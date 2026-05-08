Стрілянина сталася в Одесі: чоловіка затримали, без постраждалих, - поліція

Ввечері 8 травня в Одесі невідомий влаштував стрілянину. Стрільця вже затримали.

Про це повідомили виданням "УП" та "Суспільному" в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За даними видання "Думська", стрілянину було чутно близько 22:00 біля піцерії на вулиці Середньофонтанській: пролунало 5 вистрілів.

У поліції повідомили, що стрільця затримали, ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група, деталі встановлюють

Інші випадки

У Запоріжжі затримано військовослужбовця, який вистрілив з пістолета в людей біля магазину. Поранення дістав 17-річний підліток та 33-річний чоловік.

