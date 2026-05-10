Бійка зі стріляниною сталася у Подільському районі Києва: поліція затримала стрільця

У суботу, 9 травня, у Подільському районі Києва сталася стрілянина. На місці події працюють правоохоронці.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про інцидент?

Попередньо встановлено, що під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка, у ході якої один із них дістав травматичний пістолет та здійснив декілька пострілів у бік опонента. Потерпілий у задовільному стані.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та патрульні поліцейські, які встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Читайте також: Конфлікт між водіями спричинив стрілянину в Голосіївському районі Києва, - Нацполіція