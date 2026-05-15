Мужчина стрелял в полицейских в Хмельницкой области: погиб правоохранитель, есть раненый

В Хмельницкой области мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов. В результате один сотрудник правоохранительных органов погиб, еще один получил ранения.

"Сегодня, 15 мая, около 14:35 в селе Терловка Летичевской территориальной громады Хмельницкого района во время проверки документов у водителя, который был лишен права управления транспортными средствами по решению суда, совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции.

Предварительно известно, что в результате инцидента один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Подозреваемый сбежал с места происшествия. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные меры по установлению его местонахождения и задержанию.

На территории Хмельницкого района введена специальная полицейская операция. На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты и руководство полиции области. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

Топ комментарии
+29
щоб зняти питання,хай покажуть відео з бодікамер,але ж його ж не буде???
15.05.2026 15:55 Ответить
+26
Ви статтю читали, чи тільки заголовок???

А потім такі, як Ви будуть нити - а де була поліція/ТЦК - коли таке бидло, позбавлене прав вбив людей на зупинці/пішохідному переході і т.і.
15.05.2026 15:51 Ответить
+23
Люди все розуміють, люди не дурні!
15.05.2026 15:52 Ответить
Квартальну?? Це стьоб такий??? Ще імені 95'зеленого назвіть..

Крім того - от прикиньте, скільки років депутати той закон будуть коригувати та приймати..а потім зе! затверджувати..
15.05.2026 19:24 Ответить
