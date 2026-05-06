В Одессе офицер морского вуза требовал $1600 за допуск к сессии. ФОТОрепортаж

В Одессе правоохранители задержали курсового офицера морского вуза, который вымогал деньги у студентов за решение вопросов, связанных с учебой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По данным следствия, 53-летний чиновник предлагал курсантам "помощь" с допуском к сессии и избежанием отчисления.

В частности, от одного из выпускников, у которого была задолженность, он требовал почти 1600 долларов.

В случае отказа угрожал провалом сессии, недопуском к государственному квалификационному экзамену и потерей диплома бакалавра.

Читайте: Чиновник РТЦК Одесской области за $10 тыс. обещал решить вопрос с СОЧ, его задержали















Задержание

Правоохранители задержали мужчину во время получения всей суммы взятки в собственном автомобиле недалеко от учебного заведения.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начальника управления СБУ Полтавщины и его подчиненного уличили во взяточничестве на сумму 110 тысяч долларов, - НАБУ