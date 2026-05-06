РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7696 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
1 937 14

В Одессе офицер морского вуза требовал $1600 за допуск к сессии. ФОТОрепортаж

В Одессе правоохранители задержали курсового офицера морского вуза, который вымогал деньги у студентов за решение вопросов, связанных с учебой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По данным следствия, 53-летний чиновник предлагал курсантам "помощь" с допуском к сессии и избежанием отчисления.

В частности, от одного из выпускников, у которого была задолженность, он требовал почти 1600 долларов.

В случае отказа угрожал провалом сессии, недопуском к государственному квалификационному экзамену и потерей диплома бакалавра.

Читайте: Чиновник РТЦК Одесской области за $10 тыс. обещал решить вопрос с СОЧ, его задержали

В Одессе задержали офицера морского вуза, который вымогал деньги у студентов
В Одессе задержали офицера морского вуза, который вымогал деньги у студентов
В Одессе задержали офицера морского вуза, который вымогал деньги у студентов
В Одессе задержали офицера морского вуза, который вымогал деньги у студентов
В Одессе задержали офицера морского вуза, который вымогал деньги у студентов
В Одессе задержали офицера морского вуза, который вымогал деньги у студентов
В Одессе задержали офицера морского вуза, который вымогал деньги у студентов

Задержание

Правоохранители задержали мужчину во время получения всей суммы взятки в собственном автомобиле недалеко от учебного заведения.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начальника управления СБУ Полтавщины и его подчиненного уличили во взяточничестве на сумму 110 тысяч долларов, - НАБУ

Автор: 

взятка (6126) вуз (881) Одесса (8105)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
"Офицер" еще курсантов учил, как дела делаются(для будующей карьеры). Неблагодарные.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:29 Ответить
+4
Мабуть, саме середовище та оточення в Одесі з 2019 рок, якось до цього спонукають, істот мародерити в Особливий період?!?!?!
показать весь комментарий
06.05.2026 17:24 Ответить
+4
На столбах вешать таких "афвицеров".
показать весь комментарий
06.05.2026 17:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть, саме середовище та оточення в Одесі з 2019 рок, якось до цього спонукають, істот мародерити в Особливий період?!?!?!
показать весь комментарий
06.05.2026 17:24 Ответить
якийсь невдячний студент виявився, мабуть тепер заборгованості здати шанси будуть дуже малі...
прощавай навчання...
показать весь комментарий
06.05.2026 17:24 Ответить
"Офицер" еще курсантов учил, как дела делаются(для будующей карьеры). Неблагодарные.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:29 Ответить
Військовий виш, чи просто шмонька?
показать весь комментарий
06.05.2026 17:36 Ответить
Хіба там зараз не 2 в 1 на базі академії?
показать весь комментарий
06.05.2026 17:57 Ответить
Може й так. Але підпорядковуються вони різними міністерствам. Міністерству оборони та міністерству освіти відповідно.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:15 Ответить
відстрочка у будь якому випадку
показать весь комментарий
06.05.2026 18:10 Ответить
На столбах вешать таких "афвицеров".
показать весь комментарий
06.05.2026 17:57 Ответить
В Одесі офіцер морського ... вимагав $1600 за допуск до сесії. И что тут такого ? Так все делают!? Все берут! А кто не берет? "Каждый пук" при т.н. учебном процессе имеет свою цену. Тому офицеру просто не повезло... на этот раз.

Допуск до сесии это первое действие - проверка готовности будущих офицеров служить.

Это неписанный Устав... Тот, учащийся, бедолага, "предатель" - просто не выдержал проверку. Вот ему неповезло...
показать весь комментарий
06.05.2026 18:21 Ответить
А вы думаете стукач блестал познаниями, толковый не дает повод для взятки... В данном случае, ханыга-препод действовал следующим образом , мол, если ты не хочеш думать головой , будешь грызть гранит наук через дупу.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:28 Ответить
Та этой теме запросто лет 60, пошло ещё со времён моложавого бровеносца лёньки генсека! В вышке что на Дидрихсона, сейчас академия и тем более с института инженеров водного транспорта, как сейчас зовут не вспомню, в нём ещё Жванецкий учился. Там юмористов бабло листать немеряно и само собой. Тем более что все выпускники сразу через ,крюинг, уходят в дальние моря на чужие суда и на подфлажники тем более. Своего нет абсолютно и уже 30 лет.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:48 Ответить
Бу-га-га-га... я вас умоляю... И шобы Одесса не была городом ханыг - пострадянське наше надбання... ХЕХ...
показать весь комментарий
06.05.2026 18:24 Ответить
А правда, шо военную морскую вышку перенесуть на куликово поле, в дом профсоюзов. ЗЫ... возмущен, типо, какого ляха не переименовали срукуликовополе в Одеський Майдан. Какого муя ждуны продолжают тащить к зданию профсоюзов веники цветов?
показать весь комментарий
06.05.2026 18:32 Ответить
...пройдисвіт ,а не офіцер.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:03 Ответить
 
 