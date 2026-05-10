Бійка зі стріляниною сталася у Подільському районі Києва: поліція затримала стрільця

У Києві чоловік влаштував стрілянину під час бійки: що відомо

У суботу, 9 травня, у Подільському районі Києва сталася стрілянина. На місці події працюють правоохоронці.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про інцидент?

Попередньо встановлено, що під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка, у ході якої один із них дістав травматичний пістолет та здійснив декілька пострілів у бік опонента. Потерпілий у задовільному стані.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та патрульні поліцейські, які встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Там травмат был во первых. А во вторых. У нас когда в двадцать втором году менты сдрыснули и по улице толпы народу ходили с автоматами, что то стрельбы друг по другу я не видел.
10.05.2026 05:00 Відповісти
Менти імітують роботу - турбо режим!...
Кожен день нас рятують - як же їх відправляти на війну!!!...
Спасітелі гребані!...
10.05.2026 00:29 Відповісти
Озброєнне населення - не буде нової Бучі при зраді влади як у 2022.
10.05.2026 00:43 Відповісти
дайош стволи мудрому ЗЄльоному наріту !!!!

10.05.2026 00:15 Відповісти
Про що ти брешеш ?
10.05.2026 07:42 Відповісти
Брешуть пси ментовські, а людина правду каже!
10.05.2026 08:06 Відповісти
Так ти ж не людина--ТИ БРЕХЛО.
10.05.2026 08:12 Відповісти
Всеж таки ти з МУСАРНІ! За своїх переживаєш.
10.05.2026 08:53 Відповісти
Я переживаю за УКРАЇНУ,щоб був мир ( бо мої рідні і на щиті і воюють) і переживаю.щоб дотримувався закон в Україні,щоб не було крадіїв,шахраїв, порушників ПДР, щоб не було БРЕХУНІВ. Ну а "переживаю за своїх" --так переживаю,щоб не була зрадників і бандюків І головне ,це для тебе_----НІКОЛИ НЕ ПИШИ ЗА ЛЮДИНУ ЯКУ ТИ ОСОБИСТО НЕ ЗНАЄШ ,бо "сядеш в лайно.
10.05.2026 09:56 Відповісти
А шо ти так занервував? Правда очі колить?
10.05.2026 13:16 Відповісти
Хлопчику --іди в свою пісочницю.А то я так "занервував",так "занервував"
10.05.2026 13:20 Відповісти
васяня, мій хлопчик тобі в рот не влізе, відкривай ширше.
10.05.2026 14:12 Відповісти
Василь Казлімко відомий ЗЕлений опариш на цензорі)))
10.05.2026 11:15 Відповісти
Так я ж у зелених в списку порохоботів ,а тут навпаки Розсмішила (якщо ти жінка) . ВСІ ЗЕБІЛИ---ВСІХ ЗНАЮТЬ,ВСІХ БАЧАТЬ ВСІМ НАВЯЗУЮТЬ СВОЮ БАРАНЯЧУ ДУМКУ. ВИ накерувалис,навчили---півкраїни здали кацапам,привели до знищення нації. крадете,крадете. А ще тупі тупішого.
10.05.2026 13:25 Відповісти
Мусора і при пороху на Донбасі зраджували, і при Зелі 90% на окупованих територіях вже кацапам служать, а на неокупованих народ тероризують, а ти тут розкарячився як кіноактриса з відомого фільму
10.05.2026 14:54 Відповісти
Были френдли фаер не надо.Кого то приняли за кацапскую дрг и начали шмалять и это в Киеве
10.05.2026 09:44 Відповісти
каждому - по рєзінострєлу.
10.05.2026 00:22 Відповісти
Нет они боевой короткострел себе требуют
10.05.2026 00:25 Відповісти
Тільки не доганяють, що завжди знайдеться більш вправний за них стрілець.
10.05.2026 00:31 Відповісти
В Молдові зброя дозволена. Статистику по злочинах знайдеш сам.
10.05.2026 00:33 Відповісти
І яку проблему це вирішило у Молдові? Яку проблему це дозволить вирішити нам? В когось руки чешуться когось підстрелити?
10.05.2026 00:40 Відповісти
Озброєнне населення - не буде нової Бучі при зраді влади як у 2022.
10.05.2026 00:43 Відповісти
Про Бучу ви мабуть лише по телевізору чули. Якби на руках у людей масово була зброя, то загинуло б не чотири сотні, а чотири тисячі мирних.
10.05.2026 00:50 Відповісти
Л - логіка.
10.05.2026 01:03 Відповісти
Кацапи були з бетеерами і танками.
10.05.2026 01:09 Відповісти
Спали вони теж мали в танках? Яких тупих зелених ботів наймають...
10.05.2026 01:13 Відповісти
ти геть дурний ?
кацапи б через страх викосили всю ту Бучу !

10.05.2026 02:33 Відповісти
Тобто захищати родину треба було лопатою?
10.05.2026 02:49 Відповісти
захищати майно, здоров'я та життя своє та своєї родини треба виборчою урною, дебіли !
так, як це роблять розумні нації у всьому світі.

коли вже до вас дійде, що на те й існує Українська Держава, щоб захищати вас через ЗСУ !

обирайте Гетьмана !
 а не ЗЄльону "какую разніцу" .
тоді будете жити, а не мучитись і вмирати !

10.05.2026 03:38 Відповісти
Тобто, у Швейцарії живуть дебіли, які не покладаються на урни?
10.05.2026 03:47 Відповісти
76% !!! швейцарців у 2016 р. відмовились від безумовної щомісячної виплати € 2 200 кожному громадянину тому що ці виплати знецінять працю і підірвуть економіку.
українці жадібно вхопили "вовіну тисячу" - загалом на 55 млрд. грн. (= € 1 млрд.) !
замість підвищення зарплат солдатам.

бидлу зброю в руки НЕ дають !

10.05.2026 04:11 Відповісти
у Швейцарії культура володіння зброєю пов'язана з багатовіковою міліційною системою формування збройних сил і свідомістю громадян по захисту країни.

в Україні срачка-горячка мати ствол обумовлена: "атвєтіть абітчіку в случає чего", "наказать мусоров" і "погонять ТЦКашників".

утрирую ?
атнють !
просто озвучив думки ЗЄльоного наріту.
10.05.2026 04:49 Відповісти
відчуваєте різницю між нацією Громадян та нарітом Дезертирів ?
шановний Герхарде ?

10.05.2026 04:52 Відповісти
Ну, наприклад, у Молдові знизилася кількість тяжких злочинів.
10.05.2026 01:48 Відповісти
Вбивства з необережності, в стані афекту, при перевищенні необхідної самооборони не є тяжкими злочинами. Умисне вбивство навпаки являється особливо тяжким злочином. Так що зменшення лише тяжких не є показовим. До того ж Молдова може бути унікальним прикладом. Інтуіція мені підказує, що у нас буде навпаки. Як щодо інших країн?
10.05.2026 02:11 Відповісти
Швейцарія та Чехія теж не показник?
10.05.2026 03:45 Відповісти
вносимо твою інтуїцію в конституцію та й поготів
10.05.2026 04:48 Відповісти
і понєслась "піф-паф" ?!

10.05.2026 04:54 Відповісти
В Молдові зброя вирішила проблему беззаконня і поменшало тих, хто хоче когось підстрелити, бо знає, що у відповідь зможе отримати кулю.
10.05.2026 10:31 Відповісти
цього не можно допускати, бо це ставить рєзінострєльщіков у нерівні умови.
10.05.2026 00:41 Відповісти
був собі колись такий національний герой мудрого американського наріту Біллі Кід.
дуже вправний стрілець, за легендами Дикого Заходу, 21 одну людину вбив, подонок.
але ж.... і на Біллі знайшовся шериф з великим кольтом.

поменше пийте віскі і не дивіться стільки вестернів!
на кожного гуд боя знайдеться бед бой.
або навпаки....

10.05.2026 01:31 Відповісти
ніхєра не зрозумів з вашого посилу. Тобто ви захищаєте рєзінострєльщіков?
10.05.2026 01:45 Відповісти
Він каже, що краще померти гідно з голими руками і кращими намірами. 😁
10.05.2026 01:51 Відповісти
я за прямі вибори Шеріфа та його помічників в громадах, яким можна довірити дотримання порядку та законності.

із відповідними правами звісно:
"покладіть руки на руль і не робіть різких рухів..."

10.05.2026 01:59 Відповісти
і да, чи дозволити нам носіння та використання зброї для самозахисту для дітей, таким як 13-річна дівчинка, на яку напав ухилянт з ножем ?

кожен повинен мати право на самозахист починаючи з дитячого садка, якщо....
"мудрий український наріт" обирає у владу всіляке ЗЄльоне гівно, яке НЕ може навести порядок на вулицях !

10.05.2026 02:06 Відповісти
на рахунок померти" я там не побачив, але бачу, що вн не має нічого проти збільшення чисельності однооких. Ну і ще противник алкоголю і американського кіно. Хоча, чесно кажучі, я теж не поціновувач Джона Уейна.
10.05.2026 02:00 Відповісти
ми живемо не у вестерні і НЕ повинні весь час боковим зором "контролювати периметр".
а ще, для володіння зброєю треба щонайменше регулярно відвідувати тир, платити за це грубі гроші і витрачати особистий час.
ви готові?
чи може краще мати голову на плечах і обирати адекватну владу, яка гарантуватиме тобі безпеку ?

10.05.2026 02:14 Відповісти
я не знав що рєзінострєльщікі відвідують тир. Ви прямо відкрили мені очі.
10.05.2026 02:18 Відповісти
як я зрозумів, дискусія йде про те, який короткоствольний кольт кращий.

у мудрого ЗЄльоного наріту, який НЕ здатен обрати адекватну владу, вже чешуться руки обрати короткоствол.

чи НЕ зарано дурням давати в руки небезпечні іграшки - одноокими тут вже не обійдешся...

10.05.2026 02:41 Відповісти
не знаю яку дискусію ви маєте на увазі. Може хтось там поряд з вами зараз дискутує про те, який короткоствольний кольт кращий. Переглянув тред і впевнився що я тут про кольти нічого не писав.
А щодо небезпечних іграшок - то їх зараз повно, отримати дозвіл на придбання пристрою для відстрілу патронів споряджених гумовими снарядами несмертельної дії, простіше простого, тому їх стає все бльше і більше. А через деякий час ми побачимо вже перестрлки рєзінострєльщіков з власниками вогнепальної зброї (як нелегальної, так і легальної), причому перемога останніх років через десять буде очевидна.
10.05.2026 02:58 Відповісти
свого часу людство винайшло Закон та Державу для дотримання правил соціального общєжитія - щоб люди не повбивали один одного.

до наших ЗЄльоних єпєнєй ці соціальні інституції, вочевидь, ще не дійшли - кільце в ніс і гайда мочити один одного гумострілами, нарізними короткостволами, "мисливськими" карабінами із складним прикладом.
нє, ну не на кулачках же битись, або дрючками кидатись - одна рука завжди гаджетом зайнята, як не як 21 сторіччя на дворі !

10.05.2026 03:48 Відповісти
закон та держава рєзінострєльщікам ніяк не заважає. Трохи була би повинна заважати підозрілим неврівноваженим бажаючим придбати компактну нарізну зброю, але часто завади зніматься за гроші, причому не державою, а окремими особами.
10.05.2026 04:22 Відповісти
так.
але ж зараз серед ЗЄльоного наріту та й самої ЗЄвлади пішла срачка-гарячка саме за легалізацію короткоствольної нарізної зброї.
якщо цим маніпулюють продавці стрілецької зброї, у яких "мисливський" карабін із складним прикладом голосіївського стрільця то є хітом продажів, то нас чекає сумне майбутнє.

10.05.2026 05:08 Відповісти
легалізація - то таке... Вся проблема - у носінні, та у відсутності законодавства про самооборону. Поки не буде законодавчої бази, то весь цей хайп до сраки, можно не звертати уваги.
А у того карабіна не складний приклад, він "ламається" навпіл по патроннік, і у складеному стані його довжина всього 41 сантиметр.
10.05.2026 05:50 Відповісти
Я за те, щоб володіти зброєю, регулярно відвідувати тир і платити за це гроші та вибирати адекватну владу. Але ніяка влада не зможе герентувати безпеку.
10.05.2026 10:35 Відповісти
Да требуем. Только мусора и власть против короткоствола. В двадцать втором у нас пол города с автоматами бегали и ничего страшного. Народ должен быть вооружён. Это стимулирует власть от принятия дурацких законов и хреново влияет на врагов. Помните как Лавров истерил когда в Киеве двадцать тысяч автоматов населению выдали?
10.05.2026 05:04 Відповісти
О !!!

нарешті відвертий глас ЗЄльоного наріта !
зброя потрібна для боротьби з мусорами та властю !

так нахєра ви самі своїми руцями цю грьобану ЗЄльону власть обирали у 2019-му році ?
щоб зараз перестріляли за невиконання нездійсненого ?

головою треба думати, а не на гашетку тиснути !

10.05.2026 05:15 Відповісти
Новоявлений ( правда обкурений) Довбуш появився,да ще і брехливий.
10.05.2026 07:45 Відповісти
Iмiтують чи нi, а факт залишаеться фактом.
10.05.2026 00:33 Відповісти
Який факт?. Я бачив тільки той факт, коли настала небезпека для громадян мусора здриснули, залишивши громадян сам на сам з злочинцем.
10.05.2026 10:37 Відповісти
Скоріше налаштовують громадську думку проти дозволу на короткостволи. І важко з цим не погодитись.
10.05.2026 00:35 Відповісти
Они это специально делают. Все происшествия со стрельбой освещают. Ещё скоро и разборки при помощи воздушек описывать начнут.
10.05.2026 05:05 Відповісти
Мені здається ,що кричать за "поганих ментов"--тільки бандити,шахраї і крадії Бо людям які хочуть жити в країні де править "бал " закон--подобається ,коли поліція наводить порядок Але ж в нас править "балом" 95 квартал,яких вибрав "мудрий нарід"
10.05.2026 07:49 Відповісти
На щастя короткостволiв украiнцям не бачити як своiх вух, доки не навчаться слухати думку друг друга, яка б ця думка не була.

Як дiти в пiсочницi ото. Чуть що - зразу за ствол)
10.05.2026 00:36 Відповісти
Услішать дамбас чи що? Почув хазарський нахрюк - стріляй.
10.05.2026 00:37 Відповісти
Ну ось завдяки такiй логiцi - короткостволи украiнцям не дозволять нiколи.
I ще правильно, маленькi ще для дорослих пристроiв.
10.05.2026 00:41 Відповісти
Хто дорослий той сам собі дозволить, щоб було чим хазар зустріти.
10.05.2026 00:44 Відповісти
Ну то сам собi дозволить - i приземлиться рочкiв на п'ять за незаконне зберiгання \ носiння, i це правильно.

Пострiляти можна в армii - ласкаво просимо. А у цивiлiзацii доведеться жити по нашим правилам
10.05.2026 00:57 Відповісти
З наградняком вже всіх приземлили? 🤣🤣🤣
10.05.2026 01:04 Відповісти
Каким правилам? Когда у бандюка нож или ствол, а у тебя вера в полицию и цивилизацию? Ну-ну. Выживают обычно пессимисты и реалисты.
10.05.2026 01:14 Відповісти
Навіть у цивілізованих країнах, на відміну від полювання і спорту, самозахист не є підставою для отримання ліцензії на зброю.
10.05.2026 01:19 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Та ти шо
10.05.2026 01:22 Відповісти
Вивчай питання. Тільки не приплітай сюди США. Це дикий край.
10.05.2026 01:25 Відповісти
Написав ти в американському інтернеті...
10.05.2026 02:51 Відповісти
В сша если что регулярные массшутинги в школах и бандитские разборки на улицах городов что между собой,что с полицией и под раздачу попадают невиновные пересичные граждане
10.05.2026 12:33 Відповісти
Не потрібно брехати. В 14 році, в 22 році, коли мусора здриснули, купа людей ходили озброєнні, але ніхто нікаого не вбивав.
10.05.2026 10:39 Відповісти
Были френдли фаеры. От страха своих за кацапские дрг принимали особенно в Киеве когда туда орки шли
10.05.2026 12:34 Відповісти
Не потрiбно брехати !
В 2021 р. МВС було зареестровано 273 правопорушень з використанням вогнепальноi зброi.
В 2022 р. МВС було зареестровано 1267 правопорушень з використанням вогнепальноi зброi.

Це - офiцiйна статистика.
Давайте вашу.
11.05.2026 11:17 Відповісти
Потрібно закони про носіння і використання короткоствольної зброї
10.05.2026 03:15 Відповісти
тупість "биків" ніяким законом не виправиш !

у нас же прийнято "наказать" абітчика за криве слово або погляд.
та й "справедливість" проти мусоров та ТЦКашників встановити прям тут і зараз, не вилазячи з власної автівки.
всі ж підряд конституціоналісти, краще судей Конституційного суду в Основному законі розбираються.

10.05.2026 04:31 Відповісти
Так люди вже почали краще розбиратися в Конституції, ніж судді конституційного суду. А що не так. Як показує практика велика кількість суддів не знають даже Конституції.
10.05.2026 10:42 Відповісти
Сильно схоже що коменти замовляло МВС-якщо кожне падло буде знати що може бути ствол у опонента то може мозок включить?Чи коментатори не здатні думати?У нас зараз незаконних стволів тисячі -а стріляють з травматів?На думки не наводить.А якби хоч у когось був ствол у Голсієвому то може і сцикунів з поліції захистили б?
10.05.2026 08:31 Відповісти
 
 