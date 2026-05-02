Новини Стрілянина в Києві
Конфлікт між водіями спричинив стрілянину в Голосіївському районі Києва, - Нацполіція

Нова стрілянина в Києві

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

Перші деталі

Попередньо встановлено, що під час дорожнього руху між водіями стався конфлікт, під час якого один із них здійснив декілька пострілів з пістолета.

"Потерпілих внаслідок цієї події немає. Наразі із обома учасниками спілкуються правоохоронці, вирішується правова кваліфікація події", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Поліція Києва затримала чоловіка, який вчинив стрілянину у Святошинському районі. ФОТО

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що чоловік стріляв у Святошинському районі Києва: введено спеціальну поліцейську операцію.

Також читайте: На Рівненщині військовий отримав підозру за замах на вбивство працівників ТЦК та поліції. ФОТОрепортаж

Топ коментарі
Ви тупий мєнт чи посадовець чи просто затупень?В місті не було поліції більше трьох місяців,було багато зброї і не повбивали один одного.Як так могло статися?
02.05.2026 16:29 Відповісти
Смішно. А ці двоє де взяли?
02.05.2026 16:22 Відповісти
Не зрозуміло навіть яка зброя була застосована: травмат, флобер, вогнепальна чи стартовий пістолет. Головне залякати пересічних - була СТРІЛЯНИНА !
02.05.2026 17:10 Відповісти
Треба терміново легалізувати короткоствольну зброю, щоб таких випадків ставало дедалі більше, чи не так 🤔 !?
02.05.2026 16:17 Відповісти
02.05.2026 16:22 Відповісти
один.
02.05.2026 16:51 Відповісти
Це все кардинально міняє.
02.05.2026 16:59 Відповісти
конечно, этот один може косой на оба глаза, поэтому никто не пострадал, а тот шо без ствола - соколиный глаз, но без...
02.05.2026 17:06 Відповісти
Не зрозуміло навіть яка зброя була застосована: травмат, флобер, вогнепальна чи стартовий пістолет. Головне залякати пересічних - була СТРІЛЯНИНА !
02.05.2026 17:10 Відповісти
пістолет він і в Африці пістолет:

і з травмата око можно вибити льогко !
чи не так ?
вот навіщо тобі на вулиці флобер, травмат чи стартовий, кажучи вже про нарізний ?
з'ясовувати ти фраєр чи нєт ?

.
02.05.2026 17:32 Відповісти
Око можна вибити і олівцем.
02.05.2026 17:44 Відповісти
не сумуй, з прийняттям закону стане двоє і для них шанси зловити кулю подвояться.

.
02.05.2026 17:07 Відповісти
Але бажання застосовувати вогнепальну зброю суттєво зменшиться. Ті злочинці, хто її зараз застосовують, впевнені на 99,9%, що жертва їх нападу не має вогнепальної зброї.
02.05.2026 17:25 Відповісти
у 90% зброю застосовують на адреналіні !
без адреналіну пістолет то шматок заліза.

чи ви думаєте що абідчик та атвєтчік холоднокровно розраховують траєкторію польоту кулі ?

менше вживайте віски з вестернами !
і да, викиньте з рота гаванську сигару...

.
02.05.2026 17:36 Відповісти
Це Ваші фантазії. Я з 2022 року в ЗСУ. Тут є дуже різні люди з різними характерами і різними реакціями на небезпеку чи образи. Попри насиченість зброєю, сильна образа або конфлікт ніколи не доходила до зброї. За весь час тільки один відомий мені випадок, коли в одному з підрозділів нашої бригади солдат поважного віку допився до білої гарячки і застрелив побратима.
02.05.2026 17:53 Відповісти
Ви пишите крамолу для дітей Тіктоку, їм же хочеться бродити по вулицях з пістолєтом і захищатися від таких же.
02.05.2026 16:23 Відповісти
нема для кого легалізувати. 85% населення не зтатно ні автівку ззапаркувати по привилам ні пішохідний перехід переткнути. прикиньте якщо ще й зброю роздати ..
02.05.2026 16:24 Відповісти
02.05.2026 16:29 Відповісти
Поліція перемістилася з міста для організації роботи за версією поліції,а по факту ганебно втекли
02.05.2026 16:47 Відповісти
100%
02.05.2026 17:05 Відповісти
о поналазили "Свідєтєлі таваріща майора" будуть киянам розповідати де була поліція в перші місяці кацапської навали

.
02.05.2026 17:11 Відповісти
я бачив геть порожній від автівок двір свого будинку і чорні без світла вулиці без таких, які були "трохи за Києвом" у Західній.

я був весь час в Києві !
який патрулювали поліція разом із ТРО.

.
02.05.2026 17:40 Відповісти
Район осокорків,позняків заставлений машинами навіть по тротуару неможливо пройти Після початку бойових дій на підступах до міста---НЕБУЛО ЖОДНОГО АВТОМОБІЛЯ НА ВУЛИЦІ, ЖОДНОГО --була "пустеля" Але патрульна поліція Була Більш того--вони мали оособисту зброю і патрулювали свої подвірья.А автомобільні патрулі---були з ТЕРОБОРОНОЮ, Ми двоє суток були в підземній парковці,то і нас перевіряли,бо були випадки ДРГ. Тому кацапські боти,,"наші українські гниди"--закрийте сво хлебала.
02.05.2026 18:03 Відповісти
Мова не про Київ і ти прекрасно розумієш,але будеш вмикати дурака до останнього!
02.05.2026 19:34 Відповісти
Кацапський урод.Хо тобі дав право ображати людей яких ти не знаєш Типічний кацап,чи може "наша українська гнида"
02.05.2026 17:52 Відповісти
то ви мабуть не були в Києві в той час, і не знаєте скіко пересріляли "дружнім вогнем"
02.05.2026 19:41 Відповісти
В якому місті не було поліції 3 місяці?
02.05.2026 19:54 Відповісти
от на таких як ти і розраховані такі вкиди
02.05.2026 16:50 Відповісти
дайшь стволи мудрому українському наріту !

коли ви нарешті второпаєте, що у нас зараз ситуація в рази гірша, ніж на Дикому Заході в XIX ст.
в Америці хоча б були шеріфи з великими кольтами і "незамилені" плакати wanted.
якийсь урка типу Біллі Кіда знав, що його рано чи пізно підстрелить або шеріф, або хедхантер за 500 тис. у.є.

у нас же не Дикий Захід з шеріфом та гуд боєм в білому прикиді, а...

Дике Поле беззаконня !!!!

.
02.05.2026 17:05 Відповісти
Мобілізованому можно в руки давати зброю?По Вашій хворій логіці НІ!
02.05.2026 17:11 Відповісти
мобілізованому, але тільки учаснику бойових дій із 100% ПТСР ствол обов'язково потрібен ?

чи все ж таки краще поліція і психотерапевт ?

кретини, блд. !

.
02.05.2026 17:16 Відповісти
з тобою все зрозуміло,тобі,як завжди,легкої прогулянки з еротичним ухилом
02.05.2026 17:21 Відповісти
Ти якось вже визначся.То ти за поліцію тянеш,що вони послідня наша надія,то дикий захід
02.05.2026 17:13 Відповісти
"Дикий Захід" (Друга поправка до Конституції США), міл чєловєк передбачає "культуру володіння зброєю", себто не пальба в автомобільних пробках напідпитку, а обов'язкову сувору відповідальність перед Законом, в разі чого.

свинопасам "мудрого українського наріту", який обрав під час війни "какую разніца" ЗЄлю, не зброю в руки можна давати, а прута, свиней пасти.

оберете Гетьмана, то будуть вам й мушкети !

.
02.05.2026 17:24 Відповісти
мыша. Стволи i так у людей маються.
02.05.2026 17:24 Відповісти
За Вашою логікою, представники мудрого американського наріту, які обрали Трумпа, вже давно перестріляли один одного...
02.05.2026 17:57 Відповісти
останнім часом випадків стрілянин побільшало, начебто вони спеціально таке роблять щоб показати що суспільству не те що зброю, лопати без дозволу продавати не можна.

бо у суспільства - хуже не будет, хоть поржем
02.05.2026 16:22 Відповісти
Вони ведуть себе за прикладом кавказців в масквє(
02.05.2026 16:24 Відповісти
Видимість потужної роботи.Без броньованих нікуди.Суспільство бубнить-треба якось заспокоїти
02.05.2026 16:31 Відповісти
зброю всім роздати! і такі ковбойські перестрілки будуть кожного дня! немає в нас культури поводження зі зброєю! далеко нам до цивілізації!
02.05.2026 16:45 Відповісти
Що заважає пики бити без зброї?Звідки таке припущення?Як тоді зброю дають в ЗСУ?Вони ж повбивають один одного!
02.05.2026 16:49 Відповісти
Так и было, в мирное время убивали. А сейчас - и подавно. Никто не хочет разбирается. в таких инцидентах.
02.05.2026 17:01 Відповісти
А давай спробуємо практично.
Природний відбір ніхто не відміняв, в порушників пчітко виписаних правил поводження зі зброєю вона вилучається, або порушник платить дуже відчутний штраф. А в разі криміналу може й надовго присісти. Зі зброєю залишаться лише законослухняні та відповідальні громадяни, з правом на самооборону від злочинних посягань. Громадяни додатково захищені страхуванням цивільної відповідальності власників зброї. На випадок нещасних випадків.
Все майже так, як з автотранспортом. Порушники ПДР у разі ДТП несуть відповідальність згідно законодавства. Природний відбір все відрегулює. Короткоствольна вогнепальна зброя самооборони - така сама цивілізаційна потреба суспільства, як і транспорт. Може бути корисним, а в разі порушення правил (написаних кровʼю) смертельно небезпечним.
02.05.2026 17:02 Відповісти
Якщо у Вас немає культури поводження зі зброєю, записуйтесь в ЗСУ, там навчитеся. Там майже мільйон людей зі зброєю і ковбойських перестрілок не спостерігається...
02.05.2026 17:38 Відповісти
+💯 👍🏿!

малороській бидлоті стволи давати НЕ можна !

хочеш ствол ?
йди в Збройні сили України !
на те вони й збройні !

а в тилу з короткостволом бикувати немає чого !

.
02.05.2026 17:47 Відповісти
Культури водіння автомобіля у вас теж немає, але потихенько притираєтесь. Так буде і зі зброєю.
02.05.2026 18:15 Відповісти
От і посралися, от пару й випустили.
02.05.2026 16:55 Відповісти
а могли б і червоного "компоту" со слівами покушать

але свол був лише в одинго.
так НЄ інтєрєсно

.
02.05.2026 17:50 Відповісти
Шо там разбираться, ерунда какая-то. А вот если бы у обоих было по стволу... и у ихних болельщиков было...
02.05.2026 16:56 Відповісти
+💯 👍🏿!

...без крові не обійшлось би точно !
а так - черговий базар-вокзал нє інтєрєсно.

.
02.05.2026 17:28 Відповісти
То ніхто би не стріляв.
02.05.2026 18:16 Відповісти
зараз зброя в злочинців відтіля й бардак.роздайте людям автомати і ті хто кришує злочинців щезнуть самі по собі разом з злочинцями.українці нація воїнів козаків і культура зброї в українців в крові.а чужинські зайди вори так серуть втратити право на насилля.
02.05.2026 17:32 Відповісти
нація козаків під час війни НЕ обирає "какую разніцу" ЗЄльону і не жує соплі під ним чотири роки повномасштабки, заплативши сотнями тисяч життів своїх синів та дочок !

оберете Гетьмана, будуть вам і шаблі, будуть і мушкети !

а поки ті хто в тилу ниє про зброю - свинопаси !

.
02.05.2026 17:55 Відповісти
Ваше підліткове бачення проблеми досить далеке від реалій. У 2014 році українці обрали Пороха. І де мушкети? Де хоча б шаблі?
02.05.2026 18:35 Відповісти
🤣🤣
02.05.2026 18:21 Відповісти
- чому грибники дуже ввічливі і культурні люди?
- а уявіть - навкруги ліс, і в кожного в руці нож.
02.05.2026 18:45 Відповісти
Видайте зброю народові!!!!!!!!!!!!
02.05.2026 19:17 Відповісти
 
 