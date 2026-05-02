Конфликт между водителями привел к стрельбе в Голосеевском районе Киева, - Нацполиция

Полицейские выясняют обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

Первые подробности

Предварительно установлено, что во время дорожного движения между водителями произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из пистолета.

"Пострадавших вследствие этого инцидента нет. Сейчас с обоими участниками общаются правоохранители, решается вопрос о правовой квалификации происшествия", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что мужчина стрелял в Святошинском районе Киева: введена специальная полицейская операция.

