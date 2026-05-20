Кришування "порноофісів": у топпосадовців Нацполіції вилучили понад 22 млн грн готівкою та елітний автопарк. ФОТОрепортаж

Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції в рамках розслідування схеми прикриття "порноофісів" вилучено низку елітних авто та готівку на понад 22 млн грн.

Так, було вилучено елітний автопарк з шести автомобілів, 5 швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

Наразі п'ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру.

"Водію автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виступав посередником, інкриміновано підбурювання та пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища в інтересах третіх осіб, зокрема повторно та за попередньою змовою групою осіб за ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Дії начальника ГУНП в Івано-Франківській області, його заступника, а також першого заступника начальника ГУНП у Тернопільській області та заступника начальника ГУНП у Житомирській області, кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб", - зазначив генпрокурор.

Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Кришування порноофісів: що вилучили у підозрюваних?
Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.

Топ коментарі
+13
Выгивский, ты ещё не застрелился?
А, ну да, менты же не офицеры, они спецзванцы.
20.05.2026 14:24 Відповісти
+8
Хто там кричить проти легалізації порнушки та проституції? Де ці моралісти (що "не" дивляться порнушку) та жирухи фемки? Ці мільйони, а взагалі то мільярди пішли б в бюджет, а не в ментівські кармани. Так вже зроблено давно в більшості розвинних країн, особливо захолу і ЄС де все це легалізовано.
20.05.2026 14:31 Відповісти
+5
"Наша служба и опасна и трудна и на первый раз как будто не видна"...(с). Напеваем все вместе.
20.05.2026 14:26 Відповісти
Та добібалися до порноконенту.
Може це через те що мусора хочуть працювати легко.
Там точно не застрелять а просто №иїбуть в реалі?)))
20.05.2026 14:23 Відповісти
Не до порноконтенту.Причина одна-закомплексованість більшої частини населення.А корисні ідіоти та популісти-політики цім користуються.
20.05.2026 14:29 Відповісти
українське вам "буває".
20.05.2026 14:50 Відповісти
зато овни заброньовані на 90% і кажуть що невистачає людей, важка щоденна праця, невстигають піт з лоба витарати
20.05.2026 14:52 Відповісти
Я перепрошую пана, ви маєте дійсні дані на нестачу поліціянтів в Україні?
20.05.2026 14:55 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3611967/natspolitsiya-********-maye-znachnyyi-kadrovyyi-defitsyt
23.04.26 09:53
У Нацполіції не вистачає кадрів: некомплект сягає 18%, - Вигівський
20.05.2026 15:12 Відповісти
овни ще тi)
20.05.2026 15:02 Відповісти
20.05.2026 14:24 Відповісти
20.05.2026 14:26 Відповісти
Ось ви смієтесь, в може ті боси у садо мазо брали участь під прикриттям. Або взагалі у гей порно.
20.05.2026 14:37 Відповісти
І ціж люди можуть віддавати накази не затримувати, а ліквідовувати стрільців по поліції.
Щоб ті не давали можливі свідчення про якісь їхні зловживання.
От чому всіх стрільців ліквідовують, коли наші на фронті кацапів можуть і полон взяти?
Ненавчені на затримання і стрільбу по кінцівках?
20.05.2026 14:28 Відповісти
Ти думаєш по поліції стріляють порноактриси?
20.05.2026 14:33 Відповісти
Думаю що ти не в курсі що відбувається зі стріляниною по поліції останні місяці.
Тому ти і смієшся з цієї серьйозної теми. Посміхун.
20.05.2026 14:45 Відповісти
Усцишенко покажи нам яка в тебе інформація є про стрільців
20.05.2026 15:10 Відповісти
Оберемок гівна тобі, мусорок.
20.05.2026 15:11 Відповісти
Ой,***...Це ж скільки дронів тепер купимо! Капець росіянцям!
20.05.2026 14:28 Відповісти
гадаю вигівський таки напише заяву , дуже багато залетів у ментів останніми часами ...
20.05.2026 14:30 Відповісти
Можливо й напише. Але буде так само як і з Жукович, за кілька днів на нову посаду в системі.
20.05.2026 14:45 Відповісти
20.05.2026 14:31 Відповісти
Дочці своїй, дружині чи матері гарну роботу без кримінального душка шукаєш? Чи для себе?
20.05.2026 15:48 Відповісти
Ти бач, як звичайний водітіль може всіх ****єй по Україні зібрати, кришувати їх, збирати гроші, потім ділити між областями. Це ж як Міндіч на мінімалках.
20.05.2026 14:31 Відповісти
Може дочекаємось коли візьмуться за ментівську мафію, котра тримає під контролем наркоторгівлю в деяких містах, тоді ця порноінтрижка покажеться дитячою забавою на фоні цих "порноофісів". А може так ніколи і не дочекаємось.
20.05.2026 14:32 Відповісти
Що за історія з порнокорном?!
Накрили 95 квартал???
20.05.2026 14:33 Відповісти
Живуть своє найкраще життя, і порно дивляться і заробляють, два світи в Україні...
20.05.2026 14:34 Відповісти
не на камеру приймають активну участь, а не дивляться)
20.05.2026 15:04 Відповісти
Ти брав участь тебе як ззаду чи спереду менти шпокали
20.05.2026 15:13 Відповісти
євро -п.ятихатки..не бачив ніколи.
20.05.2026 14:35 Відповісти
В мене колись була одна. Капець з нею намучився. Її тупо ніде не приймають, бо вважається шо ці гроші використовують лише бандюки (гиги). Ні в магазині не заплатити ні впарити комусь. Знайшов один банк, де зміг покласти її на депозит (заплативши 5% за це).
Так шо реальна порада - не беріть цю срань, якщо будуть пропонувати. Пʼятихатки в цивілізованій Європі не приймають.
20.05.2026 14:40 Відповісти
З.І. те саме (але трохі лайтовіше) з 100 і 200. Максимум купюри по 50.
20.05.2026 14:44 Відповісти
Була колись також. В Україні також ніде не приймали. Поїхав в Румунію, без проблем розміняли на дрібніші без ніяких комісій в першому ж гіпермаркеті в обміннику.
20.05.2026 14:46 Відповісти
Саме тому я і зробив ремарку про цивілізовану Європу . Жодного сумніву щодо Румунії взагалі не мав
20.05.2026 14:47 Відповісти
гроші, машини (якщо вони не відповідають офіційно задекларованим доходам), це зрозуміло, але видавати Ganzo та пневмат за "вогнепальну та холодну зброю", це якась повна маячня й тут навіть експертиза не потрібна.
20.05.2026 14:36 Відповісти
А чому і ні?!?
Видавати клована за президента проканало, то що заважає видати ganzo за холодну зброю?!?
20.05.2026 14:39 Відповісти
це все прекрасно... Головне щоб від справи Ермака не відволікли і справу не "спустили на гальмах".
20.05.2026 14:37 Відповісти
Теж мені,новина.В прифронтових містах існує ціла індустрія всяких бань і салонів.Молоді солдати платять шелені гроші з бойових.Щось про це зовсім не чуть.
20.05.2026 14:37 Відповісти
проституція і порнографія то дещо різні речі.
20.05.2026 14:47 Відповісти
Порнографія в Європі заборонена в Ісландії, Болгарії, Білорусі і Україні (причому в Україні заборонена з 2009 з ініціатіви Бжоляра, активним прибічником заборони був Югік Луценко, який на той час очолював МВС)
20.05.2026 14:41 Відповісти
неочікуванно
20.05.2026 14:42 Відповісти
Сутенери при погонах.
20.05.2026 14:45 Відповісти
Ви забули написати, що "нагору" ці "високопосадовці" не завозили ні копійочки!
Все залишали собі коханим...
І ще.
Відстаньте ви вже від того Єрмака.
Відстаньте і забудьте!
20.05.2026 14:50 Відповісти
Діалог у литвина при складанні методичок
- Як найвеличніший "хазу" назіває?
- Офіс! Офіс президента!
- ок, повідомте усім : тепер тцк - це "офіс резерву", а порностудії - порноофіси!

Як вам зелений новояз? Подобається?
20.05.2026 14:56 Відповісти
то ніби тільки в цих топпосадовців є що вилучати, то в усіх так
20.05.2026 15:06 Відповісти
мафія тут, системна мафія десятки років
20.05.2026 15:07 Відповісти
А за таких самих бандитів у формі поліцейських які "кришують" наркоту по всій Україні коли візьметесь? І взагалі чи є хоч одна сфера кримінальної діяльності яку б вони не "кришували"?
20.05.2026 15:08 Відповісти
Боюсь спросить, кого так верхивка полиции "роздратувала"?
20.05.2026 15:16 Відповісти
Вані Вигівському видати орден і медаль🏅
За те, що таким "чесним поліціянтам" дає можливість кар'єрного росту.
Так дєржать Ваня!
Молодець!

Клименко зараз впаде на мороз.
Буде розповідати українцям, як воюють поліцейські з бригади "Лють" на фронті...
20.05.2026 15:28 Відповісти
стільки грошей що мабудь не тільки кришували але й бідробляли
20.05.2026 15:29 Відповісти
І це без контрабанди цигарок, кругляка, бурштина та хвойд за кордон....там мільярди прокручують....
20.05.2026 15:37 Відповісти
Ну вилучили, а що з того? Он Крупі вже зібрались повертати і майно, і гроші...
Дістали вже цими дешевими виставами.
20.05.2026 15:52 Відповісти
 
 