Схема прикриття "порноофісів" у Нацполіції: затримано керівників ГУНП у трьох областях. ФОТОрепортаж
Під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.
Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Перші офіційні деталі
За його словами, Офіс генерального прокурора за оперативного супроводу СБУ викрив корупційну схему у Національній поліції.
За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих "порноофісів".
"Йдеться про приміщення, де незаконно створювали, виготовляли та поширювали через інтернет відеопродукцію еротичного і порнографічного характеру. Сьогодні одночасно проводяться слідчі дії у трьох головних управліннях Національної поліції", - підтвердив він.
Мета операції – встановити всіх посадовців, які могли бути залучені до схеми, перевірити роль кожного та надати правову оцінку діям керівників поліції, які замість протидії злочинності могли забезпечувати її прикриття.
Посередник - водій заступника голови МВС
"За нашими даними, посередником у схемі був водій одного із заступників Міністра внутрішніх справ України. Використовуючи зв’язки серед керівного складу Нацполіції, він домовлявся з посадовцями про невтручання у роботу таких "порноофісів".
За щомісячну неправомірну вигоду керівники поліції мали не вживати заходів реагування, не документувати правопорушення, не припиняти незаконну діяльність та завчасно попереджати про можливі перевірки.
Ціна питання
Розмір "абонплати" становив 20 тис. доларів США щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще 5 тис. доларів США отримував посередник.
Щоб приховати схему, її учасники використовували умовні позначення, спілкувалися через месенджери, а деталі домовленостей обговорювали у приватному порядку.
Хід розслідування
- Під час розслідування задокументовано кілька епізодів передачі коштів.
У лютому 2026 року посередник отримав 45 тис. доларів США. Частина цих коштів, за даними слідства, призначалася керівництву поліції однієї з областей, частина - самому посереднику.
У квітні 2026 року він отримав ще 25 тис. доларів США: 20 тис. доларів США мали бути передані одному із заступників начальника обласного управління поліції, 5 тис. доларів США залишалися посереднику.
Також задокументовано передачу 20 тис. доларів США посадовцю поліції іншої області через його близьку особу, яка не була обізнана про злочинні наміри. Надалі зафіксовано ще одну передачу 20 тис. доларів США цьому ж посадовцю.
Затримання
Як зазначив Кравченко, сьогодні посередника затримали після одержання чергового траншу в 25 тис. доларів США. У цьому епізоді 20 тис. доларів США також призначалися одному з керівників обласної поліції, 5 тис. доларів США - йому.
На даний час у межах кримінального провадження одному з правоохоронців повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Як своєю чергою інформує Нацполіція, у межах досудового розслідування правоохоронці затримали:
- начальника ГУНП в Івано-Франківській області;
- заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області;
- першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області;
- заступника начальника ГУНП в Житомирській області;
- водія автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який за версією слідства, виконував роль посередника.
Операція проводиться за сприяння Міністра внутрішніх справ України та ДВБ Національної поліції.
Невідкладні слідчі дії тривають.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(Сарказм)
Авакін з гройсманом і яценюком це робили залучивши вертольоти по Україні, з ДСНС!! Чоботарь, може надати і методичну допомогу черговим діям МВС, СБУ, ДБР, ГПУ, суддівських, з адресами і прізвищами, ще з часів кучми-піскуна-співучого вареника….
Дуже переживаю за МВС, як вони виживають в оточенні агресивних неадекватних громадян... 😁
Всі до єдиного, без сумніву. Якщо навіть особисто не приймали участь саме у цьому "бізнесі", то стовідсотково знали про нього.
2. Відповідно, основний обсяг знімання нового - відбувається в місцях, де це дешево і грошей вистачає учасникам: або зовсім непрофесійне індивідуальне, або бананові республіки.
А ось тут і вступають в гру низові поліцаї та дрібні злочинці.
Дискутувати щодо "що там знімати, все ж звичайно, сунув-винув, в варіаціях" - беззмістовно. Комусь воно потрібне, так же як і чорна ікра, від якої особисто мене - верне аж до блювотиння, як таке лайно можна їсти...
Якийсь лядський сюр (чи сюжет для манги про недалеке майбутнє).
А не пробували такими розодягнутими "спецами" СБУ провести обшуки обласних військово-цивільних адміністраціях областей? Там 50% грошей з бюджету, там завишені ціни на все, там крадеться з оборони.
Правда на зоні, але це вже нюанси.
Прикривав "порноофіси" та отримував за це хабарі, а тепер буде кілька років сидіти на зоні та прикривати рукою своє дупло.
Карма!!!
😂😂😂
От вам і країна мрій коміка-президента: керує країною завгосп, "рішає" з мусорами водій замміністра, лікарі та воєнкоми стають мільйонерами...