Мужчина стрелял в полицейских в Хмельницкой области: погиб правоохранитель, есть раненый

В Хмельницкой области мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов. В результате один сотрудник правоохранительных органов погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Сегодня, 15 мая, около 14:35 в селе Терловка Летичевской территориальной громады Хмельницкого района во время проверки документов у водителя, который был лишен права управления транспортными средствами по решению суда, совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции.

Предварительно известно, что в результате инцидента один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Читайте: Подрались, а потом открыли стрельбу: в Ровенской области двух мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями. ФОТО

Подозреваемый сбежал с места происшествия. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные меры по установлению его местонахождения и задержанию.

На территории Хмельницкого района введена специальная полицейская операция. На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты и руководство полиции области. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

Читайте: Мужчина угрожал устроить взрыв в доме в Киеве: жильцов многоэтажки эвакуировали, нарушителя задержали