Мужчина стрелял в полицейских в Хмельницкой области: погиб правоохранитель, есть раненый
В Хмельницкой области мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов. В результате один сотрудник правоохранительных органов погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сегодня, 15 мая, около 14:35 в селе Терловка Летичевской территориальной громады Хмельницкого района во время проверки документов у водителя, который был лишен права управления транспортными средствами по решению суда, совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции.
Предварительно известно, что в результате инцидента один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Подозреваемый сбежал с места происшествия. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные меры по установлению его местонахождения и задержанию.
На территории Хмельницкого района введена специальная полицейская операция. На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты и руководство полиции области. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.
