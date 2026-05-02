Конфлікт між водіями спричинив стрілянину в Голосіївському районі Києва, - Нацполіція

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

Перші деталі

Попередньо встановлено, що під час дорожнього руху між водіями стався конфлікт, під час якого один із них здійснив декілька пострілів з пістолета.

"Потерпілих внаслідок цієї події немає. Наразі із обома учасниками спілкуються правоохоронці, вирішується правова кваліфікація події", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що чоловік стріляв у Святошинському районі Києва: введено спеціальну поліцейську операцію.

