Діти зривали бузок біля приватного будинку: чоловік відкрив стрілянину в Черкасах, - Нацполіція
Поліція Черкас встановлює обставини події зі стріляниною через конфлікт із дітьми.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Черкаській області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, інцидент стався 9 травня в одному з районів міста Черкаси.
"Викликів на спецлінію 102 не надходило. Поліцейські виявили інформацію під час моніторингу соціальних мереж та внесли відомості до єдиного обліку. Наразі розпочато перевірку", - розповіли в поліції.
Конфлікт через бузок
Попередньо, конфлікт виник через те, що діти зривали бузок біля приватного домоволодіння. Чоловік намагався наздогнати неповнолітніх, а коли це не вдалося — виніс з будинку пістолет і почав стріляти. Повідомляється, що обійшлося без постраждалих.
Правова оцінка
У поліції додали, що зараз встановлюють особу правопорушника. Правову оцінку його діям нададуть після встановлення всіх обставин.
