Подрались, а затем устроили стрельбу: на Ривненщине двух мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями. ФОТО
В селе Витковичи Ривненского района полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который после драки открыл стрельбу возле кафе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Полиция Ривненской области.
Инцидент произошел ночью 10 мая в селе Витковичи.
Как произошла стрельба
По данным полиции, между компаниями мужчин возник конфликт, переросший в драку.
После этого 32-летний местный житель поехал домой, взял охотничье ружье и вернулся в кафе.
Во время стычки мужчина получил телесные повреждения по телу и голове.
Впоследствии он достал из автомобиля оружие, дважды выстрелил в воздух, а затем открыл огонь в сторону 27-летнего односельчанина и 51-летнего местного жителя.
Что известно
В результате стрельбы оба мужчины получили огнестрельные ранения в бедра и были госпитализированы.
Полицейские изъяли гильзы, зарегистрированный дробовик и другие вещественные доказательства.
После драки состояние самого стрелка ухудшилось, поэтому его также госпитализировали.
Правоохранители задержали мужчину и обеспечили круглосуточную охрану в медучреждении.
Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство с применением огнестрельного оружия.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Іноді спостерігаю такі "вистави" з вікна, - у сусідньому будинку хтось назло сусідам продав свою квартиру ромам, і тепер вони не сумують. Щотижня в теплу пору року там якісь крики, бійки, гвалт...
... а потім, коли все затихає, прибуває поліція 😂
просто якись ло-кальний "демографічний вибух"..
звісно, краще вже так, чим масовий заплив через Тису ..
