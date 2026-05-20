РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10527 посетителей онлайн
Новости Схема прикрытия порноофисов в Нацполиции
3 836 49

Крышевание "порноофисов": у топ-чиновников Нацполиции изъяли более 22 млн грн наличными и элитный автопарк. ФОТОрепортаж

В ходе обысков у высокопоставленных сотрудников Нацполиции в рамках расследования схемы прикрытия "порноофисов" изъято несколько элитных автомобилей и наличные на сумму свыше 22 млн грн.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, был изъят элитный автопарк из шести автомобилей, 5 швейцарских часов, огнестрельное и холодное оружие, мобильные телефоны, а также наличные деньги в различных валютах на общую сумму более 22,6 млн грн.

В настоящее время пяти участникам схемы сообщено о подозрении.

"Водителю автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД", который выступал посредником, инкриминируется подстрекательство и пособничество в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за несовершение действий с использованием служебного положения в интересах третьих лиц, в частности, повторно и по предварительному сговору группой лиц по ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Действия начальника ГУНП в Ивано-Франковской области, его заместителя, а также первого заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области и заместителя начальника ГУНП в Житомирской области квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а именно в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя за несовершение таким должностным лицом в интересах третьих лиц действий с использованием служебного положения, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - отметил генпрокурор.

В настоящее время готовятся ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения.

Крышевание порноофисов: что изъяли у подозреваемых?
Крышевание порноофисов: что изъяли у подозреваемых?
Крышевание порноофисов: что изъяли у подозреваемых?
Крышевание порноофисов: что изъяли у подозреваемых?
Крышевание порноофисов: что изъяли у подозреваемых?
Крышевание порноофисов: что изъяли у подозреваемых?
Крышевание порноофисов: что изъяли у подозреваемых?
Крышевание порноофисов: что изъяли у подозреваемых?
Крышевание порноофисов: что изъяли у подозреваемых?

Смотрите также: "Я же не буду договариваться с простым смертным": подробности схемы прикрытия "порноофисов" в Нацполиции. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ходе масштабной операции по очистке системы Национальной полиции от коррупции раскрыта схема прикрытия "порноофисов" в трех областях.

Читайте: Глава Нацполиции Выговский не подавал в отставку

Автор: 

Нацполиция (16917) порнография (218) Кравченко Руслан (164)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Выгивский, ты ещё не застрелился?
А, ну да, менты же не офицеры, они спецзванцы.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:24 Ответить
+8
Хто там кричить проти легалізації порнушки та проституції? Де ці моралісти (що "не" дивляться порнушку) та жирухи фемки? Ці мільйони, а взагалі то мільярди пішли б в бюджет, а не в ментівські кармани. Так вже зроблено давно в більшості розвинних країн, особливо захолу і ЄС де все це легалізовано.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:31 Ответить
+5
"Наша служба и опасна и трудна и на первый раз как будто не видна"...(с). Напеваем все вместе.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та добібалися до порноконенту.
Може це через те що мусора хочуть працювати легко.
Там точно не застрелять а просто №иїбуть в реалі?)))
показать весь комментарий
20.05.2026 14:23 Ответить
Не до порноконтенту.Причина одна-закомплексованість більшої частини населення.А корисні ідіоти та популісти-політики цім користуються.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:29 Ответить
українське вам "буває".
показать весь комментарий
20.05.2026 14:50 Ответить
зато овни заброньовані на 90% і кажуть що невистачає людей, важка щоденна праця, невстигають піт з лоба витарати
показать весь комментарий
20.05.2026 14:52 Ответить
Я перепрошую пана, ви маєте дійсні дані на нестачу поліціянтів в Україні?
показать весь комментарий
20.05.2026 14:55 Ответить
https://censor.net/ua/news/3611967/natspolitsiya-********-maye-znachnyyi-kadrovyyi-defitsyt
23.04.26 09:53
У Нацполіції не вистачає кадрів: некомплект сягає 18%, - Вигівський
показать весь комментарий
20.05.2026 15:12 Ответить
овни ще тi)
показать весь комментарий
20.05.2026 15:02 Ответить
Выгивский, ты ещё не застрелился?
А, ну да, менты же не офицеры, они спецзванцы.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:24 Ответить
"Наша служба и опасна и трудна и на первый раз как будто не видна"...(с). Напеваем все вместе.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:26 Ответить
Ось ви смієтесь, в може ті боси у садо мазо брали участь під прикриттям. Або взагалі у гей порно.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:37 Ответить
І ціж люди можуть віддавати накази не затримувати, а ліквідовувати стрільців по поліції.
Щоб ті не давали можливі свідчення про якісь їхні зловживання.
От чому всіх стрільців ліквідовують, коли наші на фронті кацапів можуть і полон взяти?
Ненавчені на затримання і стрільбу по кінцівках?
показать весь комментарий
20.05.2026 14:28 Ответить
Ти думаєш по поліції стріляють порноактриси?
показать весь комментарий
20.05.2026 14:33 Ответить
Думаю що ти не в курсі що відбувається зі стріляниною по поліції останні місяці.
Тому ти і смієшся з цієї серьйозної теми. Посміхун.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:45 Ответить
Усцишенко покажи нам яка в тебе інформація є про стрільців
показать весь комментарий
20.05.2026 15:10 Ответить
Оберемок гівна тобі, мусорок.
показать весь комментарий
20.05.2026 15:11 Ответить
Ой,***...Це ж скільки дронів тепер купимо! Капець росіянцям!
показать весь комментарий
20.05.2026 14:28 Ответить
гадаю вигівський таки напише заяву , дуже багато залетів у ментів останніми часами ...
показать весь комментарий
20.05.2026 14:30 Ответить
Можливо й напише. Але буде так само як і з Жукович, за кілька днів на нову посаду в системі.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:45 Ответить
Хто там кричить проти легалізації порнушки та проституції? Де ці моралісти (що "не" дивляться порнушку) та жирухи фемки? Ці мільйони, а взагалі то мільярди пішли б в бюджет, а не в ментівські кармани. Так вже зроблено давно в більшості розвинних країн, особливо захолу і ЄС де все це легалізовано.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:31 Ответить
Дочці своїй, дружині чи матері гарну роботу без кримінального душка шукаєш? Чи для себе?
показать весь комментарий
20.05.2026 15:48 Ответить
Ти бач, як звичайний водітіль може всіх ****єй по Україні зібрати, кришувати їх, збирати гроші, потім ділити між областями. Це ж як Міндіч на мінімалках.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:31 Ответить
Може дочекаємось коли візьмуться за ментівську мафію, котра тримає під контролем наркоторгівлю в деяких містах, тоді ця порноінтрижка покажеться дитячою забавою на фоні цих "порноофісів". А може так ніколи і не дочекаємось.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:32 Ответить
Що за історія з порнокорном?!
Накрили 95 квартал???
показать весь комментарий
20.05.2026 14:33 Ответить
Живуть своє найкраще життя, і порно дивляться і заробляють, два світи в Україні...
показать весь комментарий
20.05.2026 14:34 Ответить
не на камеру приймають активну участь, а не дивляться)
показать весь комментарий
20.05.2026 15:04 Ответить
Ти брав участь тебе як ззаду чи спереду менти шпокали
показать весь комментарий
20.05.2026 15:13 Ответить
євро -п.ятихатки..не бачив ніколи.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:35 Ответить
В мене колись була одна. Капець з нею намучився. Її тупо ніде не приймають, бо вважається шо ці гроші використовують лише бандюки (гиги). Ні в магазині не заплатити ні впарити комусь. Знайшов один банк, де зміг покласти її на депозит (заплативши 5% за це).
Так шо реальна порада - не беріть цю срань, якщо будуть пропонувати. Пʼятихатки в цивілізованій Європі не приймають.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:40 Ответить
З.І. те саме (але трохі лайтовіше) з 100 і 200. Максимум купюри по 50.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:44 Ответить
Була колись також. В Україні також ніде не приймали. Поїхав в Румунію, без проблем розміняли на дрібніші без ніяких комісій в першому ж гіпермаркеті в обміннику.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:46 Ответить
Саме тому я і зробив ремарку про цивілізовану Європу . Жодного сумніву щодо Румунії взагалі не мав
показать весь комментарий
20.05.2026 14:47 Ответить
гроші, машини (якщо вони не відповідають офіційно задекларованим доходам), це зрозуміло, але видавати Ganzo та пневмат за "вогнепальну та холодну зброю", це якась повна маячня й тут навіть експертиза не потрібна.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:36 Ответить
А чому і ні?!?
Видавати клована за президента проканало, то що заважає видати ganzo за холодну зброю?!?
показать весь комментарий
20.05.2026 14:39 Ответить
це все прекрасно... Головне щоб від справи Ермака не відволікли і справу не "спустили на гальмах".
показать весь комментарий
20.05.2026 14:37 Ответить
Теж мені,новина.В прифронтових містах існує ціла індустрія всяких бань і салонів.Молоді солдати платять шелені гроші з бойових.Щось про це зовсім не чуть.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:37 Ответить
проституція і порнографія то дещо різні речі.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:47 Ответить
Порнографія в Європі заборонена в Ісландії, Болгарії, Білорусі і Україні (причому в Україні заборонена з 2009 з ініціатіви Бжоляра, активним прибічником заборони був Югік Луценко, який на той час очолював МВС)
показать весь комментарий
20.05.2026 14:41 Ответить
неочікуванно
показать весь комментарий
20.05.2026 14:42 Ответить
Сутенери при погонах.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:45 Ответить
Ви забули написати, що "нагору" ці "високопосадовці" не завозили ні копійочки!
Все залишали собі коханим...
І ще.
Відстаньте ви вже від того Єрмака.
Відстаньте і забудьте!
показать весь комментарий
20.05.2026 14:50 Ответить
Діалог у литвина при складанні методичок
- Як найвеличніший "хазу" назіває?
- Офіс! Офіс президента!
- ок, повідомте усім : тепер тцк - це "офіс резерву", а порностудії - порноофіси!

Як вам зелений новояз? Подобається?
показать весь комментарий
20.05.2026 14:56 Ответить
то ніби тільки в цих топпосадовців є що вилучати, то в усіх так
показать весь комментарий
20.05.2026 15:06 Ответить
мафія тут, системна мафія десятки років
показать весь комментарий
20.05.2026 15:07 Ответить
А за таких самих бандитів у формі поліцейських які "кришують" наркоту по всій Україні коли візьметесь? І взагалі чи є хоч одна сфера кримінальної діяльності яку б вони не "кришували"?
показать весь комментарий
20.05.2026 15:08 Ответить
Боюсь спросить, кого так верхивка полиции "роздратувала"?
показать весь комментарий
20.05.2026 15:16 Ответить
Вані Вигівському видати орден і медаль🏅
За те, що таким "чесним поліціянтам" дає можливість кар'єрного росту.
Так дєржать Ваня!
Молодець!

Клименко зараз впаде на мороз.
Буде розповідати українцям, як воюють поліцейські з бригади "Лють" на фронті...
показать весь комментарий
20.05.2026 15:28 Ответить
стільки грошей що мабудь не тільки кришували але й бідробляли
показать весь комментарий
20.05.2026 15:29 Ответить
І це без контрабанди цигарок, кругляка, бурштина та хвойд за кордон....там мільярди прокручують....
показать весь комментарий
20.05.2026 15:37 Ответить
Ну вилучили, а що з того? Он Крупі вже зібрались повертати і майно, і гроші...
Дістали вже цими дешевими виставами.
показать весь комментарий
20.05.2026 15:52 Ответить
 
 