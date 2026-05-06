В Одесі офіцер морського вишу вимагав $1600 за допуск до сесії. ФОТОрепортаж

В Одесі правоохоронці затримали курсового офіцера морського вишу, який вимагав гроші у студентів за вирішення питань із навчанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ГУНП в Одеській області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За даними слідства, 53-річний посадовець пропонував курсантам "допомогу" з допуском до сесії та уникненням відрахування.

Зокрема, від одного з випускників, який мав заборгованості, він вимагав майже 1600 доларів.

У разі відмови погрожував провалом сесії, недопуском до державного кваліфікаційного іспиту та втратою диплома бакалавра.

Читайте: Посадовець РТЦК Одещини за $10 тис. обіцяв вирішити питання із СЗЧ, його затримали















Затримання

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання всієї суми хабаря у власному автомобілі неподалік навчального закладу.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Начальника управління СБУ Полтавщини та його підлеглого викрили на хабарі у $110 тисяч, - НАБУ