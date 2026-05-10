Дети срывали сирень возле частного дома: мужчина открыл стрельбу в Черкассах, - Нацполиция
Полиция Черкасс выясняет обстоятельства инцидента со стрельбой, произошедшего из-за конфликта с детьми.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, инцидент произошел 9 мая в одном из районов города Черкассы.
"Вызовов на спецлинию 102 не поступало. Полицейские обнаружили информацию во время мониторинга социальных сетей и внесли сведения в единый учет. В настоящее время начата проверка", - рассказали в полиции.
Конфликт из-за сирени
Предварительно, конфликт возник из-за того, что дети срывали сирень возле частного домовладения. Мужчина пытался догнать несовершеннолетних, а когда это не удалось - вынес из дома пистолет и начал стрелять. Сообщается, что обошлось без пострадавших.
Правовая оценка
В полиции добавили, что сейчас устанавливают личность правонарушителя. Правовую оценку его действиям дадут после установления всех обстоятельств.
демогогія то найкраще, що виходить у пересічного
Для цього вже годяться, чутки, наклепи, написи на парканах та анекдоти.
а як хочеш постріляти, то йди в ЗСУ !
(це у поліції такий секретний розділ програми, типу 25-го кадру...)
Тобто дітки не дуже і тікали? А може таки наздогнати вдалося і чувак поняв шо без пістолета не відмахається?
як при сталіні, по п'ятнашці кожному !
та обрали своє самогубство у 2019 р. ?
буков багато дурних пишеш
