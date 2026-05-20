Кришування "порноофісів": у топпосадовців Нацполіції вилучили понад 22 млн грн готівкою та елітний автопарк. ФОТОрепортаж

Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції в рамках розслідування схеми прикриття "порноофісів" вилучено низку елітних авто та готівку на понад 22 млн грн.

Так, було вилучено елітний автопарк з шести автомобілів, 5 швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

Наразі п'ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру.

"Водію автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виступав посередником, інкриміновано підбурювання та пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища в інтересах третіх осіб, зокрема повторно та за попередньою змовою групою осіб за ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.



Дії начальника ГУНП в Івано-Франківській області, його заступника, а також першого заступника начальника ГУНП у Тернопільській області та заступника начальника ГУНП у Житомирській області, кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб", - зазначив генпрокурор.

Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.



















Що передувало?

Раніше повідомлялось, що під час масштабної операції з очищення системи Національної поліції від корупції викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях.

