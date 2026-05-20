Кришування "порноофісів": у топпосадовців Нацполіції вилучили понад 22 млн грн готівкою та елітний автопарк. ФОТОрепортаж
Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції в рамках розслідування схеми прикриття "порноофісів" вилучено низку елітних авто та готівку на понад 22 млн грн.
Подробиці
Так, було вилучено елітний автопарк з шести автомобілів, 5 швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.
Наразі п'ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру.
"Водію автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виступав посередником, інкриміновано підбурювання та пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища в інтересах третіх осіб, зокрема повторно та за попередньою змовою групою осіб за ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
Дії начальника ГУНП в Івано-Франківській області, його заступника, а також першого заступника начальника ГУНП у Тернопільській області та заступника начальника ГУНП у Житомирській області, кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб", - зазначив генпрокурор.
Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.
Може це через те що мусора хочуть працювати легко.
Там точно не застрелять а просто №иїбуть в реалі?)))
У Нацполіції не вистачає кадрів: некомплект сягає 18%, - Вигівський
А, ну да, менты же не офицеры, они спецзванцы.
Щоб ті не давали можливі свідчення про якісь їхні зловживання.
От чому всіх стрільців ліквідовують, коли наші на фронті кацапів можуть і полон взяти?
Ненавчені на затримання і стрільбу по кінцівках?
Тому ти і смієшся з цієї серьйозної теми. Посміхун.
Накрили 95 квартал???
Так шо реальна порада - не беріть цю срань, якщо будуть пропонувати. Пʼятихатки в цивілізованій Європі не приймають.
Видавати клована за президента проканало, то що заважає видати ganzo за холодну зброю?!?
Все залишали собі коханим...
Відстаньте ви вже від того Єрмака.
Відстаньте і забудьте!
- Як найвеличніший "хазу" назіває?
- Офіс! Офіс президента!
- ок, повідомте усім : тепер тцк - це "офіс резерву", а порностудії - порноофіси!
Як вам зелений новояз? Подобається?
За те, що таким "чесним поліціянтам" дає можливість кар'єрного росту.
Так дєржать Ваня!
Молодець!
Клименко зараз впаде на мороз.
Буде розповідати українцям, як воюють поліцейські з бригади "Лють" на фронті...
Дістали вже цими дешевими виставами.