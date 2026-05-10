Діти зривали бузок біля приватного будинку: чоловік відкрив стрілянину в Черкасах, - Нацполіція

Поліція Черкас встановлює обставини події зі стріляниною через конфлікт із дітьми.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Черкаській області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, інцидент стався 9 травня в одному з районів міста Черкаси.

"Викликів на спецлінію 102 не надходило. Поліцейські виявили інформацію під час моніторингу соціальних мереж та внесли відомості до єдиного обліку. Наразі розпочато перевірку", - розповіли в поліції.

Конфлікт через бузок

Попередньо, конфлікт виник через те, що діти зривали бузок біля приватного домоволодіння. Чоловік намагався наздогнати неповнолітніх, а коли це не вдалося — виніс з будинку пістолет і почав стріляти. Повідомляється, що обійшлося без постраждалих.

Правова оцінка

У поліції додали, що зараз встановлюють особу правопорушника. Правову оцінку його діям нададуть після встановлення всіх обставин.