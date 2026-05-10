Драка со стрельбой произошла в Подольском районе Киева: полиция задержала стрелявшего

В субботу, 9 мая, в Подольском районе Киева произошла стрельба. На месте происшествия работают правоохранители.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно об инциденте?

Предварительно установлено, что во время конфликта между двумя мужчинами возникла драка, в ходе которой один из них достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. Пострадавший в удовлетворительном состоянии.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и патрульные полицейские, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

