В Одесі офіцер морського вишу вимагав $1600 за допуск до сесії. ФОТОрепортаж
В Одесі правоохоронці затримали курсового офіцера морського вишу, який вимагав гроші у студентів за вирішення питань із навчанням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ГУНП в Одеській області.
Подробиці
За даними слідства, 53-річний посадовець пропонував курсантам "допомогу" з допуском до сесії та уникненням відрахування.
Зокрема, від одного з випускників, який мав заборгованості, він вимагав майже 1600 доларів.
У разі відмови погрожував провалом сесії, недопуском до державного кваліфікаційного іспиту та втратою диплома бакалавра.
Затримання
Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання всієї суми хабаря у власному автомобілі неподалік навчального закладу.
Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
прощавай навчання...
Допуск до сесии это первое действие - проверка готовности будущих офицеров служить.
Это неписанный Устав... Тот, учащийся, бедолага, "предатель" - просто не выдержал проверку. Вот ему неповезло...