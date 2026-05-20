Схема прикрытия "порноофисов" в Нацполиции: задержаны руководители ГУНП в трех областях. ФОТОрепортаж
В ходе масштабной операции по очистке системы Национальной полиции от коррупции была раскрыта схема прикрытия "порноофисов" в трёх областях.
Об этом сообщил в Telegram-канале генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Первые официальные подробности
По его словам, Офис генерального прокурора при оперативном сопровождении СБУ раскрыл коррупционную схему в Национальной полиции.
По данным следствия, руководство территориальных подразделений полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях могло обеспечивать беспрепятственную работу сети так называемых "порноофисов".
"Речь идет о помещениях, где незаконно создавали, изготавливали и распространяли через интернет видеопродукцию эротического и порнографического характера. Сегодня одновременно проводятся следственные действия в трех главных управлениях Национальной полиции", — подтвердил он.
Цель операции – установить всех должностных лиц, которые могли быть вовлечены в схему, проверить роль каждого и дать правовую оценку действиям руководителей полиции, которые вместо противодействия преступности могли обеспечивать ее прикрытие.
Посредник – водитель заместителя главы МВД
"По нашим данным, посредником в схеме был водитель одного из заместителей министра внутренних дел Украины. Используя связи среди руководящего состава Нацполиции, он договаривался с должностными лицами о невмешательстве в работу таких "порноофисов".
За ежемесячную неправомерную выгоду руководители полиции должны были не принимать мер реагирования, не документировать правонарушения, не пресекать незаконную деятельность и заблаговременно предупреждать о возможных проверках.
Цена вопроса
Размер "абонплаты" составлял 20 тыс. долларов США ежемесячно для руководства регионального подразделения полиции. Еще 5 тыс. долларов США получал посредник.
Чтобы скрыть схему, ее участники использовали условные обозначения, общались через мессенджеры, а детали договоренностей обсуждали в частном порядке.
Ход расследования
- В ходе расследования зафиксировано несколько эпизодов передачи средств.
В феврале 2026 года посредник получил 45 тыс. долларов США. Часть этих средств, по данным следствия, предназначалась руководству полиции одной из областей, часть — самому посреднику.
В апреле 2026 года он получил еще 25 тыс. долларов США: 20 тыс. долларов США должны были быть переданы одному из заместителей начальника областного управления полиции, 5 тыс. долларов США оставались посреднику.
Также задокументирована передача 20 тыс. долларов США должностному лицу полиции другой области через его близкого человека, который не был осведомлен о преступных намерениях. В дальнейшем зафиксирована еще одна передача 20 тыс. долларов США этому же должностному лицу.
Задержание
Как отметил Кравченко, сегодня посредника задержали после получения очередного транша в 25 тыс. долларов США. В этом эпизоде 20 тыс. долларов США также предназначались одному из руководителей областной полиции, 5 тыс. долларов США — ему.
В настоящее время в рамках уголовного производства одному из правоохранителей сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за несовершение действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Как, в свою очередь, сообщает Нацполиция, в рамках досудебного расследования правоохранители задержали:
- начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;
- заместителя начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;
- первого заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области;
- заместителя начальника ГУНП в Житомирской области;
- водителя автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД", который, по версии следствия, выполнял роль посредника.
Операция проводится при содействии Министра внутренних дел Украины и ГВБ Национальной полиции.
Неотложные следственные действия продолжаются.
(Сарказм)
Авакін з гройсманом і яценюком це робили залучивши вертольоти по Україні, з ДСНС!! Чоботарь, може надати і методичну допомогу черговим діям МВС, СБУ, ДБР, ГПУ, суддівських, з адресами і прізвищами, ще з часів кучми-піскуна-співучого вареника….
Дуже переживаю за МВС, як вони виживають в оточенні агресивних неадекватних громадян... 😁
Всі до єдиного, без сумніву. Якщо навіть особисто не приймали участь саме у цьому "бізнесі", то стовідсотково знали про нього.
Якийсь лядський сюр (чи сюжет для манги про недалеке майбутнє).
А не пробували такими розодягнутими "спецами" СБУ провести обшуки обласних військово-цивільних адміністраціях областей? Там 50% грошей з бюджету, там завишені ціни на все, там крадеться з оборони.
Правда на зоні, але це вже нюанси.
Прикривав "порноофіси" та отримував за це хабарі, а тепер буде кілька років сидіти на зоні та прикривати рукою своє дупло.
Карма!!!
😂😂😂