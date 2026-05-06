В Одессе офицер морского вуза требовал $1600 за допуск к сессии. ФОТОрепортаж
В Одессе правоохранители задержали курсового офицера морского вуза, который вымогал деньги у студентов за решение вопросов, связанных с учебой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
По данным следствия, 53-летний чиновник предлагал курсантам "помощь" с допуском к сессии и избежанием отчисления.
В частности, от одного из выпускников, у которого была задолженность, он требовал почти 1600 долларов.
В случае отказа угрожал провалом сессии, недопуском к государственному квалификационному экзамену и потерей диплома бакалавра.
Правоохранители задержали мужчину во время получения всей суммы взятки в собственном автомобиле недалеко от учебного заведения.
Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
прощавай навчання...
Допуск до сесии это первое действие - проверка готовности будущих офицеров служить.
Это неписанный Устав... Тот, учащийся, бедолага, "предатель" - просто не выдержал проверку. Вот ему неповезло...