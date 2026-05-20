Крышевание "порноофисов": у топ-чиновников Нацполиции изъяли более 22 млн грн наличными и элитный автопарк. ФОТОрепортаж

В ходе обысков у высокопоставленных сотрудников Нацполиции в рамках расследования схемы прикрытия "порноофисов" изъято несколько элитных автомобилей и наличные на сумму свыше 22 млн грн.

Так, был изъят элитный автопарк из шести автомобилей, 5 швейцарских часов, огнестрельное и холодное оружие, мобильные телефоны, а также наличные деньги в различных валютах на общую сумму более 22,6 млн грн.

В настоящее время пяти участникам схемы сообщено о подозрении.

"Водителю автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД", который выступал посредником, инкриминируется подстрекательство и пособничество в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за несовершение действий с использованием служебного положения в интересах третьих лиц, в частности, повторно и по предварительному сговору группой лиц по ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.



Действия начальника ГУНП в Ивано-Франковской области, его заместителя, а также первого заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области и заместителя начальника ГУНП в Житомирской области квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а именно в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя за несовершение таким должностным лицом в интересах третьих лиц действий с использованием служебного положения, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - отметил генпрокурор.

В настоящее время готовятся ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения.



















Ранее сообщалось, что в ходе масштабной операции по очистке системы Национальной полиции от коррупции раскрыта схема прикрытия "порноофисов" в трех областях.

