Схема прикрытия "порноофисов" в Нацполиции: задержаны руководители ГУНП в трех областях. ФОТОрепортаж

В ходе масштабной операции по очистке системы Национальной полиции от коррупции была раскрыта схема прикрытия "порноофисов" в трёх областях.

Об этом сообщил в Telegram-канале генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые официальные подробности

По его словам, Офис генерального прокурора при оперативном сопровождении СБУ раскрыл коррупционную схему в Национальной полиции.























По данным следствия, руководство территориальных подразделений полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях могло обеспечивать беспрепятственную работу сети так называемых "порноофисов".

"Речь идет о помещениях, где незаконно создавали, изготавливали и распространяли через интернет видеопродукцию эротического и порнографического характера. Сегодня одновременно проводятся следственные действия в трех главных управлениях Национальной полиции", — подтвердил он.

Цель операции – установить всех должностных лиц, которые могли быть вовлечены в схему, проверить роль каждого и дать правовую оценку действиям руководителей полиции, которые вместо противодействия преступности могли обеспечивать ее прикрытие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Нацполиции Выговский не подавал в отставку

Посредник – водитель заместителя главы МВД

"По нашим данным, посредником в схеме был водитель одного из заместителей министра внутренних дел Украины. Используя связи среди руководящего состава Нацполиции, он договаривался с должностными лицами о невмешательстве в работу таких "порноофисов".

За ежемесячную неправомерную выгоду руководители полиции должны были не принимать мер реагирования, не документировать правонарушения, не пресекать незаконную деятельность и заблаговременно предупреждать о возможных проверках.

Цена вопроса

Размер "абонплаты" составлял 20 тыс. долларов США ежемесячно для руководства регионального подразделения полиции. Еще 5 тыс. долларов США получал посредник.



Чтобы скрыть схему, ее участники использовали условные обозначения, общались через мессенджеры, а детали договоренностей обсуждали в частном порядке.

Читайте также: СБУ и Офис генпрокурора проводят обыски в главных управлениях Нацполиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях

Ход расследования

В ходе расследования зафиксировано несколько эпизодов передачи средств.



В феврале 2026 года посредник получил 45 тыс. долларов США. Часть этих средств, по данным следствия, предназначалась руководству полиции одной из областей, часть — самому посреднику.



В апреле 2026 года он получил еще 25 тыс. долларов США: 20 тыс. долларов США должны были быть переданы одному из заместителей начальника областного управления полиции, 5 тыс. долларов США оставались посреднику.



Также задокументирована передача 20 тыс. долларов США должностному лицу полиции другой области через его близкого человека, который не был осведомлен о преступных намерениях. В дальнейшем зафиксирована еще одна передача 20 тыс. долларов США этому же должностному лицу.

Задержание

Как отметил Кравченко, сегодня посредника задержали после получения очередного транша в 25 тыс. долларов США. В этом эпизоде 20 тыс. долларов США также предназначались одному из руководителей областной полиции, 5 тыс. долларов США — ему.



В настоящее время в рамках уголовного производства одному из правоохранителей сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за несовершение действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Читайте также: Высокопоставленных чиновников задержали при получении взятки, среди подозреваемых - помощник заместителя главы МВД, начальник полиции Ивано-Франковской области и его заместитель

Как, в свою очередь, сообщает Нацполиция, в рамках досудебного расследования правоохранители задержали:

начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;

⁠заместителя начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;

первого заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области;

заместителя начальника ГУНП в Житомирской области;

водителя автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД", который, по версии следствия, выполнял роль посредника.

Операция проводится при содействии Министра внутренних дел Украины и ГВБ Национальной полиции.



Неотложные следственные действия продолжаются.