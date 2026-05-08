Стрельба произошла в Одессе: мужчину задержали, пострадавших нет, - полиция

Вечером 8 мая в Одессе неизвестный устроил стрельбу. Стрелявшего уже задержали.

Об этом сообщили изданиям "УП" и "Суспильному" в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По данным издания "Думская", стрельбу было слышно около 22:00 возле пиццерии на улице Среднефонтанской: прозвучало 5 выстрелов.

В полиции сообщили, что стрелка задержали, никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа, детали устанавливаются

Другие случаи

В Запорожье задержан военнослужащий, который выстрелил из пистолета в людей возле магазина. Ранения получили 17-летний подросток и 33-летний мужчина.

