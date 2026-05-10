Новини Стрілянина в Черкасах
Діти зривали бузок біля приватного будинку: чоловік відкрив стрілянину в Черкасах, - Нацполіція

Чоловік відкрив стрілянину через дітей, які зривали бузок

Поліція Черкас встановлює обставини події зі стріляниною через конфлікт із дітьми.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Черкаській області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, інцидент стався 9 травня в одному з районів міста Черкаси.

"Викликів на спецлінію 102 не надходило. Поліцейські виявили інформацію під час моніторингу соціальних мереж та внесли відомості до єдиного обліку. Наразі розпочато перевірку", - розповіли в поліції.

Конфлікт через бузок

Попередньо, конфлікт виник через те, що діти зривали бузок біля приватного домоволодіння. Чоловік намагався наздогнати неповнолітніх, а коли це не вдалося — виніс з будинку пістолет і почав стріляти. Повідомляється, що обійшлося без постраждалих.

Правова оцінка

У поліції додали, що зараз встановлюють особу правопорушника. Правову оцінку його діям нададуть після встановлення всіх обставин.

Топ коментарі
"Викликів на спецлінію 102 не надходило. Поліцейські виявили інформацію під час моніторингу соціальних мереж та внесли відомості до єдиного обліку. Наразі розпочато перевірку"

Ґарна робота в ненавчених, попивай собі каву, та зависай в інтернеті....
10.05.2026 10:26 Відповісти
люди, включайте мозок, випадки стрільби були щодня і завжди, просто пішла команда з верху акцентувати на цьому увагу...
10.05.2026 10:49 Відповісти
Мабуть, Ви поліціянт, який біля монітора мужньо наспівує "наша служба і опасна і трудна"... І дуже хочете, щоб пістолети були лише у злочинців і поліцейських...
10.05.2026 10:44 Відповісти
Прикольна у вас логіка, якщо ви дебіл, не займалися ні спортом, ні в кружках, не читали умних книжок, а вешталися без діла і реготали, то всі навкруги на ваш розсуд теж дебіли(завжди).
10.05.2026 13:06 Відповісти
тебе народили одразу в окулярах та з гирями в руках...

демогогія то найкраще, що виходить у пересічного

.
10.05.2026 13:39 Відповісти
Ну, ти це дуже наочно ілюструєш.
10.05.2026 16:12 Відповісти
а ти вилiзло одразу з пiдшконарними "понятiямi"
10.05.2026 22:57 Відповісти
Короче, у поліції чітка програма - не дозводити легалізауію зброї.

Для цього вже годяться, чутки, наклепи, написи на парканах та анекдоти.
10.05.2026 11:36 Відповісти
програма йде успішно !

а як хочеш постріляти, то йди в ЗСУ !
(це у поліції такий секретний розділ програми, типу 25-го кадру...)

.
10.05.2026 13:42 Відповісти
Можна подумати, що саме там ти вже настрілявся.
10.05.2026 16:14 Відповісти
"Чоловік намагався наздогнати неповнолітніх, а коли це не вдалося - виніс з будинку пістолет і почав стріляти."

Тобто дітки не дуже і тікали? А може таки наздогнати вдалося і чувак поняв шо без пістолета не відмахається?
10.05.2026 11:49 Відповісти
Уявляю як йому на душі тоскно стало. Коли догнав і зрозумів що доганяти було не варто.
10.05.2026 14:49 Відповісти
Правопорушников нарушивших частное домовладение задержали,готовят скаргу на лишение батькивских прав за неправильное воспитание детишек?
10.05.2026 12:10 Відповісти
в дєтськую колонію малолєтніх прєступніков-врєдітєлєй !

як при сталіні, по п'ятнашці кожному !

.
10.05.2026 13:44 Відповісти
Нє-нє! Відразу на злодійську "малину".
10.05.2026 16:16 Відповісти
Вынес пистолет для монтажной пены и начал стрелять
10.05.2026 13:00 Відповісти
Це знову комедія від поліціятів, щодо заборонення коротостволу для громадян. Але вони ї дурники тому, не розуміють, що для українців, які мають навички критичного мислення, ці постанови грають проти поліціянтів. Якщо неадекватна особа отримила дозвіл, то це питання до поліціянтів, чому вони надали такій особі дозвіл? Якщо зброя незареєстрована, знову питання до поліціянтів, а чому вони не забезпечили вилучення незапреєстрованої зброї? Якщо зброна наградна, який дурень нагородив ідіота цією зброєю? Може досить цього театру?
10.05.2026 13:37 Відповісти
"...для українців, які мають критичне мислення..."
та обрали своє самогубство у 2019 р. ?

буков багато дурних пишеш

.
10.05.2026 13:47 Відповісти
Дід звісно перебрал. Але як двстали люди що думають, що все до чого вони можуть дотягнутися має бути їх.
10.05.2026 14:02 Відповісти
