Дети срывали сирень возле частного дома: мужчина открыл стрельбу в Черкассах, - Нацполиция

Полиция Черкасс выясняет обстоятельства инцидента со стрельбой, произошедшего из-за конфликта с детьми.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, инцидент произошел 9 мая в одном из районов города Черкассы.

"Вызовов на спецлинию 102 не поступало. Полицейские обнаружили информацию во время мониторинга социальных сетей и внесли сведения в единый учет. В настоящее время начата проверка", - рассказали в полиции.

Конфликт из-за сирени

Предварительно, конфликт возник из-за того, что дети срывали сирень возле частного домовладения. Мужчина пытался догнать несовершеннолетних, а когда это не удалось - вынес из дома пистолет и начал стрелять. Сообщается, что обошлось без пострадавших.

Правовая оценка

В полиции добавили, что сейчас устанавливают личность правонарушителя. Правовую оценку его действиям дадут после установления всех обстоятельств.