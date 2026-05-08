Военный открыл стрельбу возле магазина в Запорожье: ранены подросток и мужчина

В Запорожье задержан военнослужащий, открывший огонь из пистолета по людям возле магазина. Ранения получили 17-летний подросток и 33-летний мужчина.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Словесная ссора между местными жителями переросла в драку, далее - в стрельбу. Ранения получили двое участников инцидента - 17-летний подросток и 33-летний мужчина. Их госпитализировали. Мужчину, применившего оружие, задержали. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.

Сообщение о стрельбе в Шевченковском районе города поступило 7 мая около 21:00.

"В результате немедленного реагирования полицейские задержали стрелка вблизи места происшествия. А еще до прибытия наряда буквально "на горячем" его успел перехватить оперативник уголовного розыска терподразделения, который в нерабочее время отреагировал на стрельбу. На месте он увидел правонарушителя и удерживал его до приезда других полицейских", - отметили там.

Задержанным оказался военнослужащий 1983 года рождения.

"Предварительно установлено, что инцидент произошел в местном магазине, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя грубо и вызывающе, чем вызвал возмущение других покупателей.

Уже на улице возле торгового заведения между ним и тремя другими участниками происшествия возникла драка, во время которой фигурант достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. Двое пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализированы", - рассказали в полиции.

В настоящее время стрелок задержан. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 296 (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

