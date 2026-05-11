Подрались, а затем устроили стрельбу: на Ривненщине двух мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями. ФОТО

В селе Витковичи Ривненского района полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который после драки открыл стрельбу возле кафе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Полиция Ривненской области.

Инцидент произошел ночью 10 мая в селе Витковичи.

Как произошла стрельба

По данным полиции, между компаниями мужчин возник конфликт, переросший в драку.

После этого 32-летний местный житель поехал домой, взял охотничье ружье и вернулся в кафе.

Во время стычки мужчина получил телесные повреждения по телу и голове.

Впоследствии он достал из автомобиля оружие, дважды выстрелил в воздух, а затем открыл огонь в сторону 27-летнего односельчанина и 51-летнего местного жителя.

Что известно

В результате стрельбы оба мужчины получили огнестрельные ранения в бедра и были госпитализированы.

Полицейские изъяли гильзы, зарегистрированный дробовик и другие вещественные доказательства.

После драки состояние самого стрелка ухудшилось, поэтому его также госпитализировали.

Правоохранители задержали мужчину и обеспечили круглосуточную охрану в медучреждении.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство с применением огнестрельного оружия.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

