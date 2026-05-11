РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11688 посетителей онлайн
Новости Фото
1 529 18

Подрались, а затем устроили стрельбу: на Ривненщине двух мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями. ФОТО

В селе Витковичи Ривненского района полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который после драки открыл стрельбу возле кафе. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Полиция Ривненской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Инцидент произошел ночью 10 мая в селе Витковичи.

Как произошла стрельба

По данным полиции, между компаниями мужчин возник конфликт, переросший в драку.

После этого 32-летний местный житель поехал домой, взял охотничье ружье и вернулся в кафе.

Во время стычки мужчина получил телесные повреждения по телу и голове.

Впоследствии он достал из автомобиля оружие, дважды выстрелил в воздух, а затем открыл огонь в сторону 27-летнего односельчанина и 51-летнего местного жителя.

Читайте: Дети срывали сирень возле частного дома: мужчина открыл стрельбу в Черкассах, - Нацполиция

В Ровенской области задержали мужчину, ранившего двух человек из ружья
В Ровенской области задержали мужчину, ранившего двух человек из ружья
В Ровенской области задержали мужчину, ранившего двух человек из ружья
В Ровенской области задержали мужчину, ранившего двух человек из ружья

Что известно 

В результате стрельбы оба мужчины получили огнестрельные ранения в бедра и были госпитализированы.

Полицейские изъяли гильзы, зарегистрированный дробовик и другие вещественные доказательства.

После драки состояние самого стрелка ухудшилось, поэтому его также госпитализировали.

Правоохранители задержали мужчину и обеспечили круглосуточную охрану в медучреждении.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство с применением огнестрельного оружия.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военный открыл стрельбу возле магазина в Запорожье: ранены подросток и мужчина

В Ровенской области задержали мужчину, ранившего двух человек из ружья
В Ровенской области задержали мужчину, ранившего двух человек из ружья
В Ровенской области задержали мужчину, ранившего двух человек из ружья
В Ровенской области задержали мужчину, ранившего двух человек из ружья
В Ровенской области задержали мужчину, ранившего двух человек из ружья
В Ровенской области задержали мужчину, ранившего двух человек из ружья

Автор: 

задержание (6539) ранение (3358) стрельба (3330) Ровенская область (1337)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Дивно, шо в статті не дописали "міліціянти не втекли, а навпаки - прибули і героїчно затримали! Ось бачите до чого призводить зброя в населення?"
показать весь комментарий
11.05.2026 16:12 Ответить
+2
Так вони ж традиційно прибули, коли все вже скінчилося
Іноді спостерігаю такі "вистави" з вікна, - у сусідньому будинку хтось назло сусідам продав свою квартиру ромам, і тепер вони не сумують. Щотижня в теплу пору року там якісь крики, бійки, гвалт...
... а потім, коли все затихає, прибуває поліція 😂
показать весь комментарий
11.05.2026 16:19 Ответить
+2
А мудрый нарид еще и вымагает для себя легализацию короткоствольного оружия.Вы же перестреляете друг друга додики .Нет уж ваш уровень это травмат максимум.Или опять скажете что это ментовская постанова. Ну а если руки чешутся пострелять или хотите пар выпустить то welcome в рекрутинговый центр или тцк and to the frontline.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивно, шо в статті не дописали "міліціянти не втекли, а навпаки - прибули і героїчно затримали! Ось бачите до чого призводить зброя в населення?"
показать весь комментарий
11.05.2026 16:12 Ответить
Так вони ж традиційно прибули, коли все вже скінчилося
Іноді спостерігаю такі "вистави" з вікна, - у сусідньому будинку хтось назло сусідам продав свою квартиру ромам, і тепер вони не сумують. Щотижня в теплу пору року там якісь крики, бійки, гвалт...
... а потім, коли все затихає, прибуває поліція 😂
показать весь комментарий
11.05.2026 16:19 Ответить
Не поліція, а владоохоронці.
показать весь комментарий
11.05.2026 20:26 Ответить
Так будь-ласка купуйте собі дробовик. Це не заборонено.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:20 Ответить
Один пішов додому по рушницю. Бо гарантовано знав що в противника рушниці немає. Чи пішов би він по рушницю знаючи що в супротивника є пістолет??? Саме в цьому вся суть- дозволу на володіння вогнепальною короткостовбуровою зброєю адекватними людьми.
показать весь комментарий
11.05.2026 20:23 Ответить
Один пішов додому по рушницю. Бо гарантовано знав що в противника рушниці немає. Чи пішов би він по рушницю знаючи що в супротивника є пістолет??? Саме в цьому вся суть- дозволу на володіння вогнепальною короткостовбуровою зброєю адекватними людьми.
показать весь комментарий
11.05.2026 20:23 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2026 16:17 Ответить
Напевно як завжди багатодітні заброньовані, доречі одне із самих дурних видів бронювання на мою думку 🤬
показать весь комментарий
11.05.2026 16:20 Ответить
..а хіба не помітили, як у тих, хто мав двох дітей навіть старшого шкільного віку у 2023-25роках раптово понароджувалися дітки?...
просто якись ло-кальний "демографічний вибух"..
звісно, краще вже так, чим масовий заплив через Тису ..
показать весь комментарий
11.05.2026 17:19 Ответить
А ти уявляєш, як три чи більше дітей благополучно підняти матері-одиначці самотужки? Ти пробував один хоча б з двома малолітніми дітьми один місяць прожити, але не в час відпустки, а по повній програмі - ти на роботі, школа, садочок, гуртки, спортивні секції, прання, кухня, хвороби, травми, поліклініки, домашні завдання? А ще важливо приділяти увагу дозвіллю дітей, бо вибравши пріорітетом бізнес і заробітки можеш з великою долею імовірності на виході отримати наркоманів. Я бачив біду, до якої приводить недогляд через бізнес навіть небагатодітні, заможні і повні сім'ї. Коли отримаєш досвід, перестанеш дурню писати.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:05 Ответить
Угу. Класно, багатодітні весь час на пільгах, ще й батько однієї дитини має йти воювати ( навіть з хворобами) , а багатодітний спокійно в спорт зал, на літо відпочити. Я вже не кажу про тих у кого ні сім'ї, ні дітей. Не ображайтеся але моя думка не змінилася.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:10 Ответить
так побилися, що одяг один з одного зривали?
і штани?
показать весь комментарий
11.05.2026 16:21 Ответить
А мудрый нарид еще и вымагает для себя легализацию короткоствольного оружия.Вы же перестреляете друг друга додики .Нет уж ваш уровень это травмат максимум.Или опять скажете что это ментовская постанова. Ну а если руки чешутся пострелять или хотите пар выпустить то welcome в рекрутинговый центр или тцк and to the frontline.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:22 Ответить
Дайте народові зброю!!!
показать весь комментарий
11.05.2026 16:29 Ответить
Дивно, що в наших села ще є такі активні чоловіки... А чому вони не на фронті? Мабуть село не бідне і це зчіпилися два місцевих "голігархи", що від армії відкупилися...
показать весь комментарий
11.05.2026 16:39 Ответить
Вранье это все ухылянтское что из сел всех повыгребали на фронт и некому воевать.Сам лично из села и знаю одного дезертира пардон сзчшника,который после первого же боя сдрыснул домой и теперь прячется боясь на улицу выйти и двоих таких же военнообязанных
показать весь комментарий
11.05.2026 17:11 Ответить
Москвороті у нас на Україні переважно по містах мешкають. З якого ж ти села взявся весь такий москворотий? Та ще й брехунами тут всіх обзиваєш? Я мав на увазі нормальних мужиків, а не сзчешників і блатних, - віком до 25-ти і після 60-ти та з відстрочками
показать весь комментарий
11.05.2026 20:02 Ответить
Поїхав за рушницею, час згаяв, а був би пісталєт , швиденько б "захистився" від відвідувачів кафе у яких теж повинні бути пісталєти про що тут багато дописувачів мріють.
показать весь комментарий
11.05.2026 19:44 Ответить
 
 