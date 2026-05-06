В Одесі офіцер морського вишу вимагав $1600 за допуск до сесії. ФОТОрепортаж

В Одесі правоохоронці затримали курсового офіцера морського вишу, який вимагав гроші у студентів за вирішення питань із навчанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ГУНП в Одеській області.

Подробиці

За даними слідства, 53-річний посадовець пропонував курсантам "допомогу" з допуском до сесії та уникненням відрахування.

Зокрема, від одного з випускників, який мав заборгованості, він вимагав майже 1600 доларів.

У разі відмови погрожував провалом сесії, недопуском до державного кваліфікаційного іспиту та втратою диплома бакалавра.

В Одесі затримали офіцера морського вишу, який вимагав гроші у студентів
Затримання

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання всієї суми хабаря у власному автомобілі неподалік навчального закладу.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Топ коментарі
+8
"Офицер" еще курсантов учил, как дела делаются(для будующей карьеры). Неблагодарные.
06.05.2026 17:29 Відповісти
+4
Мабуть, саме середовище та оточення в Одесі з 2019 рок, якось до цього спонукають, істот мародерити в Особливий період?!?!?!
06.05.2026 17:24 Відповісти
+4
На столбах вешать таких "афвицеров".
06.05.2026 17:57 Відповісти
06.05.2026 17:24 Відповісти
якийсь невдячний студент виявився, мабуть тепер заборгованості здати шанси будуть дуже малі...
прощавай навчання...
06.05.2026 17:24 Відповісти
06.05.2026 17:29 Відповісти
Військовий виш, чи просто шмонька?
06.05.2026 17:36 Відповісти
Хіба там зараз не 2 в 1 на базі академії?
06.05.2026 17:57 Відповісти
Може й так. Але підпорядковуються вони різними міністерствам. Міністерству оборони та міністерству освіти відповідно.
06.05.2026 18:15 Відповісти
відстрочка у будь якому випадку
06.05.2026 18:10 Відповісти
06.05.2026 17:57 Відповісти
В Одесі офіцер морського ... вимагав $1600 за допуск до сесії. И что тут такого ? Так все делают!? Все берут! А кто не берет? "Каждый пук" при т.н. учебном процессе имеет свою цену. Тому офицеру просто не повезло... на этот раз.

Допуск до сесии это первое действие - проверка готовности будущих офицеров служить.

Это неписанный Устав... Тот, учащийся, бедолага, "предатель" - просто не выдержал проверку. Вот ему неповезло...
06.05.2026 18:21 Відповісти
А вы думаете стукач блестал познаниями, толковый не дает повод для взятки... В данном случае, ханыга-препод действовал следующим образом , мол, если ты не хочеш думать головой , будешь грызть гранит наук через дупу.
06.05.2026 18:28 Відповісти
Та этой теме запросто лет 60, пошло ещё со времён моложавого бровеносца лёньки генсека! В вышке что на Дидрихсона, сейчас академия и тем более с института инженеров водного транспорта, как сейчас зовут не вспомню, в нём ещё Жванецкий учился. Там юмористов бабло листать немеряно и само собой. Тем более что все выпускники сразу через ,крюинг, уходят в дальние моря на чужие суда и на подфлажники тем более. Своего нет абсолютно и уже 30 лет.
06.05.2026 18:48 Відповісти
Бу-га-га-га... я вас умоляю... И шобы Одесса не была городом ханыг - пострадянське наше надбання... ХЕХ...
06.05.2026 18:24 Відповісти
А правда, шо военную морскую вышку перенесуть на куликово поле, в дом профсоюзов. ЗЫ... возмущен, типо, какого ляха не переименовали срукуликовополе в Одеський Майдан. Какого муя ждуны продолжают тащить к зданию профсоюзов веники цветов?
06.05.2026 18:32 Відповісти
...пройдисвіт ,а не офіцер.
06.05.2026 20:03 Відповісти
 
 