ответить
Ще питання, з чого там все почалось.
Може, ті двоє підстрелених якраз з тих, хто військові автівки палять.
Що тоді?
08.05.2026 11:57 Ответить
Тоді виходить, що поліція разом з СБУ системно захищає і покриває шпигунів, зрадників і терористів.
08.05.2026 13:16 Ответить
Не факт. Але тут вже наїхали на військового, виключаючи імовірність, що то могли бути два агресивних "ждуна".
08.05.2026 13:33 Ответить
Нема такого питання, один злочин ніяк не відмінне інший, тим більше набагато важчий.
08.05.2026 17:34 Ответить
Ну а теоретично, якщо виявиться, що та парочка таки або палії, або агітатори - категорії, які тутешня публіка закликає розстрілювати/вішати на місці - що тоді? Військовий все одно був би винний?
08.05.2026 17:37 Ответить
Ким би не були ті двоє, вину з стрілка не знімає ніяк.
08.05.2026 18:26 Ответить
Какой то суперэлитный вийсковослужбовец,с оружием, в тылув алкогольном отделе под действием алкоголя,наверное посланец из киевского суперсекретного штаба прибыл в город.
08.05.2026 11:57 Ответить
А какие супрэлетные полицейские, судьи-взяточники, прокуроры-инвалиды, СБУшники-коррупционеры, депутаты предатели в тылу с оружием?
08.05.2026 13:17 Ответить
між ним і трьома іншими учасниками події виникла бійка

Ну звісно ж, що військовий зухвало накинувся одразу на трьох.

Про те чи не щвучали у магазині слова "Я вас туда нє посилал" питати ніхто не буде.
08.05.2026 11:59 Ответить
Вже надворі біля торгівельного закладу між ним і трьома іншими учасниками події виникла бійка, під час якої фігурант дістав пістолет та здійснив кілька пострілів Джерело: https://censor.net/ua/n4002130

Бійка із застосуванням одним з фігурантів табельної зброї виникла поза межами торговельного закладу, надворі.
Чи мав військовослужбовець законні підстави застосувати табельну зброю з метою самооборони під час бійки, встановлять слідство і суд.
08.05.2026 13:41 Ответить
Іііііі...

Він вивів їх розстрілювати чи шо?
Чи може три довбойоби доїбалися до нетверезої потенційно небезпечної людини і отримали саме те, що у таких ситуаціях отримують?

Повір, такого буде все більше і все частіше, коли люди з пекла будуть зтикатися з ситими, невдячними молокососами.
08.05.2026 21:33 Ответить
Довели однозначно. Зараз на військових стільки бидлонаїздів, підпалювачів і тп.
08.05.2026 12:18 Ответить
Пошана поліцейському , який не побоявся і затримав цього недоумка .Якщо б такий поліцейський трапився на шляху київського терориста то скількох жертв вдалося б уникнути .
08.05.2026 12:29 Ответить
так от для кого ці байки вигадуються....
радий бачити.
08.05.2026 13:00 Ответить
корупціонер-поліцай з переляку тікав, впав, їх ноги заплутались, прибігла сфора бігунів від терористів із числа пепсів і допомгли "херою"-колезі втікачів від терористів. Тому і затримали, що військовий не терорист, інакше б вже відділ поліції евакуювався би в Дніпро.
08.05.2026 13:20 Ответить
Скоріше за все, військовий просто віддав зброю і здався.

Бо отой, що "утримував" - це звучить типу заклинаннями знерухомив і перетворив на камінь.
08.05.2026 21:36 Ответить
Тут ще треба розібратись. Якщо військовий був напідпитку - тут без варіантів, тюрма. А от цивільним я би радив не бузити і тихенько сидіти, а то як піти у військо так всі заброньовані працівники ЖКХ інваліди багатодітні опікуни. Чому ці герої, що втрьох виховували офіцера чи сержанта ЗСУ самі не в ЗСУ. Я не виправдовую його якщо він був на підпидку, але у прифронтовому місті стріляти в трьох цивільних, що на тебе напали мабуть це перше, що має зробити військовий, а потім вже розбиратись чи була у них бронь чи може вони інваліди.
08.05.2026 13:12 Ответить
Більше того, якщо військовий напідпитку у прифронтовій зоні якою є Запоріжжя по факту, ліпше стулити пельку якщо є інстинкт самозахисту. Не виправдовую трагедію. Просто потрібно головою осягнути прикру реальність кожному.
08.05.2026 13:42 Ответить
А що військовослужбовцю бути на підпитку заборонено законом? Скільки проміле? Є висновки експертизи? Якщо троє дорослих громадян почали поза межами торговельного закладу утрьох "виховувати" одного військовослужбовця ЗСУ шляхом нанесення тілесних ушкоджень (бійка), під час якої він був вимушений з метою самооборони застосувати табельну зброю і поранив (не вбив) двох з трьох нападників, врятував себе і припинив бійку, а потім дозволив себе утримувати правоохоронцю до приїзду наряду, то за цих обставин військовослужбовець ЗСУ діяв адекватно обставинам, що склалися. Він один захищався від нападу трьох.
08.05.2026 13:58 Ответить
Врятує тільки дозвіл на шастання по вулицях з пістолетом, тоді такого буде сотнями на добу.
08.05.2026 13:16 Ответить
Тобто якщо заборонити цивільні автомобілі зможемо позбутися аварій? Думає терміново треба забороняти? Продовжуєм, щоб люди не топились - позакривати пляжі, заборонити мисливство та риболовлю, заборонити жертвам оборонятися, бо якщо будуть пошкоджені напданики - це в двічі підвищить статистику постраждалих (нападник також буде постраждалим). Ви геній.
08.05.2026 13:23 Ответить
Якщо люди топляться то вони не несуть небезпеки для навколишніх людей на відміну від придурка який випхався поміж людей чогось з пістолетом і від косого погляду буде застосовувати зброю для "захисту". Хоч це зрозуміло?
08.05.2026 14:45 Ответить
Водії авто вибвають людей тисячами на рік.
08.05.2026 21:38 Ответить
Та просто бачив як багато психічних придурків поводяться зі зброєю і що потім буває.
08.05.2026 14:05 Ответить
Придурки еволюційно необхідні. Вони були, є і будуть поки людство еволюціонує в необхідному для виживання напрямі. Криву Гауса ніхто не відміняв. Все, що створено культурою та цивілізацією людства може бути використане як знаряддя вбивства чи іншого злочину, як придурками, так і розумними.
І це не привід відмовляти притомним і законослухняним громадянам в праві володіння і носіння КВЗ, а також у праві використання КВЗ для самоборони, згідно ретельно і зрозуміло власникам зброї виписаних правил використання вогнепальної зброї, передбачених окремим Законом про самоборону.
08.05.2026 21:54 Ответить
 
 