Военный открыл стрельбу возле магазина в Запорожье: ранены подросток и мужчина
В Запорожье задержан военнослужащий, открывший огонь из пистолета по людям возле магазина. Ранения получили 17-летний подросток и 33-летний мужчина.
Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Словесная ссора между местными жителями переросла в драку, далее - в стрельбу. Ранения получили двое участников инцидента - 17-летний подросток и 33-летний мужчина. Их госпитализировали. Мужчину, применившего оружие, задержали. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.
Сообщение о стрельбе в Шевченковском районе города поступило 7 мая около 21:00.
"В результате немедленного реагирования полицейские задержали стрелка вблизи места происшествия. А еще до прибытия наряда буквально "на горячем" его успел перехватить оперативник уголовного розыска терподразделения, который в нерабочее время отреагировал на стрельбу. На месте он увидел правонарушителя и удерживал его до приезда других полицейских", - отметили там.
Задержанным оказался военнослужащий 1983 года рождения.
"Предварительно установлено, что инцидент произошел в местном магазине, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя грубо и вызывающе, чем вызвал возмущение других покупателей.
Уже на улице возле торгового заведения между ним и тремя другими участниками происшествия возникла драка, во время которой фигурант достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. Двое пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализированы", - рассказали в полиции.
В настоящее время стрелок задержан. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 296 (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
Але чому ***********?
*********** це порушення громадського порядку. Під це може підпадати бикування в магазині.
А все, що було далі, це (як мінімум) перевищення службових повноважень, та замах на вбивство кількох осіб. Це цілком усвідомлена дія.
Тобто, тут повинна бути сукупність злочинів, а не якась "бакланка".
Бакланами, в кримінальному світі називають ********* (за аналогією з бакланом - дурнуватим та крикливим птахом).
А тут ми маємо вбивцю, який не довів свій задум з незалежних від нього причин.
І, непогано було б, перевірити на якій підставі командування частини дозволяє носіння зброї поза службою? А то взагалі виявиться, що зброя "ліва", привезена з зони бойових і не облікована.
застосування вогнепальної зброї, навіть з постраждалими, це всього навсього ***********!
мабуть, тому що п'яний був?
а чого, в голосіїві тероризм?
... Тобто виконання поліцією своїх обов'язків це великий героїзм!?!...
Може, ті двоє підстрелених якраз з тих, хто військові автівки палять.
Що тоді?
Ну звісно ж, що військовий зухвало накинувся одразу на трьох.
Про те чи не щвучали у магазині слова "Я вас туда нє посилал" питати ніхто не буде.
Бійка із застосуванням одним з фігурантів табельної зброї виникла поза межами торговельного закладу, надворі.
Чи мав військовослужбовець законні підстави застосувати табельну зброю з метою самооборони під час бійки, встановлять слідство і суд.
Він вивів їх розстрілювати чи шо?
Чи може три довбойоби доїбалися до нетверезої потенційно небезпечної людини і отримали саме те, що у таких ситуаціях отримують?
Повір, такого буде все більше і все частіше, коли люди з пекла будуть зтикатися з ситими, невдячними молокососами.
радий бачити.
Бо отой, що "утримував" - це звучить типу заклинаннями знерухомив і перетворив на камінь.
І це не привід відмовляти притомним і законослухняним громадянам в праві володіння і носіння КВЗ, а також у праві використання КВЗ для самоборони, згідно ретельно і зрозуміло власникам зброї виписаних правил використання вогнепальної зброї, передбачених окремим Законом про самоборону.