Новости Взяточники Схема прикрытия порноофисов в Нацполиции
3 482 38

Схема прикрытия "порноофисов" в Нацполиции: задержаны руководители ГУНП в трех областях. ФОТОрепортаж

обыск в нацполиции

В ходе масштабной операции по очистке системы Национальной полиции от коррупции была раскрыта схема прикрытия "порноофисов" в трёх областях.

Об этом сообщил в Telegram-канале генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Первые официальные подробности

По его словам, Офис генерального прокурора при оперативном сопровождении СБУ раскрыл коррупционную схему в Национальной полиции.

По данным следствия, руководство территориальных подразделений полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях могло обеспечивать беспрепятственную работу сети так называемых "порноофисов".

"Речь идет о помещениях, где незаконно создавали, изготавливали и распространяли через интернет видеопродукцию эротического и порнографического характера. Сегодня одновременно проводятся следственные действия в трех главных управлениях Национальной полиции", — подтвердил он.

Цель операции – установить всех должностных лиц, которые могли быть вовлечены в схему, проверить роль каждого и дать правовую оценку действиям руководителей полиции, которые вместо противодействия преступности могли обеспечивать ее прикрытие.

Посредник – водитель заместителя главы МВД

"По нашим данным, посредником в схеме был водитель одного из заместителей министра внутренних дел Украины. Используя связи среди руководящего состава Нацполиции, он договаривался с должностными лицами о невмешательстве в работу таких "порноофисов".

За ежемесячную неправомерную выгоду руководители полиции должны были не принимать мер реагирования, не документировать правонарушения, не пресекать незаконную деятельность и заблаговременно предупреждать о возможных проверках.

Цена вопроса

Размер "абонплаты" составлял 20 тыс. долларов США ежемесячно для руководства регионального подразделения полиции. Еще 5 тыс. долларов США получал посредник.

Чтобы скрыть схему, ее участники использовали условные обозначения, общались через мессенджеры, а детали договоренностей обсуждали в частном порядке.

Ход расследования

  • В ходе расследования зафиксировано несколько эпизодов передачи средств.

    В феврале 2026 года посредник получил 45 тыс. долларов США. Часть этих средств, по данным следствия, предназначалась руководству полиции одной из областей, часть — самому посреднику.

    В апреле 2026 года он получил еще 25 тыс. долларов США: 20 тыс. долларов США должны были быть переданы одному из заместителей начальника областного управления полиции, 5 тыс. долларов США оставались посреднику.

    Также задокументирована передача 20 тыс. долларов США должностному лицу полиции другой области через его близкого человека, который не был осведомлен о преступных намерениях. В дальнейшем зафиксирована еще одна передача 20 тыс. долларов США этому же должностному лицу.

Задержание

Как отметил Кравченко, сегодня посредника задержали после получения очередного транша в 25 тыс. долларов США. В этом эпизоде 20 тыс. долларов США также предназначались одному из руководителей областной полиции, 5 тыс. долларов США — ему.

В настоящее время в рамках уголовного производства одному из правоохранителей сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за несовершение действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Как, в свою очередь, сообщает Нацполиция, в рамках досудебного расследования правоохранители задержали:

  • начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;
  • ⁠заместителя начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;
  • первого заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области;
  • заместителя начальника ГУНП в Житомирской области;
  • водителя автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД", который, по версии следствия, выполнял роль посредника.

Операция проводится при содействии Министра внутренних дел Украины и ГВБ Национальной полиции.

Неотложные следственные действия продолжаются.

Автор: 

Нацполиция (16917) порнография (218) порностудия (33) Ивано-Франковская область (996) Кравченко Руслан (164)
Топ комментарии
+17
Та як ви заїбали, дайте порно бізнесу легальність і відчепіться від нього.
20.05.2026 11:16 Ответить
+9
Нічого нового, мусора як були 3,14дарами, так і залишились...😡
20.05.2026 11:17 Ответить
+8
Щось новеньке? Мосорилі завжди кришували повій,наркоту,порно і т.п...падли.
20.05.2026 11:20 Ответить
порномусора - це щось новеньке )
20.05.2026 11:13 Ответить
20.05.2026 11:17 Ответить
Навчені красти! і Кришувати!
20.05.2026 11:17 Ответить
Робити я не хочу, а красти я боюсь, піду я до поліції, таким я там згожуся.
20.05.2026 11:20 Ответить
20.05.2026 11:20 Ответить
Нічого нового. Для тих, хто тільки прибув з Марсу: у нас вся порно та наркоіндустрія контролюються поліцаями. Ну так вийшло.... Стара совкова традиція: хто що стереже, той те і має.
20.05.2026 11:34 Ответить
20.05.2026 11:16 Ответить
Ага, щоб бабісікі йшли в бюджет, а не на кармани мєсной братви?) Захотів він.
(Сарказм)
20.05.2026 11:33 Ответить
А хто ж має прикривати порноіндустрію?
20.05.2026 11:17 Ответить
Питання значно ширше: якщо легалізувати порнографію і проституцію, то з чого будуть харчуватись братки та поліцаї (цілі відділи з протидії торгівлі людьми та керівництво МВС, як бачимо)?
20.05.2026 11:45 Ответить
Хороше в цій новині))В Україні є порностудії)Італії,Америці...ж не заважає це))Погана новина : покривали,бо це нелегально,тобто як мінімум без оподаткування.
20.05.2026 11:18 Ответить
Так це ж уже було у МВС ??
Авакін з гройсманом і яценюком це робили залучивши вертольоти по Україні, з ДСНС!! Чоботарь, може надати і методичну допомогу черговим діям МВС, СБУ, ДБР, ГПУ, суддівських, з адресами і прізвищами, ще з часів кучми-піскуна-співучого вареника….
20.05.2026 11:18 Ответить
це не порно офіси ,а "прілічниє дома "
20.05.2026 11:21 Ответить
Ну чим ще поліції займатися?За це їм роші з бюджету йдуть,а нарід часто в коментраях захищає ще й.
20.05.2026 11:22 Ответить
Чим займається поліція? Відповідь на це питання завжди була відома - повіями, гральним бізнесом, просто бізнесом, пограбуваннями, поборами, рекетом, наркотиками, крадіжками тощо...
20.05.2026 11:27 Ответить
Честь офіцера
20.05.2026 11:22 Ответить
Давним-давно пора легалізувати в країні порнографію та проституцію і забезпечити додаткові надходження до бюджету, а не в кишені смердючих мусорів, як це зроблено в більшості країн Європи
20.05.2026 11:22 Ответить
Нацполіція = ОПГ.
20.05.2026 11:23 Ответить
Стрілянини та масакри не було?

Дуже переживаю за МВС, як вони виживають в оточенні агресивних неадекватних громадян... 😁
20.05.2026 11:23 Ответить
"Мета операції - встановити всіх посадовців, які могли бути залучені до схеми"
Всі до єдиного, без сумніву. Якщо навіть особисто не приймали участь саме у цьому "бізнесі", то стовідсотково знали про нього.
20.05.2026 11:24 Ответить
Не розумію. Що нового можна придумувати в цій темі. Зустрілись, попили чайку, роздяглися, відсмоктала, відлизав, позапихали в різні діри все шо можна й не можна, бризнув, все. Де тут тема для фантазій щоб можна було зацікавлювати тих хто за це ще й готовий платити бабло?
20.05.2026 11:28 Ответить
Є доволі жорсткі відео.А є навіть з вбивствами.Їх під замовлення знімають.
20.05.2026 11:42 Ответить
Прожив 68 років і не знав про таке. Так це ж тільки хворі люди таке можуть дивитись. Точно, світ сходить з розуму... Навіть те прикрасне статеве почуття, що є у чоловіка до жінки, а у жінки до чоловіка це такий прекрасний інстинкт і те ссуки споганили...
20.05.2026 11:48 Ответить
Наші дівки їхали в Дубаї,з ними там жахливі речі робили.Зоофілія наприклад.Он одну україночку добряче були побили,хоча і жива залишилася,а місцева поліція там сказала,що вона впала.Для шейхів і окремо порно знімають.
20.05.2026 11:55 Ответить
Ділитися треба було...
20.05.2026 11:30 Ответить
СБУ у повному обладунку ловлять порно-ментів
Якийсь лядський сюр (чи сюжет для манги про недалеке майбутнє).
20.05.2026 11:32 Ответить
це такий конвеєр , дають розвиток порно бізнесу , обходячі налоги в казну ,потім прикривають ,і гроші далі йдуть на нелегальний розвиток . Замість того шоб дати легально працювати ,та шоб гроші йшли до налогів в державу , захищати дівчат з порноіндустрії ,вони їх ставлять в залежність і грабують ...
20.05.2026 11:32 Ответить
Кому дати легально працювати7 Чоловікам букде економічне бронювання? Чи жінок в порно,а чоловіків в скелю і на війну? Можна дозволити.,ише після вівйни і все.
20.05.2026 11:43 Ответить
Класна тема по відволіканню уваги від "Династії" і встановлення невідомого паренька із плівок Міндіча - Вови. Поліцію не любить значна частина населення через її допомогу ТЦК і корупцію при нинішній владі. Бо навіть при Янику поліція не так була забруднена в політичних ігрищах. Гарна тема від Генеральної прокуратури.
А не пробували такими розодягнутими "спецами" СБУ провести обшуки обласних військово-цивільних адміністраціях областей? Там 50% грошей з бюджету, там завишені ціни на все, там крадеться з оборони.
20.05.2026 11:33 Ответить
Найбільші злочинці і корупціонери це самі поліцейські!
20.05.2026 11:36 Ответить
Не поліцейські, а мусорня. А в цілому це секрет Полішинеля, який відомий кожному українцю.
20.05.2026 11:38 Ответить
Звичайно, звичайно. Міндічі і все оточення Бубочки самі чесні і самі пітріотичні. Єдине зло в Україні під час війни - це поліція. Міста і села кишать російськими агентами, які наводять ракети і дрони на важливі об'єкти, такі навіть сидять у владних кабінетах - гинуть люди, знищуються заводи, фабрики, склади..., а спецслужби замість виявлення і документування зрадників, документують порнографію. А ще цікаво почути, а хто призначив цих керівників поліції? Невже Байден, Трамп, Меркель чи Мерц?
20.05.2026 11:52 Ответить
Те, що в більшості нормальних адекватних країн давним-давно легалізовано і приносить чималий дохід бюджету, в Україні лицемірно загнано в тінь і кормить всіх цих прогнивших мусорів. Невже не зрозуміло, що проституція і порнографія як існували, так і будуть існувати завжди, ніякі заборони тут не діють, тим більше в ******** умовах.
20.05.2026 11:37 Ответить
Ви до цього часу вірите, що "порноофіси" годують тільки мусорів? Помиляєтеся, навіть один кабінет не зміг би працювати, якби свою долю не отримували місцева влада, прокурори, СБУ... Невже влада не чула про такі офіси і не користувалася ними? Не знають, що потрібно робити? Про що мова, коли в центрі Києва працювали бізнес-офіси головних зрадників України, як приклад, Андрія Деркача і "відмивали" та вивозили мільярди за кордон і не забували "двушку" возити на москву. То думаєте влада про ці колцентри і офіси не знала і не знає? А в областтях існують цілі шахрайські колцентри, мета яких обдурити і заволодіти грошима українців і навіть європейців. То хтось думає, що про них влада не знає? Запитайте у Колі Котлєти - кума Єрмака, він розповість як все це діє і хто з цього має.
20.05.2026 12:00 Ответить
Тепер затримані будуть приймати участь у еротичних сценах в якості моделей.
Правда на зоні, але це вже нюанси.
20.05.2026 11:46 Ответить
Правильно, для чого декриміналізувати проституцію та порно - з цього ж бабки косити можна
20.05.2026 11:49 Ответить
І скажіть, що в цьому випадку життя справедливе!
Прикривав "порноофіси" та отримував за це хабарі, а тепер буде кілька років сидіти на зоні та прикривати рукою своє дупло.
Карма!!!
😂😂😂
20.05.2026 11:54 Ответить
 
 