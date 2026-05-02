Новости
2 973 63

Конфликт между водителями привел к стрельбе в Голосеевском районе Киева, - Нацполиция

Новая стрельба в Киеве

Полицейские выясняют обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

Первые подробности

Предварительно установлено, что во время дорожного движения между водителями произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из пистолета.

"Пострадавших вследствие этого инцидента нет. Сейчас с обоими участниками общаются правоохранители, решается вопрос о правовой квалификации происшествия", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что мужчина стрелял в Святошинском районе Киева: введена специальная полицейская операция.

Киев стрельба
Топ комментарии
Треба терміново легалізувати короткоствольну зброю, щоб таких випадків ставало дедалі більше, чи не так 🤔 !?
показать весь комментарий
02.05.2026 16:17 Ответить
один.
показать весь комментарий
02.05.2026 16:51 Ответить
Це все кардинально міняє.
показать весь комментарий
02.05.2026 16:59 Ответить
конечно, этот один може косой на оба глаза, поэтому никто не пострадал, а тот шо без ствола - соколиный глаз, но без...
показать весь комментарий
02.05.2026 17:06 Ответить
пістолет він і в Африці пістолет:

і з травмата око можно вибити льогко !
чи не так ?
вот навіщо тобі на вулиці флобер, травмат чи стартовий, кажучи вже про нарізний ?
з'ясовувати ти фраєр чи нєт ?

.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:32 Ответить
Око можна вибити і олівцем.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:44 Ответить
не сумуй, з прийняттям закону стане двоє і для них шанси зловити кулю подвояться.

.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:07 Ответить
Але бажання застосовувати вогнепальну зброю суттєво зменшиться. Ті злочинці, хто її зараз застосовують, впевнені на 99,9%, що жертва їх нападу не має вогнепальної зброї.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:25 Ответить
у 90% зброю застосовують на адреналіні !
без адреналіну пістолет то шматок заліза.

чи ви думаєте що абідчик та атвєтчік холоднокровно розраховують траєкторію польоту кулі ?

менше вживайте віски з вестернами !
і да, викиньте з рота гаванську сигару...

.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:36 Ответить
Це Ваші фантазії. Я з 2022 року в ЗСУ. Тут є дуже різні люди з різними характерами і різними реакціями на небезпеку чи образи. Попри насиченість зброєю, сильна образа або конфлікт ніколи не доходила до зброї. За весь час тільки один відомий мені випадок, коли в одному з підрозділів нашої бригади солдат поважного віку допився до білої гарячки і застрелив побратима.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:53 Ответить
Ви пишите крамолу для дітей Тіктоку, їм же хочеться бродити по вулицях з пістолєтом і захищатися від таких же.
показать весь комментарий
02.05.2026 16:23 Ответить
нема для кого легалізувати. 85% населення не зтатно ні автівку ззапаркувати по привилам ні пішохідний перехід переткнути. прикиньте якщо ще й зброю роздати ..
показать весь комментарий
02.05.2026 16:24 Ответить
Поліція перемістилася з міста для організації роботи за версією поліції,а по факту ганебно втекли
показать весь комментарий
02.05.2026 16:47 Ответить
100%
показать весь комментарий
02.05.2026 17:05 Ответить
о поналазили "Свідєтєлі таваріща майора" будуть киянам розповідати де була поліція в перші місяці кацапської навали

.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:11 Ответить
я бачив геть порожній від автівок двір свого будинку і чорні без світла вулиці без таких, які були "трохи за Києвом" у Західній.

я був весь час в Києві !
який патрулювали поліція разом із ТРО.

.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:40 Ответить
Район осокорків,позняків заставлений машинами навіть по тротуару неможливо пройти Після початку бойових дій на підступах до міста---НЕБУЛО ЖОДНОГО АВТОМОБІЛЯ НА ВУЛИЦІ, ЖОДНОГО --була "пустеля" Але патрульна поліція Була Більш того--вони мали оособисту зброю і патрулювали свої подвірья.А автомобільні патрулі---були з ТЕРОБОРОНОЮ, Ми двоє суток були в підземній парковці,то і нас перевіряли,бо були випадки ДРГ. Тому кацапські боти,,"наші українські гниди"--закрийте сво хлебала.
показать весь комментарий
02.05.2026 18:03 Ответить
Мова не про Київ і ти прекрасно розумієш,але будеш вмикати дурака до останнього!
показать весь комментарий
02.05.2026 19:34 Ответить
Кацапський урод.Хо тобі дав право ображати людей яких ти не знаєш Типічний кацап,чи може "наша українська гнида"
показать весь комментарий
02.05.2026 17:52 Ответить
то ви мабуть не були в Києві в той час, і не знаєте скіко пересріляли "дружнім вогнем"
показать весь комментарий
02.05.2026 19:41 Ответить
В якому місті не було поліції 3 місяці?
показать весь комментарий
02.05.2026 19:54 Ответить
от на таких як ти і розраховані такі вкиди
показать весь комментарий
02.05.2026 16:50 Ответить
дайшь стволи мудрому українському наріту !

коли ви нарешті второпаєте, що у нас зараз ситуація в рази гірша, ніж на Дикому Заході в XIX ст.
в Америці хоча б були шеріфи з великими кольтами і "незамилені" плакати wanted.
якийсь урка типу Біллі Кіда знав, що його рано чи пізно підстрелить або шеріф, або хедхантер за 500 тис. у.є.

у нас же не Дикий Захід з шеріфом та гуд боєм в білому прикиді, а...

Дике Поле беззаконня !!!!

.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:05 Ответить
Мобілізованому можно в руки давати зброю?По Вашій хворій логіці НІ!
показать весь комментарий
02.05.2026 17:11 Ответить
мобілізованому, але тільки учаснику бойових дій із 100% ПТСР ствол обов'язково потрібен ?

чи все ж таки краще поліція і психотерапевт ?

кретини, блд. !

.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:16 Ответить
з тобою все зрозуміло,тобі,як завжди,легкої прогулянки з еротичним ухилом
показать весь комментарий
02.05.2026 17:21 Ответить
Ти якось вже визначся.То ти за поліцію тянеш,що вони послідня наша надія,то дикий захід
показать весь комментарий
02.05.2026 17:13 Ответить
"Дикий Захід" (Друга поправка до Конституції США), міл чєловєк передбачає "культуру володіння зброєю", себто не пальба в автомобільних пробках напідпитку, а обов'язкову сувору відповідальність перед Законом, в разі чого.

свинопасам "мудрого українського наріту", який обрав під час війни "какую разніца" ЗЄлю, не зброю в руки можна давати, а прута, свиней пасти.

оберете Гетьмана, то будуть вам й мушкети !

.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:24 Ответить
мыша. Стволи i так у людей маються.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:24 Ответить
За Вашою логікою, представники мудрого американського наріту, які обрали Трумпа, вже давно перестріляли один одного...
показать весь комментарий
02.05.2026 17:57 Ответить
останнім часом випадків стрілянин побільшало, начебто вони спеціально таке роблять щоб показати що суспільству не те що зброю, лопати без дозволу продавати не можна.

бо у суспільства - хуже не будет, хоть поржем
показать весь комментарий
02.05.2026 16:22 Ответить
Вони ведуть себе за прикладом кавказців в масквє(
показать весь комментарий
02.05.2026 16:24 Ответить
Видимість потужної роботи.Без броньованих нікуди.Суспільство бубнить-треба якось заспокоїти
показать весь комментарий
02.05.2026 16:31 Ответить
зброю всім роздати! і такі ковбойські перестрілки будуть кожного дня! немає в нас культури поводження зі зброєю! далеко нам до цивілізації!
показать весь комментарий
02.05.2026 16:45 Ответить
Що заважає пики бити без зброї?Звідки таке припущення?Як тоді зброю дають в ЗСУ?Вони ж повбивають один одного!
показать весь комментарий
02.05.2026 16:49 Ответить
Так и было, в мирное время убивали. А сейчас - и подавно. Никто не хочет разбирается. в таких инцидентах.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:01 Ответить
А давай спробуємо практично.
Природний відбір ніхто не відміняв, в порушників пчітко виписаних правил поводження зі зброєю вона вилучається, або порушник платить дуже відчутний штраф. А в разі криміналу може й надовго присісти. Зі зброєю залишаться лише законослухняні та відповідальні громадяни, з правом на самооборону від злочинних посягань. Громадяни додатково захищені страхуванням цивільної відповідальності власників зброї. На випадок нещасних випадків.
Все майже так, як з автотранспортом. Порушники ПДР у разі ДТП несуть відповідальність згідно законодавства. Природний відбір все відрегулює. Короткоствольна вогнепальна зброя самооборони - така сама цивілізаційна потреба суспільства, як і транспорт. Може бути корисним, а в разі порушення правил (написаних кровʼю) смертельно небезпечним.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:02 Ответить
Якщо у Вас немає культури поводження зі зброєю, записуйтесь в ЗСУ, там навчитеся. Там майже мільйон людей зі зброєю і ковбойських перестрілок не спостерігається...
показать весь комментарий
02.05.2026 17:38 Ответить
+💯 👍🏿!

малороській бидлоті стволи давати НЕ можна !

хочеш ствол ?
йди в Збройні сили України !
на те вони й збройні !

а в тилу з короткостволом бикувати немає чого !

.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:47 Ответить
Культури водіння автомобіля у вас теж немає, але потихенько притираєтесь. Так буде і зі зброєю.
показать весь комментарий
02.05.2026 18:15 Ответить
От і посралися, от пару й випустили.
показать весь комментарий
02.05.2026 16:55 Ответить
а могли б і червоного "компоту" со слівами покушать

але свол був лише в одинго.
так НЄ інтєрєсно

.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:50 Ответить
Шо там разбираться, ерунда какая-то. А вот если бы у обоих было по стволу... и у ихних болельщиков было...
показать весь комментарий
02.05.2026 16:56 Ответить
+💯 👍🏿!

...без крові не обійшлось би точно !
а так - черговий базар-вокзал нє інтєрєсно.

.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:28 Ответить
То ніхто би не стріляв.
показать весь комментарий
02.05.2026 18:16 Ответить
зараз зброя в злочинців відтіля й бардак.роздайте людям автомати і ті хто кришує злочинців щезнуть самі по собі разом з злочинцями.українці нація воїнів козаків і культура зброї в українців в крові.а чужинські зайди вори так серуть втратити право на насилля.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:32 Ответить
нація козаків під час війни НЕ обирає "какую разніцу" ЗЄльону і не жує соплі під ним чотири роки повномасштабки, заплативши сотнями тисяч життів своїх синів та дочок !

оберете Гетьмана, будуть вам і шаблі, будуть і мушкети !

а поки ті хто в тилу ниє про зброю - свинопаси !

.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:55 Ответить
Ваше підліткове бачення проблеми досить далеке від реалій. У 2014 році українці обрали Пороха. І де мушкети? Де хоча б шаблі?
показать весь комментарий
02.05.2026 18:35 Ответить
🤣🤣
показать весь комментарий
02.05.2026 18:21 Ответить
- чому грибники дуже ввічливі і культурні люди?
- а уявіть - навкруги ліс, і в кожного в руці нож.
показать весь комментарий
02.05.2026 18:45 Ответить
Видайте зброю народові!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
02.05.2026 19:17 Ответить
 
 