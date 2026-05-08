РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5231 посетитель онлайн
Новости Стрельба в Одессе
1 041 14

Стрельба произошла в Одессе: мужчину задержали, пострадавших нет, - полиция

оружие, пистолет, стрельба

Вечером 8 мая в Одессе неизвестный устроил стрельбу. Стрелявшего уже задержали.

Об этом сообщили изданиям "УП" и "Суспильному" в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По данным издания "Думская", стрельбу было слышно около 22:00 возле пиццерии на улице Среднефонтанской: прозвучало 5 выстрелов.

В полиции сообщили, что стрелка задержали, никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа, детали устанавливаются

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одессе офицер морского вуза требовал $1600 за допуск к сессии. ФОТОрепортаж

Другие случаи

  • В Запорожье задержан военнослужащий, который выстрелил из пистолета в людей возле магазина. Ранения получили 17-летний подросток и 33-летний мужчина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле Белого дома произошла стрельба: район оцепила Секретная служба, ранен человек

Автор: 

Одесса (8106) Одесская область (4293) Нацполиция (16884) стрельба (3326) Одесский район (587)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Після Київської, м'яко кажучи, "спец операцій" по бігу від злочинця. Немає вже і дня без новини про стрільців, дякую їх оперативно затримують. Думаю це ж просто співпадіння і вони ( злочинці) знахабніли, почали ходити в шмаляти по вулицях України 😸.
показать весь комментарий
08.05.2026 22:46 Ответить
+12
Менти генерують новини з "стріляниною" зі швидкістю коітуса у кроликів.
показать весь комментарий
08.05.2026 22:59 Ответить
+11
Абсолютно! Після київської " промочки і лажання" нам кожен день впихують, як наша славна поліція нас береже!!!...
Новий сезон про Чіпа і Дейла...!
Наші спасатілі!...
показать весь комментарий
08.05.2026 23:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після Київської, м'яко кажучи, "спец операцій" по бігу від злочинця. Немає вже і дня без новини про стрільців, дякую їх оперативно затримують. Думаю це ж просто співпадіння і вони ( злочинці) знахабніли, почали ходити в шмаляти по вулицях України 😸.
показать весь комментарий
08.05.2026 22:46 Ответить
Абсолютно! Після київської " промочки і лажання" нам кожен день впихують, як наша славна поліція нас береже!!!...
Новий сезон про Чіпа і Дейла...!
Наші спасатілі!...
показать весь комментарий
08.05.2026 23:02 Ответить
Шкода Гаджет ( Гайку) судять😸
показать весь комментарий
08.05.2026 23:04 Ответить
Це 100 процентів театральні вистави,які нам розігруть,та мають два завдання:
1.Відмити негативний імідж поліції,тіпа яки вони тепер сміливі спеціалісти.
2.Створити думку,що українцям же рано давати можливість носиті законно зброю.
показать весь комментарий
09.05.2026 00:05 Ответить
це не випадковість, прийнято рішення лякати українців, щоб вони відмовилися від права на зброю
показать весь комментарий
08.05.2026 23:09 Ответить
Стараннями активних ідіотів, які просувають право на короткостволи, скоро це стане буденністю. І лише розстріли з десятками жертв заслуговуватимуть на новини.
показать весь комментарий
08.05.2026 23:56 Ответить
такі новини зараз кожного дня, і на даний момент короткостволи тільки у поліцаїів і елітки, яку типу нагородили.
показать весь комментарий
09.05.2026 01:52 Ответить
Флобер?
показать весь комментарий
08.05.2026 22:46 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2026 23:02 Ответить
Менти генерують новини з "стріляниною" зі швидкістю коітуса у кроликів.
показать весь комментарий
08.05.2026 22:59 Ответить
Першим, хто заспівав про стрілянину з метою самооборони був Боб Марлі (с):
https://www.youtube.com/watch?v=sG52YAe8Crg&t=6s
Другим про це саме - Eric Clapton (c): "I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense"
https://www.youtube.com/watch?v=APWhx97QvxE
показать весь комментарий
09.05.2026 00:38 Ответить
Мусора інваліди просроченого диктатора цілого міндіча зловили
показать весь комментарий
09.05.2026 05:07 Ответить
 
 