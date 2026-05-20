Схема прикриття "порноофісів" у Нацполіції: затримано керівників ГУНП у трьох областях. ФОТОрепортаж

Під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Перші офіційні деталі

За його словами, Офіс генерального прокурора за оперативного супроводу СБУ викрив корупційну схему у Національній поліції.

обшуки в нацполіції
За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих "порноофісів".

"Йдеться про приміщення, де незаконно створювали, виготовляли та поширювали через інтернет відеопродукцію еротичного і порнографічного характеру. Сьогодні одночасно проводяться слідчі дії у трьох головних управліннях Національної поліції", - підтвердив він.

Мета операції – встановити всіх посадовців, які могли бути залучені до схеми, перевірити роль кожного та надати правову оцінку діям керівників поліції, які замість протидії злочинності могли забезпечувати її прикриття.

Посередник - водій заступника голови МВС

"За нашими даними, посередником у схемі був водій одного із заступників Міністра внутрішніх справ України. Використовуючи зв’язки серед керівного складу Нацполіції, він домовлявся з посадовцями про невтручання у роботу таких "порноофісів".

За щомісячну неправомірну вигоду керівники поліції мали не вживати заходів реагування, не документувати правопорушення, не припиняти незаконну діяльність та завчасно попереджати про можливі перевірки.

Ціна питання

Розмір "абонплати" становив 20 тис. доларів США щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще 5 тис. доларів США отримував посередник.

Щоб приховати схему, її учасники використовували умовні позначення, спілкувалися через месенджери, а деталі домовленостей обговорювали у приватному порядку.

Хід розслідування

  • Під час  розслідування задокументовано кілька епізодів передачі коштів.

    У лютому 2026 року посередник отримав 45 тис. доларів США. Частина цих коштів, за даними слідства, призначалася керівництву поліції однієї з областей, частина - самому посереднику.

    У квітні 2026 року він отримав ще 25 тис. доларів США: 20 тис. доларів США мали бути передані одному із заступників начальника обласного управління поліції, 5 тис. доларів США залишалися посереднику.

    Також задокументовано передачу 20 тис. доларів США посадовцю поліції іншої області через його близьку особу, яка не була обізнана про злочинні наміри. Надалі зафіксовано ще одну передачу 20 тис. доларів США цьому ж посадовцю.

Затримання

Як зазначив Кравченко, сьогодні посередника затримали після одержання чергового траншу в 25 тис. доларів США. У цьому епізоді 20 тис. доларів США також призначалися одному з керівників обласної поліції, 5 тис. доларів США - йому.

На даний час у межах кримінального провадження одному з правоохоронців повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Як своєю чергою інформує Нацполіція, у межах досудового розслідування правоохоронці затримали:

  • начальника ГУНП в Івано-Франківській області;
  • ⁠заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області;
  • першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області;
  • заступника начальника ГУНП в Житомирській області;
  • водія автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який за версією слідства, виконував роль посередника.

Операція проводиться за сприяння Міністра внутрішніх справ України та ДВБ Національної поліції.

Невідкладні слідчі дії тривають.

Нацполіція порнографія порностудія Івано-Франківська область Кравченко Руслан
Топ коментарі
+22
Та як ви заїбали, дайте порно бізнесу легальність і відчепіться від нього.
20.05.2026 11:16 Відповісти
+12
Давним-давно пора легалізувати в країні порнографію та проституцію і забезпечити додаткові надходження до бюджету, а не в кишені смердючих мусорів, як це зроблено в більшості країн Європи
20.05.2026 11:22 Відповісти
+11
Нічого нового, мусора як були 3,14дарами, так і залишились...😡
20.05.2026 11:17 Відповісти
порномусора - це щось новеньке )
20.05.2026 11:13 Відповісти
Нічого нового, мусора як були 3,14дарами, так і залишились...😡
20.05.2026 11:17 Відповісти
Навчені красти! і Кришувати!
20.05.2026 11:17 Відповісти
Робити я не хочу, а красти я боюсь, піду я до поліції, таким я там згожуся.
20.05.2026 11:20 Відповісти
Щось новеньке? Мосорилі завжди кришували повій,наркоту,порно і т.п...падли.
20.05.2026 11:20 Відповісти
Нічого нового. Для тих, хто тільки прибув з Марсу: у нас вся порно та наркоіндустрія контролюються поліцаями. Ну так вийшло.... Стара совкова традиція: хто що стереже, той те і має.
20.05.2026 11:34 Відповісти
Ага, щоб бабісікі йшли в бюджет, а не на кармани мєсной братви?) Захотів він.
(Сарказм)
20.05.2026 11:33 Відповісти
А хто ж має прикривати порноіндустрію?
20.05.2026 11:17 Відповісти
Питання значно ширше: якщо легалізувати порнографію і проституцію, то з чого будуть харчуватись братки та поліцаї (цілі відділи з протидії торгівлі людьми та керівництво МВС, як бачимо)?
20.05.2026 11:45 Відповісти
Хороше в цій новині))В Україні є порностудії)Італії,Америці...ж не заважає це))Погана новина : покривали,бо це нелегально,тобто як мінімум без оподаткування.
20.05.2026 11:18 Відповісти
Так це ж уже було у МВС ??
Авакін з гройсманом і яценюком це робили залучивши вертольоти по Україні, з ДСНС!! Чоботарь, може надати і методичну допомогу черговим діям МВС, СБУ, ДБР, ГПУ, суддівських, з адресами і прізвищами, ще з часів кучми-піскуна-співучого вареника….
20.05.2026 11:18 Відповісти
це не порно офіси ,а "прілічниє дома "
20.05.2026 11:21 Відповісти
Ну чим ще поліції займатися?За це їм роші з бюджету йдуть,а нарід часто в коментраях захищає ще й.
20.05.2026 11:22 Відповісти
Чим займається поліція? Відповідь на це питання завжди була відома - повіями, гральним бізнесом, просто бізнесом, пограбуваннями, поборами, рекетом, наркотиками, крадіжками тощо...
20.05.2026 11:27 Відповісти
Честь офіцера
20.05.2026 11:22 Відповісти
Нацполіція = ОПГ.
20.05.2026 11:23 Відповісти
Стрілянини та масакри не було?

Дуже переживаю за МВС, як вони виживають в оточенні агресивних неадекватних громадян... 😁
20.05.2026 11:23 Відповісти
"Мета операції - встановити всіх посадовців, які могли бути залучені до схеми"
Всі до єдиного, без сумніву. Якщо навіть особисто не приймали участь саме у цьому "бізнесі", то стовідсотково знали про нього.
20.05.2026 11:24 Відповісти
Не розумію. Що нового можна придумувати в цій темі. Зустрілись, попили чайку, роздяглися, відсмоктала, відлизав, позапихали в різні діри все шо можна й не можна, бризнув, все. Де тут тема для фантазій щоб можна було зацікавлювати тих хто за це ще й готовий платити бабло?
20.05.2026 11:28 Відповісти
Є доволі жорсткі відео.А є навіть з вбивствами.Їх під замовлення знімають.
20.05.2026 11:42 Відповісти
Прожив 68 років і не знав про таке. Так це ж тільки хворі люди таке можуть дивитись. Точно, світ сходить з розуму... Навіть те прикрасне статеве почуття, що є у чоловіка до жінки, а у жінки до чоловіка це такий прекрасний інстинкт і те ссуки споганили...
20.05.2026 11:48 Відповісти
Наші дівки їхали в Дубаї,з ними там жахливі речі робили.Зоофілія наприклад.Он одну україночку добряче були побили,хоча і жива залишилася,а місцева поліція там сказала,що вона впала.Для шейхів і окремо порно знімають.
20.05.2026 11:55 Відповісти
1. Саме тому зараз "традиційна" порноіндустрія країн, де порнографія легалізована, переживає велику кризу - знято просто мегатонни прону, ним успішно через цифрові платформи торгують за копійки. Знімати нове студійно - тупо немає грошей достатніх для "зірок" індустрії. Тому такого "нового" - тільки у найвідоміших "студій/брендів".
2. Відповідно, основний обсяг знімання нового - відбувається в місцях, де це дешево і грошей вистачає учасникам: або зовсім непрофесійне індивідуальне, або бананові республіки.

А ось тут і вступають в гру низові поліцаї та дрібні злочинці.

Дискутувати щодо "що там знімати, все ж звичайно, сунув-винув, в варіаціях" - беззмістовно. Комусь воно потрібне, так же як і чорна ікра, від якої особисто мене - верне аж до блювотиння, як таке лайно можна їсти...
20.05.2026 12:31 Відповісти
Ділитися треба було...
20.05.2026 11:30 Відповісти
СБУ у повному обладунку ловлять порно-ментів
Якийсь лядський сюр (чи сюжет для манги про недалеке майбутнє).
20.05.2026 11:32 Відповісти
це такий конвеєр , дають розвиток порно бізнесу , обходячі налоги в казну ,потім прикривають ,і гроші далі йдуть на нелегальний розвиток . Замість того шоб дати легально працювати ,та шоб гроші йшли до налогів в державу , захищати дівчат з порноіндустрії ,вони їх ставлять в залежність і грабують ...
20.05.2026 11:32 Відповісти
Кому дати легально працювати7 Чоловікам букде економічне бронювання? Чи жінок в порно,а чоловіків в скелю і на війну? Можна дозволити.,ише після вівйни і все.
20.05.2026 11:43 Відповісти
Класна тема по відволіканню уваги від "Династії" і встановлення невідомого паренька із плівок Міндіча - Вови. Поліцію не любить значна частина населення через її допомогу ТЦК і корупцію при нинішній владі. Бо навіть при Янику поліція не так була забруднена в політичних ігрищах. Гарна тема від Генеральної прокуратури.
А не пробували такими розодягнутими "спецами" СБУ провести обшуки обласних військово-цивільних адміністраціях областей? Там 50% грошей з бюджету, там завишені ціни на все, там крадеться з оборони.
20.05.2026 11:33 Відповісти
Найбільші злочинці і корупціонери це самі поліцейські!
20.05.2026 11:36 Відповісти
Не поліцейські, а мусорня. А в цілому це секрет Полішинеля, який відомий кожному українцю.
20.05.2026 11:38 Відповісти
Звичайно, звичайно. Міндічі і все оточення Бубочки самі чесні і самі пітріотичні. Єдине зло в Україні під час війни - це поліція. Міста і села кишать російськими агентами, які наводять ракети і дрони на важливі об'єкти, такі навіть сидять у владних кабінетах - гинуть люди, знищуються заводи, фабрики, склади..., а спецслужби замість виявлення і документування зрадників, документують порнографію. А ще цікаво почути, а хто призначив цих керівників поліції? Невже Байден, Трамп, Меркель чи Мерц?
20.05.2026 11:52 Відповісти
Те, що в більшості нормальних адекватних країн давним-давно легалізовано і приносить чималий дохід бюджету, в Україні лицемірно загнано в тінь і кормить всіх цих прогнивших мусорів. Невже не зрозуміло, що проституція і порнографія як існували, так і будуть існувати завжди, ніякі заборони тут не діють, тим більше в ******** умовах.
20.05.2026 11:37 Відповісти
Ви до цього часу вірите, що "порноофіси" годують тільки мусорів? Помиляєтеся, навіть один кабінет не зміг би працювати, якби свою долю не отримували місцева влада, прокурори, СБУ... Невже влада не чула про такі офіси і не користувалася ними? Не знають, що потрібно робити? Про що мова, коли в центрі Києва працювали бізнес-офіси головних зрадників України, як приклад, Андрія Деркача і "відмивали" та вивозили мільярди за кордон і не забували "двушку" возити на москву. То думаєте влада про ці колцентри і офіси не знала і не знає? А в областтях існують цілі шахрайські колцентри, мета яких обдурити і заволодіти грошима українців і навіть європейців. То хтось думає, що про них влада не знає? Запитайте у Колі Котлєти - кума Єрмака, він розповість як все це діє і хто з цього має.
20.05.2026 12:00 Відповісти
Тепер затримані будуть приймати участь у еротичних сценах в якості моделей.
Правда на зоні, але це вже нюанси.
20.05.2026 11:46 Відповісти
Правильно, для чого декриміналізувати проституцію та порно - з цього ж бабки косити можна
20.05.2026 11:49 Відповісти
І скажіть, що в цьому випадку життя справедливе!
Прикривав "порноофіси" та отримував за це хабарі, а тепер буде кілька років сидіти на зоні та прикривати рукою своє дупло.
Карма!!!
😂😂😂
20.05.2026 11:54 Відповісти
посередником у схемі був водій одного із заступників Міністра внутрішніх справ України Джерело: https://censor.net/ua/n4004135
От вам і країна мрій коміка-президента: керує країною завгосп, "рішає" з мусорами водій замміністра, лікарі та воєнкоми стають мільйонерами...
20.05.2026 12:15 Відповісти
Знову зе буде вечером гундосити про "збиття дронів та заключення непотрібних договорів"
20.05.2026 12:53 Відповісти
Ось робота мусорні, а ви кажете - захищати людей від терористів, іти воювати? Вони тум сидять саме для цього і всі знають чим вони займаються
20.05.2026 12:59 Відповісти
А не просто б було лігалізувати простітуцію?Згадайте голандію,німеччину.Там простітуція лігалізована.Навіть консервативна британія частково лігалізувала.Че в Україні свої особливі "скрепи".
20.05.2026 13:19 Відповісти
 
 