Дети срывали сирень возле частного дома: мужчина открыл стрельбу в Черкассах, - Нацполиция

Мужчина открыл стрельбу из-за детей, которые срывали сирень

Полиция Черкасс выясняет обстоятельства инцидента со стрельбой, произошедшего из-за конфликта с детьми.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, инцидент произошел 9 мая в одном из районов города Черкассы.

"Вызовов на спецлинию 102 не поступало. Полицейские обнаружили информацию во время мониторинга социальных сетей и внесли сведения в единый учет. В настоящее время начата проверка", - рассказали в полиции.

Конфликт из-за сирени

Предварительно, конфликт возник из-за того, что дети срывали сирень возле частного домовладения. Мужчина пытался догнать несовершеннолетних, а когда это не удалось - вынес из дома пистолет и начал стрелять. Сообщается, что обошлось без пострадавших.

Правовая оценка

В полиции добавили, что сейчас устанавливают личность правонарушителя. Правовую оценку его действиям дадут после установления всех обстоятельств.

+26
"Викликів на спецлінію 102 не надходило. Поліцейські виявили інформацію під час моніторингу соціальних мереж та внесли відомості до єдиного обліку. Наразі розпочато перевірку"

Ґарна робота в ненавчених, попивай собі каву, та зависай в інтернеті....
10.05.2026 10:26 Ответить
+24
люди, включайте мозок, випадки стрільби були щодня і завжди, просто пішла команда з верху акцентувати на цьому увагу...
10.05.2026 10:49 Ответить
+19
Мабуть, Ви поліціянт, який біля монітора мужньо наспівує "наша служба і опасна і трудна"... І дуже хочете, щоб пістолети були лише у злочинців і поліцейських...
10.05.2026 10:44 Ответить
тебе народили одразу в окулярах та з гирями в руках...

демогогія то найкраще, що виходить у пересічного

.
10.05.2026 13:39 Ответить
Ну, ти це дуже наочно ілюструєш.
10.05.2026 16:12 Ответить
а ти вилiзло одразу з пiдшконарними "понятiямi"
10.05.2026 22:57 Ответить
Короче, у поліції чітка програма - не дозводити легалізауію зброї.

Для цього вже годяться, чутки, наклепи, написи на парканах та анекдоти.
10.05.2026 11:36 Ответить
програма йде успішно !

а як хочеш постріляти, то йди в ЗСУ !
(це у поліції такий секретний розділ програми, типу 25-го кадру...)

.
10.05.2026 13:42 Ответить
Можна подумати, що саме там ти вже настрілявся.
10.05.2026 16:14 Ответить
"Чоловік намагався наздогнати неповнолітніх, а коли це не вдалося - виніс з будинку пістолет і почав стріляти."

Тобто дітки не дуже і тікали? А може таки наздогнати вдалося і чувак поняв шо без пістолета не відмахається?
10.05.2026 11:49 Ответить
Уявляю як йому на душі тоскно стало. Коли догнав і зрозумів що доганяти було не варто.
10.05.2026 14:49 Ответить
Правопорушников нарушивших частное домовладение задержали,готовят скаргу на лишение батькивских прав за неправильное воспитание детишек?
10.05.2026 12:10 Ответить
в дєтськую колонію малолєтніх прєступніков-врєдітєлєй !

як при сталіні, по п'ятнашці кожному !

.
10.05.2026 13:44 Ответить
Нє-нє! Відразу на злодійську "малину".
10.05.2026 16:16 Ответить
Вынес пистолет для монтажной пены и начал стрелять
10.05.2026 13:00 Ответить
Це знову комедія від поліціятів, щодо заборонення коротостволу для громадян. Але вони ї дурники тому, не розуміють, що для українців, які мають навички критичного мислення, ці постанови грають проти поліціянтів. Якщо неадекватна особа отримила дозвіл, то це питання до поліціянтів, чому вони надали такій особі дозвіл? Якщо зброя незареєстрована, знову питання до поліціянтів, а чому вони не забезпечили вилучення незапреєстрованої зброї? Якщо зброна наградна, який дурень нагородив ідіота цією зброєю? Може досить цього театру?
10.05.2026 13:37 Ответить
"...для українців, які мають критичне мислення..."
та обрали своє самогубство у 2019 р. ?

буков багато дурних пишеш

.
10.05.2026 13:47 Ответить
Дід звісно перебрал. Але як двстали люди що думають, що все до чого вони можуть дотягнутися має бути їх.
10.05.2026 14:02 Ответить
